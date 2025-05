Japón limita su gasto debido a la enorme deuda pública

Japan Government Bonds Credit and Debt Politics and Government Economic Conditions and Trends Taxation Ishiba, Shigeru

El gobierno japonés se enfrenta a la presión de reducir el gasto público impulsado por la deuda que, según algunos, ha evitado las oleadas populistas.

Japón, el país que tiene la deuda pública más alta de las principales economías, está teniendo dificultades para gastar como solía hacerlo.

El gasto público impulsado por la deuda, posibilitado por las tasas de interés bajas, ha sido durante mucho tiempo una manera de abordar los problemas del país. Los agricultores en apuros y los campos vacíos recibían generosos pagos del gobierno central. La ayuda de socorro durante la pandemia de la covid se transformó en nuevos desembolsos para defensa y subvenciones para ayudar a los consumidores a capear la inflación.

El gasto continuó incluso cuando se necesitaban más fondos de Seguridad Social para el creciente número de ancianos de Japón. La deuda pública se ha disparado hasta casi 9 billones de dólares, más del doble del tamaño de la economía.

Ahora, en vísperas de unas elecciones de verano muy reñidas, el partido gobernante de Japón se enfrenta a presiones para endeudarse aún más. Las pequeñas empresas, perjudicadas por los aranceles estadounidenses, piden ayudas públicas, y los hogares, presionados por la subida de los precios, exigen una reducción de los impuestos.

Pero mientras el Banco de Japón se aleja de las tasas de interés negativas que durante años facilitaron el endeudamiento del gobierno, los límites al gasto son más severos.

Recientemente, el mercado de deuda pública japonesa ha reflejado la preocupación por la salud fiscal del país. Los rendimientos de los bonos a largo plazo, un indicador de la confianza de los inversionistas en la capacidad del gobierno para pagar sus deudas, alcanzaron máximos históricos en un momento dado la semana pasada. Y una demanda más débil de lo esperado en una subasta de bonos a 40 años celebrada el miércoles mantuvo en vilo a los inversores.

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, advirtió en una reciente reunión del gobierno sobre el "terror" de unas tasas de interés más altas e incluso comparó la situación presupuestaria de Japón con la de Grecia, que se sumió en una crisis de deuda en 2009.

La mayoría de los economistas y funcionarios coinciden en que Japón no se encamina hacia un colapso financiero inminente. Una gran mayoría de la deuda japonesa está en manos del Banco de Japón y de instituciones financieras nacionales, lo que significa que existe un bajo riesgo de que el dinero salga repentinamente del país. Pero aumentan las dudas sobre cuánto tiempo podrá mantener el país su actual ritmo de gasto.

Por lo general, un endeudamiento excesivo puede empujar a las economías a un ciclo peligroso. Los tenedores de bonos se vuelven cada vez más aprensivos sobre la capacidad del gobierno para pagar sus obligaciones, lo que hace subir las tasas de interés. La escalada de las tasas se extiende por toda la economía, obstaculizando la capacidad de endeudamiento de una nación.

En Japón, "las luces amarillas están parpadeando, y en cualquier momento cualquiera de ellas podría volverse roja", dijo Koji Yano, ex viceministro administrativo del Ministerio de Finanzas japonés. El riesgo de que aumenten los costos de los préstamos es real, dijo, y añadió que cree que la deuda de Japón corre un "riesgo significativo" de ser rebajada de categoría, como ocurrió recientemente con la calificación crediticia de Estados Unidos.

Las elecciones a la Cámara Alta de Japón, que se celebrarán en julio, pondrán a prueba al Partido Liberal Democrático de Ishiba, que ha mantenido prácticamente el poder en Japón durante las últimas siete décadas. El control del partido en los últimos años, según algunos analistas, puede atribuirse en parte a su capacidad de utilizar el gasto para aplacar parte de la oposición populista que se observa en otras democracias avanzadas.

Las posibilidades de ruptura existen desde hace tiempo. El envejecimiento de la población está poniendo a prueba los presupuestos de la Seguridad Social, y las economías de las zonas rurales están en declive. Al mismo tiempo, las pensiones siguen financiándose, y las subvenciones fluyen del gobierno nacional a casi todos los municipios más pequeños de Japón para apoyar a las industrias locales y ayudar a mantener las carreteras y las escuelas.

"Existe desde hace mucho tiempo un compromiso con un nivel uniforme de prestación de servicios en todo el país, y con asumir los costos asociados a ello", dijo Tobias Harris, fundador de Japan Foresight, una empresa de asesoramiento sobre riesgos políticos. Ese tipo de políticas, dijo, "ha ayudado a disipar el descontento".

