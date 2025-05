Jan Todd les mostró a las mujeres el potencial de su fuerza

Todd, Jan (1952- ) Weight Lifting Records and Achievements Women and Girls Muscles Discrimination Exercise Content Type: Personal Profile

Un día de niebla del verano de 1979, Jan Todd se puso un conjunto deportivo azul marino y se peinó su larga melena rubia, dejándola suelta por la espalda.

Había volado a Escocia para intentar levantar un enorme conjunto de rocas conocidas como las Piedras de Dinnie, cada una de ellas provista de un anillo de hierro. En los 120 años transcurridos desde que un forzudo escocés alzara famosamente las piedras, miles de personas lo habían intentado y habían fracasado en la prueba de fuerza. De los 11 que lo habían conseguido, todos eran hombres. Ella medía 1,70 metros y pesaba 88 kilogramos; las piedras juntas pesaban 332,4 kilogramos.

Cuando ella se acercó a las rocas frente a una posada de 240 años de antigüedad, una multitud se congregó. Encontrar la postura adecuada fue todo un reto, pero al final se posicionó a horcajadas sobre las rocas, ajustó las correas de sus manos para un mejor agarre, sujetó las anillas y jaló. Una crujió al despegarse del suelo, pero la otra se mantuvo firme. Sintió que se le enrojecía la cara.

Entonces se recordó a sí misma por qué quería levantarlas: para demostrarse a sí misma, y al mundo, que una mujer podía hacerlo. Dobló las rodillas, respiró hondo y arrancó una roca del suelo, luego la otra.

La hazaña no sería repetida por otra mujer hasta 2018. En las décadas siguientes, Jan Todd pulverizó récords de levantamiento de pesas, obtuvo un doctorado dedicado a la historia de la fuerza y el ejercicio, creó un programa de doctorado, lanzó una revista académica y abrió el Centro HJ Lutcher Stark, un extenso museo, biblioteca y archivo dedicado a la búsqueda del potencial físico.

En conjunto, mediante una fuerza de voluntad implacable, ayudó a transformar el entrenamiento de fuerza de una actividad marginal en la piedra angular de la vida sana que es hoy, sobre todo entre las mujeres.

"Sí creo que he contribuido a que más mujeres comprendan que está bien ser fuerte, que está bien tener músculos", dijo Todd, que ahora tiene 73 años, mientras me guiaba por su museo en el quinto piso del estadio de fútbol americano de la Universidad de Texas en Austin.

Me había recibido en el vestíbulo del museo junto a una réplica de tres metros de la antigua estatua del Hércules Farnesio, con sus abdominales marcados y sus enormes cuádriceps. Todd, que llevaba una ondulante blusa de flores y grandes gafas hexagonales, caminaba con una pronunciada cojera y daba la impresión de ser una orgullosa madre de manada.

Me guio por las galerías y trastiendas del museo, todas ellas santuarios de la fuerza. Las salas estaban llenas de artefactos de atletas de fuerza de toda la historia, hombres y mujeres como Arnold Schwarzenegger y Josephine Blatt, una levantadora de pesas de principios del siglo XX conocida como Minerva. El centro alberga más de 40.000 libros, y en un rincón del fondo hay una pesa de principios del siglo XX ("casi imposible de levantar", dijo Todd) junto a una mancuerna vibradora Shake Weight.

"Tengo que salvarlos", dijo de los objetos que la rodean. Si no, añadió, "quizá nadie más lo haga".

El levantamiento de pesas, antaño una rareza de feria, ha experimentado un aumento de popularidad desde finales de la década de 1980, y el entrenamiento de fuerza es ahora más popular que el ejercicio cardiovascular, según algunos informes. Hoy en día se anima a todo el mundo, desde las mujeres embarazadas a los ancianos con rodillas artríticas, a desarrollar la musculatura, gracias en parte a personas como Todd y sus alumnos.

"Jan Todd es una leyenda en el mundo de la fuerza", escribió Schwarzenegger, quien la conoce y colabora con ella desde hace décadas, en un correo electrónico. "Es una pionera que abrió el camino a las mujeres atletas de fuerza de todo el mundo. Lo ha estudiado más que nadie que yo conozca, y también lo ha vivido".

Conocida en su día como "la mujer más fuerte del mundo", Todd dobló tapones de botella con los dedos, levantó su Ford Fiesta por diversión y clavó clavos en tablas de madera con las palmas de las manos. Pero aún le quedaban por hacer hazañas mayores.

Aprender a flexionar

Mientras crecía en el oeste de Pensilvania, a Todd, entonces Janice Suffolk, no la animaron a flexionar sus músculos, ni física ni intelectualmente. Su familia era pobre, sin baño interior durante un tiempo, y su padre, trabajador de una acería, no veía la utilidad de educar a las mujeres. Y tampoco era partidario de que las chicas practicaran deportes.

Janice siempre fue más grande que sus amigas, más ancha y más robusta, "como una especie más grande del mismo animal", me dijo. Más parecida a un caballo "Clydesdale que a un pura sangre", dijo.

