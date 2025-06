Qué podría pasar si EEUU decide atacar al régimen de Irán

Donald Trump todavía no decidió si se involucrará en la guerra contra Irán (REUTERS/Carlos Barria)

Si el presidente Donald Trump decide enviar bombarderos estadounidenses para ayudar a Israel a destruir una instalación subterránea de enriquecimiento de uranio en Irán, probablemente dará inicio a una fase más peligrosa de la guerra.

Y si Estados Unidos asesina al líder supremo de Irán, como Trump insinuó que era posible, no hay garantías de que sea sustituido por un líder más amistoso.

La cúpula clerical autocrática de Irán, que ha gobernado durante casi medio siglo desde la Revolución Islámica de 1979, ha demostrado su poder de permanencia, incluso frente a múltiples revueltas internas. La demolición de Fordow, el centro de enriquecimiento enterrado en las profundidades de una montaña, podría no acabar con el programa nuclear iraní y podría llevar al país a ampliar la guerra o acelerar dicho programa.

He aquí algunas formas en que podría desarrollarse si Estados Unidos entra en guerra.

Abbas Araghchi, ministro de Exteriores del régimen iraní (REUTERS/Denis Balibouse)

Irán podría negociar

Antes de que Israel lanzara un ataque sorpresa contra el programa nuclear iraní y otros objetivos la semana pasada, Irán y Estados Unidos estaban discutiendo los límites del programa iraní de enriquecimiento de uranio. Este estaba produciendo rápidamente combustible cercano a los niveles necesarios para las armas nucleares y, a cambio de nuevos límites al programa, Irán obtendría un alivio de las sanciones económicas.

Las dos partes no estaban cerca de un acuerdo definitivo ni mucho menos, pero a principios de junio habían surgido indicios de un posible compromiso. Cuando Israel atacó Irán, las negociaciones se vinieron abajo.

Sin embargo, Irán ha indicado que sigue dispuesto a hablar, e incluso un ataque contra Fordow no acabaría necesariamente con las perspectivas de volver a la mesa de negociaciones.

Vali Nasr, experto en Irán y profesor de la Escuela Johns Hopkins de Estudios Internacionales Avanzados, dijo que si el gobierno de Trump hace una oferta atractiva después de un ataque contra Irán, como un alivio de las sanciones a gran escala o garantías de paz, aún existe la posibilidad de que Irán considere hacer concesiones.

“¿Hay alguna oferta sobre la mesa que el pueblo iraní pueda aceptar en este momento?”, dijo. “Si solo es un castigo, entonces van a pelear”.

Hasta ahora, Trump no ha ofrecido muchos incentivos.

El martes pidió en un mensaje en las redes sociales la “RENDICIÓN INCONDICIONAL” de Irán.

La planta nuclear de Fordow, ubicada bajo una montaña cerca de Qom, es el enclave más inaccesible del programa atómico iraní (Maxar Technologies/REUTERS/ARCHIVO)

Irán puede inclinarse por la actividad nuclear

Todas las miradas están puestas en Fordow. Pero es posible que Irán tenga emplazamientos nucleares secretos destinados a producir armas que Estados Unidos e Israel desconocen, aunque no han aparecido pruebas públicas de tales lugares.

Si existen, Irán podría utilizar lo que le quede para intentar acelerar su programa nuclear tras un ataque estadounidense.

Con los daños que los ataques aéreos israelíes han causado a las instalaciones nucleares y los asesinatos de los principales científicos nucleares, Irán probablemente carece de la capacidad para construir un arma nuclear rápidamente, dijeron los analistas. Aun así, podría avanzar en esa dirección y tendría nuevos incentivos para hacerlo.

“Comenzaría a verse esa escalada más amplia que han evitado”, dijo Sanam Vakil, director del Programa para Medio Oriente y el norte de África de Chatham House. Después de todo, a Irán le quedarían pocas opciones para disuadir futuros ataques, añadió.

El Parlamento de Irán ha debatido públicamente la retirada del Tratado de No Proliferación Nuclear. El tratado, del que Israel no es signatario, exige actualmente a Irán que se someta a la supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica y a otras obligaciones de transparencia y que se comprometa a no construir una bomba nuclear.

Hasta ahora, el gobierno ha reiterado su larga insistencia en que el programa nuclear iraní tiene fines exclusivamente pacíficos. Pero Irán se ha negado firmemente a capitular ante una exigencia central estadounidense de que renuncie al enriquecimiento de uranio, afirmando que tiene derecho a un programa nuclear civil.

