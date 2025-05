La película 'Rust' de Alec Baldwin se estrena discretamente, años después de un tiroteo mortal

MoviesSuits and Litigation (Civil)Compensation for Damages (Law)Accidents and SafetyBox Office SalesBaldwin, AlecHutchins, Halyna (1979-2021)Souza, Joel (1973- )Rust (Movie)

Los cineastas dijeron que esperaban que el producto final honrara el trabajo y la memoria de su directora de fotografía, Halyna Hutchins, quien murió de un disparo en el rodaje.

¿Cómo se planifica el lanzamiento de una película que se hizo famosa porque durante su rodaje sucedió una tragedia?

El malogrado western Rust está en ese proceso. La película se estrena finalmente el viernes, tres años y medio después de que su directora de fotografía, Halyna Hutchins, muriera por una bala real que fue disparada con un revólver antiguo por su protagonista, Alec Baldwin, mientras estaba ensayando en un plató de Nuevo México.

Ahora que la película se estrena tras años de demandas, investigaciones y dos juicios penales, su lanzamiento ha sido decididamente silencioso. Incapaz de encontrar atención en los festivales de cine más conocidos, Rust se estrenó el pasado otoño en un pequeño festival cinematográfico de Polonia. Ahora, como se estrena en un número limitado de cines (hasta ahora ninguno en Nueva York) y bajo demanda, está renunciando al tradicional estreno de alfombra roja, y Baldwin no ha participado en ninguna entrevista importante.

Los cineastas dijeron que su principal objetivo al terminar la película y presionar para que se estrenara era mostrar el trabajo final de Hutchins, quien cuando fue asesinada era una prometedora directora de fotografía de 42 años. Un acuerdo legal prevé que parte de las ganancias de la película se destinen a su marido y a su hijo.

"Si tuviera que hacer un llamado directo para que alguien viera la película", dijo Joel Souza, el director del filme, "le diría que mucha gente muy buena trabajó muy duro para terminar esta película en honor a ella".

Souza fue herido en el tiroteo por la bala que mató a Hutchins, que la atravesó y se alojó en su hombro. Dijo que al principio dudó de que quisiera volver a dedicarse al cine. Pero al final surgió un plan para terminar Rust, con Souza de nuevo en la silla del director.

El plan no solo contaba con el beneplácito del marido de Hutchins, Matthew Hutchins, sino que constituía el núcleo de un acuerdo al que llegó con los productores de la película, incluido Baldwin, tras presentar una demanda por homicidio culposo.

Brian Panish, abogado de Hutchins, dijo esta semana en un correo electrónico que los productores de Rust aún no han pagado la totalidad del acuerdo que debían a la familia, que vencía en 2023. La productora dijo que parte de la indemnización está vinculada a las ganancias de la película, que se destinarán a pagar a Hutchins, quien ahora es productor ejecutivo de la película, y a su hijo Andros, quien tenía 9 años cuando murió su madre. Los productores originales de la película no se beneficiarán económicamente de su estreno, dijo Melina Spadone, representante de Rust Movie Productions.

Así pues, estrenar la película implica un delicado equilibrio: ganar dinero para la familia Hutchins y, al mismo tiempo, tener cuidado de comercializar el filme con la sobriedad que requiere una obra que es sinónimo de tragedia de la vida real.

Después de que Hutchins llegara a un acuerdo con los productores, la película terminó de rodarse en Montana en 2023 con Bianca Cline, una nueva directora de fotografía. Los cineastas decidieron utilizar solo armas falsas que no se pudieran disparar.

La principal prioridad de Cline y Souza era rescatar la mayor cantidad del metraje original de Hutchins, lo que significaba montar un rompecabezas de grabación antigua y nueva empleando trucos de montaje y, en algunos casos, efectos especiales.

Mientras se terminaba el filme, el drama legal que rodeaba el fatal tiroteo solo se intensificó.

Hannah Gutierrez-Reed, la armera que cargó una bala real en el arma aquel día de 2021, fue declarada culpable de homicidio involuntario y condenada a 18 meses de prisión. Baldwin, que se enfrentaba a su propia causa penal, fue a juicio en Santa Fe acusado de homicidio involuntario, pero un juez desestimó el caso tras descubrir que la fiscalía le había ocultado pruebas a la defensa (Baldwin ha demandado a los fiscales por lo que dice que fue una "acusación maliciosa").

Otras películas que también fueron marcadas por una tragedia tuvieron un estreno más amplio. Tras la muerte del actor Brandon Lee durante el rodaje de El cuervo, el filme se estrenó en más de 2000 cines en 1994 y recaudó más de 50 millones de dólares. (Tuvo un presupuesto mayor que Rust que reanudó la producción con unos 8 millones de dólares).

Este fin de semana, Rust tendrá un estreno inicial mucho menor, en unas 115 salas de todo Estados Unidos. Se estrenará simultáneamente bajo demanda en servicios como Amazon Prime Video, Apple TV+ y Fandango at Home. Los representantes de la película dijeron que el plan de distribución se hizo con la intención de maximizar las ganancias de la familia Hutchins.

Algunos críticos han cuestionado la decisión de estrenar el filme, incluidos varios directores de fotografía que se opusieron al plan de proyectar la película en Polonia.

Pero las personas implicadas dijeron que querían honrar su memoria. "En el largo arco del tiempo, creo que es mejor que al final de todo esto haya una película terminada, en lugar de una tragedia y luego nada", dijo Devon Werkheiser, actor del filme, en un video publicado en su Instagram esta semana.

Rachel Mason, amiga de Hutchins que realizó un documental sobre la tragedia que se estrenó en marzo, obtuvo permiso para examinar sus mensajes de texto sobre la realización de Rust y sus cuadernos, donde anotó ideas para la película. "Halyna quería hacer Rust, y la gente no siempre recuerda eso", dijo. "No se habría involucrado en una película que no le importara".

En el documental, la madre de Hutchins, Olga Solovey, que ha demandado a la producción junto con su marido y su otra hija, dijo que quería ver terminado el trabajo final de su hija.

Souza, el director, dijo que algunos miembros del reparto y del equipo se reunirían en Los Ángeles el jueves por la noche para una pequeña proyección privada.

"Es una película difícil de promocionar", dijo. "¿Cómo se transmite? La mejor forma que se me ocurre es que esperas que a la gente le guste la película por sus méritos".

