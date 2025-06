¿Son los estudiantes internacionales buenos para las universidades estadounidenses?

(The New York Times)

Hace varios años, un colega que enseñaba en la Universidad de Miami, una gran universidad estatal de Ohio, me invitó amablemente a dar una charla allí. Después de recogerme en el aeropuerto, me sugirió que almorzáramos en un restaurante Sichuan cerca del campus. Yo era escéptico. ¿Sichuan, en un pequeño pueblo de Ohio? “Confía en mí”, me dijo. “Es fantástico”. Y así fue.

Pronto quedó claro por qué un cocinero Sichuan de primera clase había abierto un restaurante en un lugar tan insólito. En aquella época, la universidad estaba matriculando a un gran número de estudiantes chinos, más de 1400 en 2014, por ejemplo. De hecho, mi colega me contó que se habían producido importantes tensiones sociales, ya que los estudiantes chinos eran mucho más ricos que los estadounidenses, por no hablar de los habitantes del pueblo. Mientras lo decía, señaló a un estudiante chino que pasaba en un Maserati.

El intento de la administración Trump de impedir que Harvard matricule a estudiantes extranjeros ha vuelto a llamar la atención sobre la notable internacionalización de la educación superior estadounidense en las últimas dos generaciones. En el curso 2023-24, nada menos que 1,1 millones de estudiantes internacionales se matricularon en colegios universitarios y universidades de Estados Unidos, casi cuatro veces más que en el curso 1979-80. (La matriculación total en las universidades aumentó algo más del 50 % durante el mismo periodo).

Al igual que muchos grandes cambios sociales, este se produjo sin una planificación consciente ni un debate previo. Los estudiantes extranjeros siguieron solicitando plaza en números cada vez mayores y las universidades los admitieron con gusto, ya que los no estadounidenses reciben ayudas económicas basadas en el mérito y las necesidades a tasas mucho más bajas que los estadounidenses. Ha sido necesario el golpe burdo y vengativo de Donald Trump a Harvard para llamar la atención sobre el tema.

Ahora parece que por fin puede comenzar un debate serio. ¿Ha sido positiva la internacionalización del alumnado estadounidense? ¿Debería continuar?

Sin duda, nadie debería tomarse en serio la postura de la Administración Trump sobre este tema. Al anunciar la suspensión de la participación de Harvard en el Programa de Intercambio de Estudiantes y Visitantes (que un juez bloqueó rápidamente con una orden de restricción temporal), Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, afirmó: “Es un privilegio, no un derecho, que las universidades matriculen a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus elevadas matrículas para engrosar sus fondos de dotación multimillonarios”.

Este es, en pocas palabras, el punto de vista de Trump: la matriculación de estudiantes extranjeros es básicamente una estafa de la élite. Y la solución de Trump, al menos en el caso de Harvard, es cerrarlo todo de la forma más brutal posible, sin importar las consecuencias para los estudiantes que no pueden terminar sus estudios, los laboratorios que necesitan a estos estudiantes para llevar a cabo sus investigaciones y la universidad que está perdiendo los ingresos por matrículas.

Pero el hecho de que la administración Trump esté manejando el tema de forma tan burda no significa que no sea un problema real. Sorprendentemente, el historiador progresista Daniel Steinmetz-Jenkins y el profesor de derecho conservador Adrian Vermeule ambos sugirieron en X, tras la medida de Trump contra Harvard, que tal vez las matriculaciones internacionales no deberían continuar al mismo nivel.

Según algunos criterios, la apertura de la educación superior estadounidense a los estudiantes internacionales es un bien evidente e incuestionable. Según otros, es mucho más problemática.

Si pensamos en las universidades principalmente como generadoras de conocimiento, ampliar la matriculación internacional tiene claramente sentido. Al aumentar el número de solicitantes, se eleva la calidad del alumnado, lo que mejora el nivel de intercambio intelectual y facilita una mejor investigación y descubrimientos más significativos.

Si pensamos en las universidades como motores del crecimiento económico, acoger al mayor número posible de estudiantes extranjeros es, de nuevo, una buena idea. Estos estudiantes aportan miles de millones de dólares al año a las costas estadounidenses. Dado que muchos estudiantes extranjeros acaban emigrando a Estados Unidos tras graduarse y ganan salarios muy superiores a la media nacional, contribuyen a la economía durante décadas. En sus puestos de trabajo de alto nivel, también ayudan a impulsar la productividad estadounidense.

Y si pensamos en las universidades como instrumentos del poder blando estadounidense y del entendimiento internacional, los beneficios son especialmente evidentes. Al venir aquí, los estudiantes extranjeros crean vínculos entre Estados Unidos y sus países de origen, entablan amistades con estadounidenses y adquieren una comprensión de la cultura y la sociedad estadounidenses.

Pero si pensamos en las universidades como motores de la movilidad social y promotoras de la unidad nacional, la historia es diferente. Muchas de las universidades estadounidenses más elitistas no han aumentado significativamente su número total de matriculados desde la década de 1970, a pesar de que la población estadounidense ha aumentado en un 50%, lo que ha hecho que el proceso de admisión sea mucho más competitivo. Cuantas más plazas se destinan a extranjeros, más difícil es el proceso para los solicitantes nacionales.

Al igual que en el caso de los estudiantes chinos en Ohio, los estudiantes extranjeros suelen proceder de familias acomodadas y privilegiadas, lo que les permite pagar la matrícula completa en Estados Unidos. A menudo se han graduado en escuelas de élite que los preparan para el agotador proceso de solicitud de admisión en Estados Unidos y, cuando es necesario, les enseñan inglés con fluidez. Por lo tanto, estos estudiantes hacen que las universidades estadounidenses parezcan aún más elitistas y posiblemente desconectadas de la realidad, en un momento en que el resentimiento populista hacia estas instituciones ha facilitado el destructivo ataque de la administración Trump a la investigación científica que llevan a cabo.

Además, aunque los estudiantes extranjeros aportan un tipo de diversidad a las universidades estadounidenses, esta puede no ser tan grande como la que aportan los estadounidenses de diferentes orígenes sociales. Un graduado de una escuela privada de élite en Grecia o la India puede tener más en común con un graduado de Exeter o Horace Mann que con un estadounidense de clase trabajadora de la Alabama rural. ¿Tenemos que convertir los departamentos de economía de las universidades en mini-Davoses en los que los futuros funcionarios del Fondo Monetario Internacional de diferentes países refuercen sus opiniones sobre el comercio mundial?

Cualquier debate sobre las matriculaciones internacionales podría convertirse pronto en algo, bueno, académico. Si la administración Trump mantiene sus actuales políticas fronterizas y de visados y continúa con sus intentos de detener y deportar a los estudiantes extranjeros que expresan opiniones controvertidas, las matriculaciones extranjeras podrían reducirse drásticamente por sí solas.

Pero, de cara al futuro post-Trump, será importante que las universidades estadounidenses reconozcan las tensiones y las ventajas e inconvenientes reales de las matrículas internacionales, y que equilibren su aumento con una mayor divulgación entre una gama más amplia de solicitantes nacionales, incluso si ello supone sacrificar la diversidad culinaria en el corazón del país.

* El autor es profesor en la Universidad de Princeton.