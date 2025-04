El reto de la cubeta de hielo funcionó. ¿Por qué no intentarlo de nuevo?

Social MediaMental Health and DisordersALS AssnUniversity of South Carolina

La tendencia que dominó las redes sociales hace una década --y recaudó millones para la investigación de la ELA-- ha renacido como vehículo para concienciar sobre la salud mental.

¿Es un déjà vu o ya hemos visto esta tendencia antes?

No es solo cosa tuya. El "desafío de la cubeta de hielo" (#icebucketchallenge) que se apoderó de las redes sociales hace una década, ha encontrado nueva vida gracias a un grupo de estudiantes universitarios que copiaron el concepto, en su totalidad, para crear concienciación sobre la salud mental.

Esto es lo que debes saber.

¿Qué es el desafío de la cubeta de hielo?

Originalmente, el "desafío de la cubeta de hielo" surgió de otras modas en línea pero que fue popularizado para recaudar fondos para la ELA por los activistas Pat Quinn y Pete Frates, fue una campaña que comenzó en 2014 para concienciar y ayudar a encontrar una cura para la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), comúnmente conocida como enfermedad de Lou Gehrig. El reto era sencillo: grábate tirándote un cubeta de agua llena de hielo en la cabeza. Publícalo y reta a tus amigos a donar 100 dólares a la investigación de la ELA en 24 horas o a grabar un video igual. (Mucha gente optó por ambas opciones).

¿Funcionó?

A lo grande. Los videos despegaron en internet, inspirando a personas de todo el mundo a empaparse de agua helada por la causa e instar a sus amigos a hacer lo mismo. Participaron famosos como Taylor Swift, LeBron James y Bill Gates. La campaña recaudó cientos de millones de dólares y atrajo la atención mundial sobre la enfermedad. Fue un raro momento de verdadera viralidad orgánica a escala mundial.

Un informe de 2024 del grupo RTI, comisionado por la Asociación de ELA, dijo que había "pruebas claras" de que el "desafío de la cubeta de hielo" había acelerado sustancialmente la investigación de la ELA, conocida en inglés con la sigla ASL.

¿Entonces ha vuelto?

Ha vuelto. Wade Jefferson, estudiante de 21 años de la Universidad de Carolina del Sur, dijo que se inspiró en el éxito del "desafío de la cubeta de hielo" original cuando intentaba idear un acto para un club de concienciación sobre salud mental que había fundado en el campus, llamado MIND. (El nombre es un acrónimo de Mental Illness Needs Discussion, que hace referencia a un club de nombre similar de su secundaria. Se sintió motivado para fundar el club tras perder a dos amigos por suicidio, dijo).

Esta vez, el reto, que utiliza la etiqueta #SpeakYourMIND, pretende concienciar sobre la salud mental. Se anima a los participantes a hacer donativos a Active Minds, una organización sin fines de lucro centrada en la salud mental y los jóvenes.

Cuando Shane Beamer, entrenador de fútbol de la Universidad de Carolina del Sur, publicó un video participando, Jefferson supo que el reto estaba ganando adeptos.

¿Y la gente de fuera de la universidad lo está haciendo?

Sí. Es bastante popular en las historias de Instagram, donde la gente publica videos animando a sus amigos a participar.

Julie Picado, de 23 años, dijo que su hermana adolescente, Sharon Frias, la despertó para pedirle que le echara agua helada en la cabeza. Las hermanas, que viven en Saddlebrook, Nueva Jersey, filmaron el video con Picado asomada a la ventana de su dormitorio con una olla de cocina para empapar a su hermana, de 15 años, sentada debajo. (Picado dijo que recordaba haber participado en el reto de la ELA cuando era preadolescente, hace una década).

"Estaba esperando a que me nominaran porque veía a un amigo tras otro haciéndolo", dijo Frias. "Me pareció una forma divertida de difundir la concienciación mental. Es un buen mensaje".

¿Y los famosos?

Los ex jugadores de la NFL Peyton Manning y Emmanuel Sanders han participado esta vez. (Manning también hizo el reto en 2014). Carson Daly, presentador del programa Today, volcó un cuenco de agua helada sobre Jenna Bush Hager en un segmento a principios de esta semana. Seguro que más famosos se unirán a la acción.

[Video: Watch on YouTube.]

¿Por qué algunos lo critican?

Algunas personas en internet han señalado la ironía de un reto que difunde la concienciación sobre la salud mental y se basa en que un amigo te nomine. Algunos dijeron que puede parecer un concurso de popularidad.

"No sabía si debía hacerlo o no", dijo Sasha Steinke, una chica de 16 años que vive en Nashville. "Pensaba en toda la gente a la que no nominan. Podría dar la sensación de que se les deja de lado y eso, en cierto modo, anula el propósito de incluir a los demás".

Aun así, decidió participar, explicando que había tenido problemas de salud mental y que le entusiasmaba que se normalizaran las conversaciones sobre estos problemas tan comunes.

¿Está donando la gente en esta ocasión?

Sí, aunque no tanto como la última vez. En el momento de la publicación, el reto había recaudado casi 250.000 dólares.

Madison Malone Kircher es una reportera del Times que cubre la cultura de internet.