Tras el divorcio de sus padres, su madre animó a Janice a unirse al equipo de natación de la secundaria, pero se sintió avergonzada al no poder ponerse el traje de baño obligatorio. "Aún no apreciaba que el tamaño de mi cuerpo", dijo, "me permitiera llegar a ser quien soy".

Como estudiante universitaria en la Universidad Mercer de Macon, Georgia, conoció a Terry Todd, campeón nacional de levantamiento de pesas de 1,88 metros y profesor allí. Terry se enamoró de Jan cuando la vio voltear un enorme tronco en una barbacoa.

"Era una fuerza natural. El monte Rushmore", declaró a Sports Illustrated en 1977. "Había algo especial en la forma en que se acercó a ese tronco y lo levantó", declaró más tarde a People. "Sin risitas, sin falsa modestia". Según la tradición familiar, cuando le habló a su abuela de Jan, empezó diciendo: "Sabes, tiene las proporciones perfectas para la sentadilla".

Se casaron y Terry la animó a empezar a levantar pesas y luego a hacer levantamiento de potencia. Ella tenía un talento innato. Un día, en el supermercado, levantó una sandía gigante y se sorprendió al descubrir que parecía ligera. Empezó a ver su fuerza, incluso su tamaño, como una ventaja.

"Si la sandía no pesa, la bolsa de comida para perros no pesa y las bolsas de la compra no pesan", dijo, "empiezas a darte cuenta de que muchas cosas de tu vida son más fáciles".

Aun así, tenía pocos modelos de cómo podía ser una mujer físicamente fuerte. Al fin y al cabo, incluso los músculos de la Mujer Maravilla eran relativamente pequeños.

Por aquel entonces, Terry le habló de una legendaria atleta de fuerza de principios del siglo XX, Katie Sandwina, también conocida como Lady Hercules. Estrella del circo Barnum y Bailey, medía casi 1,80 metros, pesaba más de 90 kilogramos y era anunciada como la mujer más fuerte y bella del mundo. Jan quedó cautivada. Era un modelo totalmente nuevo de mujer.

Empezó a investigar las historias de otras mujeres fuertes, con nombres como Vulcana, Athleta y "Pudgy". Descubrió que comprender a quien la había precedido la ayudaba a abrazar su propio poder. "Me tranquilizó", dijo.

A mediados de la década de 1970, la pareja se trasladó a una granja de Nueva Escocia, donde Jan enseñaba inglés en una secundaria de día y entrenaba de noche. Guardaba un juego de pesas en el fondo de su aula.

Durante ese tiempo, Todd batió más de 60 récords nacionales y mundiales, y en 1977 apareció en Sports Illustrated. Los entrenadores de todo el país empezaron a arrancar el artículo y a colgarlo en los vestuarios de las chicas como inspiración. Johnny Carson la invitó a The Tonight Show, donde levantó 188 kilogramos para una audiencia de 14 millones de espectadores.

La búsqueda del poder

A principios de la década de 1980, Jan y Terry se mudaron a Austin, y Jan consiguió un trabajo en la Universidad de Texas enseñando levantamiento de pesas y entrenando a los equipos de levantamiento de potencia de la escuela. Se dio cuenta de que poca gente estudiaba la historia del deporte, por no hablar del entrenamiento de fuerza, y que la mayoría de los fisiólogos del ejercicio se centraban en actividades aeróbicas, como correr y montar en bicicleta.

Así que empezó un doctorado en estudios estadounidenses, diseñando sus cursos en torno a la historia de los músculos y el ejercicio, sobre todo entre las mujeres, y se convirtió en una abierta promotora de la fuerza. No fue fácil. En el departamento, a menudo sentía que le miraban los bíceps. Parecía que podías estar obsesionado con los músculos o ser un cerebrito, pero no podías ser ambas cosas. Su título se retrasó más de un año cuando el director del departamento decidió que, a pesar de sus excelentes calificaciones, su trabajo en los estudios sobre la mujer no era lo bastante serio.

"No creo que pudiera ser para él nadie más que la mujer que levanta pesas", dijo.

Siguió presionando. Coescribió las primeras directrices científicas sobre el entrenamiento de fuerza para mujeres, ayudando a disipar los temores sobre su peligro potencial para el cuerpo de las mujeres.

Ella y Terry crearon en 1990 la primera revista académica dedicada a la historia de los deportes y ejercicios de fuerza: Iron Game History. Proporcionó a los estudiosos de la fuerza un lugar donde publicar, y Todd sigue editando la revista en la actualidad. En ella ha documentado a decenas de mujeres atletas de fuerza perdidas para la historia: mujeres que levantaban cañones, hacían girar a sus maridos como si fueran un rifle o levantaban a dos hombres con un solo brazo.

Sus antiguos colegas afirman que Todd es implacable, alienta a la gente que la rodea y eleva su campo y a sus estudiantes, muchos de los cuales se han convertido en destacados científicos del ejercicio, investigadores de la salud e historiadores.

