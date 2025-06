Los médicos se preparaban para extraerles los órganos, pero despertaron

The investigation was spurred by the case of Anthony Thomas Hoover II, who had an overdose in 2021 (The New York Times)

Hace cuatro años, un hombre inconsciente de Kentucky comenzó a despertarse cuando estaba a punto de ser desconectado del soporte vital para que sus órganos pudieran ser donados. A pesar de que el hombre lloraba, se llevaba las piernas al pecho y negaba con la cabeza, los responsables siguieron adelante con la operación.

Ahora, una investigación federal ha descubierto que los funcionarios de la organización sin ánimo de lucro encargada de coordinar las donaciones de órganos en Kentucky ignoraron los signos de aumento del estado de alerta no solo en ese paciente, sino también en docenas de otros posibles donantes.

La investigación examinó unos 350 casos en Kentucky durante los últimos cuatro años en los que finalmente se cancelaron los planes de extracción de órganos. Se descubrió que en 73 casos, los funcionarios deberían haber considerado detener la intervención antes, ya que los pacientes presentaban niveles de conciencia elevados o en mejora.

Aunque las cirugías no se llevaron a cabo, la investigación reveló que varios pacientes mostraron signos de dolor o angustia mientras se les preparaba para la intervención.

La mayoría de los pacientes fallecieron horas o días después. Sin embargo, algunos se recuperaron lo suficiente como para abandonar el hospital, según una investigación de la Administración Federal de Recursos y Servicios Sanitarios, cuyos resultados fueron compartidos con The New York Times.

La investigación se centró en una práctica cada vez más común denominada “donación tras muerte circulatoria”. A diferencia de la mayoría de los donantes de órganos, que están en muerte cerebral, los pacientes en estos casos tienen alguna función cerebral, pero están conectados a un respirador artificial y no se espera que se recuperen. A menudo, se encuentran en coma.

Si los familiares aceptan la donación, los empleados de una organización sin ánimo de lucro llamada “organización de obtención de órganos” comienzan a examinar los órganos del paciente y a buscar cirujanos y receptores para el trasplante. Todos los estados tienen al menos una organización de obtención de órganos, que a menudo cuenta con personal en los hospitales para ayudar a gestionar las donaciones.

Normalmente, el paciente es trasladado a un quirófano, donde el personal del hospital le retira el soporte vital y espera. Los órganos solo se consideran viables para la donación si el paciente fallece en el plazo de una o dos horas. Si eso ocurre, el equipo de la organización de obtención espera cinco minutos más y luego comienza a extraer los órganos. Se supone que existen normas estrictas para garantizar que la extracción no comience antes de la muerte ni la provoque.

La investigación criticó a Kentucky Organ Donor Affiliates, que coordinaba las donaciones en el estado. Ahora llamada Network for Hope tras una fusión, ha afirmado que siempre sigue las normas y nunca extrae órganos hasta que el hospital ha declarado la muerte del paciente.

Sin embargo, la investigación reveló que los empleados de la organización presionaban repetidamente a las familias para que autorizaran la donación, se apropiaban indebidamente de los casos de los médicos e intentaban presionar al personal del hospital para que retirara el soporte vital y permitiera la cirugía, incluso si había indicios de que el paciente estaba recuperando la conciencia.

Algunos empleados no reconocieron que los sedantes hospitalarios o las drogas ilegales podían enmascarar el estado neurológico de los pacientes, lo que significaba que podían estar en mejor estado de lo que parecía.

En diciembre de 2022, una víctima de sobredosis de 50 años comenzó a moverse menos de una hora después de que le retiraran el soporte vital y empezó a mirar a su alrededor. El intento de extracción no se detuvo inmediatamente, ni se le dio ninguna explicación al paciente.

“El paciente no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero cada minuto que pasaba estaba más consciente”, se anotó en el informe.

Después de 40 minutos más, cuando los órganos del paciente ya no eran aptos para la donación, se suspendió el intento y se le trasladó a una unidad de cuidados intensivos. Más tarde, se sentó y habló con su familia antes de fallecer tres días después, según la investigación.

En total, la investigación señaló 103 casos con “características preocupantes” y afirmó que era más probable que los problemas se produjeran en hospitales rurales. Señaló que más de la mitad de los trasplantes organizados por la organización de Kentucky procedían de pacientes con muerte circulatoria, por encima de la media nacional.

A nivel nacional, las autoridades recuperaron alrededor de 20 000 órganos de este tipo de donantes el año pasado, casi el doble que en 2021, según la Red de Obtención y Trasplante de Órganos, que supervisa el sistema de trasplantes.

Las autoridades federales comunicaron la semana pasada a la red que la organización de Kentucky debe aumentar la formación del personal y realizar evaluaciones neurológicas a los posibles donantes de órganos cada 12 horas, entre otros cambios.

El jueves, la organización dijo que había recibido un informe sobre la investigación del Gobierno. “Cumpliremos plenamente todas las recomendaciones sugeridas”, afirmó en un comunicado.

La investigación federal comenzó el otoño pasado después de que una comisión del Congreso escuchara el testimonio sobre el hombre de Kentucky, Anthony Thomas Hoover II, que sufrió una sobredosis en 2021. Estuvo inconsciente durante dos días antes de que su familia aceptara donar sus órganos.

Durante los dos días siguientes, la organización de obtención de órganos siguió adelante con la cirugía a pesar de que su estado neurológico mejoró, según la investigación. Durante un examen, según los registros, “se retorcía en la cama”. Se le sedó para evitar que se moviera más.

El personal del hospital “se sentía muy incómodo con la cantidad de reflejos que mostraba el paciente”, según las notas del caso. “El personal del hospital seguía diciendo que se trataba de eutanasia”. Un coordinador de la organización de obtención de órganos les aseguró que no era así.

Según los registros, cuando llevaron a Hoover para la extracción, lloró, se llevó las rodillas al pecho y negó con la cabeza. Un médico del hospital se negó a retirar el soporte vital. Hoover finalmente se recuperó. Ahora tiene 36 años y sufre lesiones neurológicas persistentes.

En entrevistas con The Times, dos antiguos empleados de la organización de obtención de órganos afirmaron que sus superiores intentaron presionar al médico para que continuara con el intento de extracción. “Si no hubiera sido por ese médico, habríamos seguido adelante al 1000%”, afirmó una de ellas, Natasha Miller, que se encontraba en la sala. Otros tres antiguos empleados de Kentucky afirmaron haber visto casos similares.

La investigación no reveló si se presionó a los médicos que trataron a Hoover. Network for Hope no respondió a una solicitud de comentarios sobre este caso.

La Fiscalía General de Kentucky también abrió una investigación sobre el caso de Hoover. El jueves, la oficina dijo que la revisión estaba en curso.

