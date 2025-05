El gobierno de EE. UU. contempla un concurso televisado. ¿El premio? La ciudadanía

Reality TelevisionImmigration and EmigrationCitizenship and NaturalizationHomeland Security DepartmentRob WorsoffUnited States Politics and GovernmentTrump, Donald J

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que la agencia estaba encantada de revisar "proyectos fuera de lo común".

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos está considerando la posibilidad de formar parte de un programa de televisión en el que los migrantes tendrían que superar una serie de retos para obtener la ciudadanía estadounidense, dijeron el viernes las autoridades.

Los retos se basarían en diversas tradiciones y costumbres estadounidenses, afirmó Tricia McLaughlin, portavoz de la agencia. Dijo que el departamento aún estaba estudiando la idea, que fue presentada por un productor llamado Rob Worsoff.

"En general, la idea del proyecto giraba en torno a celebrar el hecho de ser estadounidense y el privilegio que supone ser ciudadano de los Estados Unidos de América", dijo McLaughlin. "Es importante reavivar el deber cívico".

Dijo que la agencia estaba encantada de revisar "proyectos fuera de lo común", sobre todo los que celebran "lo que significa ser estadounidense".

El Daily Mail informó anteriormente del proyecto.

Worsoff, canadiense-estadounidense de 49 años, dijo que se le ocurrió la idea durante su propio proceso de naturalización. Dijo que los migrantes del programa competirían en desafíos en varios estados. Dijo que un reto podría consistir en destacar a la NASA en Texas o Florida y ver qué migrante puede montar y lanzar un cohete primero. También habría preguntas de cultura general o retos cívicos.

Worsoff dijo que el programa terminaría con uno de los participantes haciendo el juramento como ciudadano estadounidense.

"Necesitamos una conversación nacional sobre lo que significa ser estadounidense", dijo. "Necesitamos que se nos recuerde el orgullo y gran honor que es ser estadounidense".

Worsoff dijo que nadie sería penalizado en su proceso migratorio ni deportado como consecuencia de ello.

"Creo que no tiene sentido, porque lo que va a ocurrir es que vamos a conocer a estas personas y sus historias y sus viajes, y las vamos a celebrar como seres humanos", dijo. "Estamos dándole rostros a estas personas, a su travesía".

Worsoff dijo que los detalles reales de lo que ocurriría en el programa dependerían de lo que quisieran las cadenas de televisión y de lo que pudiera hacer el Departamento de Seguridad Nacional. Dijo que ya había propuesto la idea a la agencia anteriormente, incluso en 2012.

Bajo el mandato de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, la agencia se ha centrado a menudo en tácticas publicitarias y de telerrealidad para mostrar las políticas migratorias de línea dura del presidente Trump.

McLaughlin dijo que el proyecto televisivo aún no había llegado al nivel de Noem. En las redes sociales, dijo que el departamento "recibe cientos de propuestas de programas de televisión al año", incluidos documentales sobre operaciones fronterizas e investigaciones administrativas.

"Cada propuesta se somete a un minucioso proceso de investigación antes de su denegación o aprobación", añadió McLaughlin.

El departamento ya ha colaborado en el pasado con realizadores audiovisuales.

En 2017, durante el primer gobierno de Trump, la agencia permitió a un grupo de documentalistas un amplio acceso a las operaciones llevadas a cabo por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para un programa llamado Nación de inmigración.

Hamed Aleaziz cubre el Departamento de Seguridad Nacional y las políticas migratorias para el Times.