"Jan es muy buena, no llamaría a lo que hace empujar, sino machacar", dijo Kyle Martin, antiguo colega y curador de su museo. Constantemente combina personas, fuentes e ideas, añadió.

El juego del hierro

Poco después de mudarse a Texas, Jan y Terry empezaron a intentar tener hijos. Quedar embarazada tardaba más de lo que Todd esperaba y, en sus momentos más oscuros, se preguntaba si tendrían razón quienes decían que levantar pesas podía arruinar la fertilidad de una mujer.

A los 36 años, poco después de enterarse de que su título doctoral se retrasaría, le diagnosticaron cáncer de ovario y le dijeron que tenía menos del 25 por ciento de probabilidades de sobrevivir. Volviendo en coche de una consulta médica, Terry se volvió hacia ella y le preguntó: "¿Cuándo no has estado en el 25 por ciento más alto de algo?".

Lo que siguió fue cirugía y tratamientos y momentos en los que le costaba levantarse de la cama (aunque seguía levantando pesas). Durante todo el calvario, recurrió al mismo impulso que utilizaba como atleta. Finalmente venció al cáncer, pero nunca pudo tener hijos.

Así que se puso manos a la obra.

Durante años, Jan y Terry habían llenado las habitaciones de su casa de recuerdos y artefactos de fuerza que habían coleccionado, convencidos de que algún día podrían ser de interés para los estudiosos. Los Todd sabían que los investigadores dependen de objetos, fotografías y textos históricos. La pareja se volcó en la creación de un museo.

"No voy a tener hijos", recuerda haber pensado entonces. "Si hay un legado para mí o para Terry, ojalá para ambos, va a ser este lugar".

En 2008, tras décadas de peticiones, presiones y recaudación de fondos, inauguraron el Centro Stark en un espacio de 2550 metros cuadrados dentro del estadio. Hay carteles de Katie Sandwina, la forzuda del circo, fotos de la estrella de Muscle Beach Pudgy Stockton (una de las mentoras de Todd) y de Schwarzenegger posando en la portada de la revista Iron Man.

También está el archivo de cuatro décadas de la revista Shape, la primera dedicada al fitness femenino. "Recuerdo claramente haber visto el primer volumen", dijo mientras hojeaba un ejemplar. En la portada aparecía Miss Universo con una malla entera morada prometiendo ayudar a las lectoras a "esculpir su cuerpo". "Fue algo grande".

Fuerte como Jan

En 2018, Terry murió. Luego, hace cinco años, el día de su cumpleaños 68, Todd salió a dar un paseo nocturno con unos amigos en su vehículo todoterreno. De repente, un par de jabalíes se lanzaron delante de ellos. Su acompañante frenó en seco y el vehículo cayó en una zanja y volcó. Todd, una mujer que había levantado innumerables coches, quedó atrapada bajo uno durante más de una hora.

El accidente le destrozó las costillas, la muñeca, los huesos del tobillo y una cadera, pero no dañó ningún órgano. Los médicos le dijeron que sus músculos podrían haberla protegido de lesiones más graves, e incluso haberle salvado la vida.

Se mueve de forma diferente desde el accidente: "Como un pingüino borracho", me dijo, mientras bebía una Coca-Cola Light de un vaso grande con la inscripción "NO TE DEBILITES". Nos sentamos en tumbonas en su patio trasero, mientras sus dos bullmastiffs de 68 kilos jugaban a sus pies. Hoy en día levanta menos peso, le gusta la jardinería y viaja a Escocia la mayoría de los veranos para ver cómo otros intentan levantar las Piedras de Dinnie.

También, Todd finalmente está recibiendo mayor reconocimiento por su trabajo académico, que aparece en dos nuevos libros sobre la ciencia y la historia del levantamiento de pesas. En ellos se la describe como una figura casi mítica.

"Nadie ha integrado los mayores poderes de la musculatura y los mayores poderes de la mente en el atletismo y el mundo académico tan perfectamente como ella", dijo Michael Joseph Gross, autor de Stronger: The Untold Story of Muscle in Our Lives.

Casi al final de nuestras entrevistas, Todd me llevó a su garaje, repleto de objetos excedentes del Centro Stark; estanterías de artefactos y recuerdos de su propia vida y de la historia del entrenamiento de fuerza. Abrió cajas al azar para enseñarme medallas, libros de registro, carteles, cientos de fotos y un archivo que documentaba décadas de levantamientos de las Piedras de Dinnie.

Finalmente, llegamos a su estantería de pesas, apretujadas sin ceremonias en un rincón del fondo. Dijo que no las había usado mucho desde su accidente. Las saludó en silencio, como una reliquia de su propia historia. Pero parecía estar conforme con ello.

"Incluso con lo destrozada que estoy", dijo, "puedo recoger una bolsa de comida para perros de 22 kilos y echarla en el cuenco sin tener que preocuparme demasiado. Y puedo meter la leña".

Y aún puede doblar tapones de botella con las manos desnudas.

Danielle Friedman es periodista en Nueva York y autora de Let's Get Physical: How Women Discovered Exercise and Reshaped the World.