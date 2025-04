Cómo reducir el riesgo de ictus, demencia y depresión al mismo tiempo

BrainStrokeDiet and NutritionDepression (Mental)DementiaResearchFriendshipSleepContent Type: Service

Una serie de cambios en el estilo de vida podría reducir simultáneamente el riesgo de las tres afecciones, según un nuevo estudio.

Una nueva investigación ha identificado 17 factores superpuestos que afectan al riesgo de accidente cerebrovascular (también llamado ictus), demencia y depresión tardía, lo que sugiere que una serie de cambios en el estilo de vida podría reducir simultáneamente el riesgo de los tres.

Aunque pueda parecer que las enfermedades no están relacionadas, las personas que padecen demencia o depresión o que sufren un accidente cerebrovascular también suelen padecer una de las otras afecciones o ambas, según dijo Sanjula Singh, investigadora principal de los Laboratorios de Atención Cerebral del Hospital General de Massachusetts y autora principal del estudio. Esto se debe a que pueden compartir daños subyacentes en los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, dijeron los expertos.

Algunos de los factores de riesgo comunes a las tres enfermedades cerebrales, como la hipertensión y la diabetes, parecen ocasionar este tipo de daño. La investigación sugiere que al menos el 60 por ciento de los accidentes cerebrovasculares, el 40 por ciento de los casos de demencia y el 35 por ciento de los casos de depresión tardía podrían prevenirse o ralentizarse controlando los factores de riesgo.

"Son cifras sorprendentes", dijo Stephanie Collier, directora de educación de la división de psiquiatría geriátrica del Hospital McLean de Massachusetts. "Si puedes optimizar las piezas del estilo de vida o las piezas modificables, entonces tienes muchas más probabilidades de vivir sin discapacidades".

A menudo, los factores de riesgo de estas enfermedades están interconectados, y abordar uno --por ejemplo, hacer más ejercicio dando paseos rutinarios con un amigo-- puede ayudarte también a abordar otros, como el exceso de peso y el aislamiento social.

"Si empiezas a trabajar en una de ella a menudo, en realidad estás mejorando varias al mismo tiempo", dijo Singh. "Es una manera estupenda de empezar".

Los factores que protegen contra las enfermedades cerebrales

El estudio, que analizó datos de 59 metanálisis, identificó seis factores que reducen el riesgo de padecer enfermedades cerebrales: Un consumo de alcohol de bajo a moderado (consumir de una a tres bebidas al día tenía un beneficio menor que consumir menos de una bebida al día). Actividad cognitiva, es decir, participación regular en tareas mentalmente estimulantes como leer o hacer rompecabezas y otros acertijos. Una dieta rica en verduras, fruta, lácteos, pescado y nueces. Niveles moderados o altos de actividad física. Un sentido de propósito en la vida. Una amplia red social. Los factores que aumentan tu riesgo El estudio también identificó 13 características y hábitos de salud que te hacen más propenso a desarrollar demencia, un accidente cerebrovascular o una depresión tardía. (En total, los factores protectores y perjudiciales suman 19 factores, porque dos de ellos, la dieta y las conexiones sociales, pueden aumentar o disminuir el riesgo, según su tipo y calidad). Hipertensión arterial. Índice de masa corporal elevado. Nivel de glucosa en la sangre elevado. Colesterol total elevado. Síntomas depresivos. Dieta rica en carne roja, bebidas azucaradas, dulces y sodio. Pérdida de audición. Enfermedad renal. Dolor, en particular formas que interfieren con las actividades. Alteraciones del sueño (por ejemplo, insomnio o mala calidad del sueño) o períodos de sueño superiores a ocho horas. Antecedentes de tabaquismo. Soledad o aislamiento. Estrés general o acontecimientos vitales estresantes (según los sujetos del estudio). El estudio solo examinó los factores de riesgo relacionados con dos o más de las tres enfermedades. No demostró que estos factores de riesgo causaran directamente las enfermedades; solo mostró una asociación. Intentar abordar todos estos comportamientos para la salud cerebral puede parecer abrumador. Pero Singh sugirió tratar la lista como un menú de opciones. "Elige solo un primer factor de riesgo y luego ve paso a paso", dijo. Por dónde empezar El estudio también identificó cuáles factores de riesgo y hábitos protectores específicos tienen un efecto especialmente notable en la salud cerebral. Según los médicos, abordarlos es un buen punto de partida. Bajar la tensión arterial puede tener grandes beneficios La investigación descubrió que la hipertensión arterial era el mayor factor de riesgo individual para desarrollar cualquiera de las tres enfermedades, en gran parte porque casi triplica el riesgo de accidente cerebrovascular. Otro nuevo trabajo, publicado en Nature Medicine, ofrece más evidencia sobre eso. En un ensayo aleatorizado de 34.000 pacientes en China, los investigadores descubrieron que los pacientes que reducían significativamente su tensión arterial tenían un 15 por ciento menos de probabilidades de desarrollar demencia que los que no lo hacían. En conjunto, los resultados sugieren que controlar la tensión arterial puede tener un efecto enorme sobre la salud cerebral. Para eso, podrías empezar por reducir el consumo de sal, hacer más ejercicio o perder peso, dijo Alison Moore, jefa de la división de geriatría, gerontología y cuidados paliativos de la Universidad de California, campus San Diego. Sin embargo, Moore advierte que estas intervenciones no siempre son suficientes, sobre todo a medida que envejecemos y se endurecen nuestros vasos sanguíneos. Es entonces cuando la medicación puede ayudar. Ejercita tus músculos físicos y mentales. Puntos extra si es con amigos La actividad física moderada y la elevada disminuyeron sustancialmente las probabilidades de accidente cerebrovascular y demencia, como también lo hizo tener una red social amplia. Los metanálisis que se incluyeron definieron estos niveles de distintas maneras, pero las directrices de la Asociación Estadounidense del Corazón describen las actividades como caminar y trabajar en el jardín como ejercicio de intensidad "moderada", y correr y nadar se consideran "vigorosas" o de intensidad alta. La actividad cognitiva pareció tener el mayor efecto protector, reduciendo el riesgo de demencia en un 40 por ciento aproximadamente. Pero los investigadores señalaron que este hallazgo podría ser, al menos en parte, resultado de la "causalidad inversa", es decir, cuando las personas que ya están desarrollando demencia realizan actividades menos exigentes desde el punto de vista cognitivo debido a sus síntomas. Sin embargo, Collier dijo que los datos reafirman su consejo a los pacientes de que realicen tareas mentales "un poco difíciles", como leer, hacer rompecabezas u otros acertijos, o aprender un instrumento nuevo. Lo ideal, dijo, sería realizar esas actividades con otra persona, porque la conversación puede ser cognitivamente estimulante y porque se obtiene el beneficio añadido de la interacción social. Empieza cuanto antes, si puedes Collier dijo que el momento adecuado para empezar a hacer cambios en el estilo de vida "no suele ser la vejez, sino la madurez". Eso puede evitar incluso el desarrollo precoz de enfermedades. Pero tomar medidas para reducir estos factores de riesgo también puede ayudar a prevenir o ralentizar la progresión de la enfermedad en etapas posteriores de la vida. También puede beneficiar a los pacientes con antecedentes familiares o predisposición genética a estas enfermedades, quienes "a menudo sienten que es su destino inevitable", dijo Singh. Pero "hay cosas que pueden hacer --que todos podemos hacer-- para cuidar mejor de sus cerebros". Nina Agrawal es reportera de salud del Times.