Un misil lanzado desde Irán es interceptado por la Cúpula de Hierro israelí (REUTERS/Amir Cohen)

La guerra podría hacerse más grande y más turbia

Durante la última semana, Irán ha evitado atacar a soldados estadounidenses u otros objetivos que pudieran arrastrar a Estados Unidos a la guerra.

Es posible que sus dirigentes sigan esperando llegar a un acuerdo con el gobierno de Trump para poner fin al conflicto y desconfíen de enfrentarse al ejército estadounidense además del israelí.

Aunque Irán ha respondido a los ataques israelíes con sus propios misiles y amenazas, se ha abstenido de atacar a soldados o bases estadounidenses en Medio Oriente. Tampoco ha atacado a países árabes aliados de Estados Unidos, como Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos.

Tampoco ha disparado los precios mundiales del petróleo cerrando u hostigando el tráfico en el estrecho de Ormuz, un canal vital de transporte de petróleo al sur de Irán. Pero al menos un funcionario iraní ha advertido de que Irán podría hacerlo si Estados Unidos entra en guerra.

Y las milicias aliadas de Irán en la región, incluidos los hutíes en Yemen, Hizbulá en Líbano y grupos armados en Irak, no se han unido a la lucha. Muchas de ellas se han visto seriamente debilitadas en los últimos dos años.

Pero esos aliados iraníes aún podrían unirse a la refriega si el gobierno de Trump decide atacar.

Si Estados Unidos intenta obligar a Irán a capitular, “Irán seguirá golpeando hasta el fin de las capacidades de misiles”, dijo Ellie Geranmayeh, experta en Irán del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Ali Khamenei, líder supremo de Irán (Office of the Iranian Supreme Leader/WANA via REUTERS)

Hablar de un cambio de régimen

Trump dijo esta semana en las redes sociales que Estados Unidos estaba sopesando si matar al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, pero que había decidido “no hacerlo por ahora”.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo esta semana en una entrevista en Fox News que cambiar el régimen de Irán “podría ser sin duda el resultado” de esta guerra.

Sin embargo, aunque Estados Unidos asesine a Khamenei, es posible que no caiga el poder político religioso-militar que ha mantenido firmemente el poder en Irán durante casi cinco décadas.

Con una guerra en marcha, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la rama más poderosa del ejército iraní, podría tomar el control del país, dijo Nasr.

Podrían instaurar un gobierno más favorable a Occidente o, lo que es más probable, sustituir a Khamenei por una figura más extrema que se atrincheraría para una larga lucha, añadió Nasr.

Si los militares no se imponen rápidamente, algunos analistas temen que Irán pueda sumirse en el caos o en una guerra civil, a medida que las distintas facciones luchan por el control.

Pero ven pocas posibilidades de que prevalezca la oposición liberal de Irán, debilitada y brutalmente reprimida por el régimen.

El conflicto podría provocar nuevas protestas sociales en Irán (WANA via REUTERS)

El pueblo iraní podría levantarse de nuevo

La semana pasada, Netanyahu animó al pueblo iraní a aprovechar los ataques de Israel contra su gobierno y a “sublevarse” contra su “régimen malvado y opresor”.

Los iraníes han organizado protestas masivas contra el gobierno clerical varias veces en la historia reciente, la más reciente con las manifestaciones “Mujeres, Vida, Libertad” de finales de 2022. En todas las ocasiones, la oposición se ha enfrentado a una dura represión por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno.

Algunos iraníes desprecian tanto a los dirigentes clericales que en ocasiones han mirado a Israel como aliado y han deseado abiertamente que Estados Unidos instale un nuevo liderazgo.

Algunos opositores iraníes al régimen aplaudieron los ataques iniciales de Israel contra Irán, que consideraron una prueba más de la incompetencia y la mala gestión de su gobierno. Pero el creciente número de muertos, los ataques contra infraestructuras civiles y el pánico que se apodera de las ciudades iraníes están endureciendo a muchos en el país contra Israel.

Las plataformas de redes sociales iraníes han estado llenas de mensajes patrióticos en los últimos días, expresando unidad contra la intervención extranjera, si no exactamente apoyo al régimen.

Leily Nikounazar y Parin Behrooz colaboraron con reportería.

© The New York Times 2025.