Más recientemente, Japón ha empezado a experimentar, a pequeña escala, algunos temblores populistas. En los últimos tres años, el resurgimiento de la inflación, tras décadas de paralización, ha exprimido a los consumidores japoneses, sobre todo a la franja de trabajadores no fijos cuyos salarios están por detrás de los de los empleados fijos.

A diferencia de lo que ocurre en algunas partes de Europa y Norteamérica, donde los populistas suelen ganar con los partidarios de las zonas rurales, "el populismo japonés es más bien un fenómeno urbano", dijo Harris. Entre algunos empleados ejecutivos y trabajadores no fijos, "existe un sentimiento de revuelta contra el gasto de la cartera cuando son ellos los que generan excedentes fiscales y se ocupan de sus propios problemas de calidad de vida", dijo.

Recientemente, gran parte de ese descontento público se ha convertido en ira dirigida contra quienes intentan frenar los déficits de Japón.

Durante el último año, los manifestantes se han concentrado frente al edificio del Ministerio de Finanzas, en el centro de Tokio. Las manifestaciones, que a veces reúnen a unas 1000 personas, son notables en un país poco acostumbrado a las muestras de descontento público a gran escala. Sus pancartas exigen la supresión de los impuestos nacionales sobre el consumo y el desmantelamiento del Ministerio de Finanzas, una institución considerada desde hace tiempo como la fuerza que, dentro de Japón, intenta imponer la disciplina en el gasto.

Antes de las elecciones, varios partidos de la oposición han presentado planes para reducir los impuestos que se aumentaron en 2019 con el fin de reducir el déficit de Japón.

Durante años, el costo del servicio de la gigantesca deuda japonesa se ha mantenido manejable, gracias en parte a la compra a gran escala de deuda pública japonesa por parte del Banco de Japón. Sin embargo, desde el año pasado, el banco central japonés ha reducido sus compras, y la débil demanda del sector privado ha hecho que los rendimientos de esos bonos a largo plazo se disparen.

Ishiba se ha declarado contrario a una reducción del impuesto sobre el consumo. Pero dentro de su partido, se enfrenta a la oposición de una facción de expansionistas fiscales que argumentan que los déficits públicos son en gran medida intrascendentes para las naciones que, en esencia, pueden financiarse directamente a través de sus bancos centrales.

Sanae Takaichi, una política que perdió por poco frente a Ishiba cuando compitió por el liderazgo del partido en septiembre, instó a que el Partido Liberal Democrático ofreciera su propia propuesta de recorte fiscal. Dijo que Ishiba había prácticamente renunciado a las elecciones al negarse a postularse con una propuesta de reducción de los impuestos sobre el consumo.

En el entorno actual, hablar de reducir los impuestos preocupa a Yano, antiguo funcionario del Ministerio de Finanzas.

En 2021, Yano encendió la polémica con un artículo en una revista, que escribió cuando aún ocupaba el cargo, en el que tachaba de "desastrosos" los planes de gasto del Partido Liberal Democrático, comparando a Japón con un barco que se precipita hacia un iceberg. La crítica pública, inusual en un funcionario de alto rango, provocó la ira de los miembros del partido, incluido Takaichi, quien consideró sus comentarios "indignantes".

Con una ratio deuda/PIB superior al 200 por ciento durante los últimos cinco años, los acreedores llegarán a un punto en el que dirán: "Ya basta", dijo Yano. "Es como un guiso que se calienta y luego hierve a borbotones. Las tasas de interés se dispararán", dijo.

En comparación, la deuda federal de Estados Unidos se aproxima al 100 por ciento del PIB, y un proyecto de ley de recortes fiscales que se está tramitando en el Congreso podría elevarla a alrededor del 130 por ciento, que fue parcialmente el motivo de la rebaja de la calificación crediticia del gobierno estadounidense por parte de Moody's este mes.

Funcionarios y economistas menos fiscalistas que Yano están de acuerdo en que Japón necesita reducir el gasto. En lo que no están de acuerdo es en el momento.

Leif Eskesen, economista jefe del grupo de inversión CLSA, dijo que una "situación similar a la de Grecia" seguía siendo muy improbable para Japón a corto plazo. La incertidumbre económica causada por los aranceles estadounidenses también hace que este sea un momento inoportuno para que Tokio presione para reducir significativamente el gasto público, dijo.

Sin embargo, de cara al futuro, el crecimiento económico potencial de Japón sigue siendo moderado, los costos de las pensiones y la asistencia sanitaria seguirán subiendo, y el aumento de las tasas de interés hará que la financiación de su deuda sea cada vez más onerosa, dijo Eskesen. Japón, dijo, "va a tener que empezar a cumplir realmente la consolidación fiscal prometida".

River Akira Davis cubre Japón, incluyendo su economía y negocios y vive en Tokio.

Hisako Ueno es reportera e investigadora en Tokio y escribe sobre política, negocios, trabajo, género y cultura japonesa.