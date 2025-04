De la supervivencia a la prosperidad: el regreso de Gloria Gaynor

Pop and Rock MusicContent Type: Personal ProfileGaynor, GloriaI Will Survive (Song)Englewood Cliffs (NJ)

La cantante, que se convirtió en la encarnación de la defensa de uno mismo --gracias a su himno "I Will Survive"-- luchó durante años contra la baja autoestima.

Sentada en el banco de un piano en su luminosa y contemporánea casa de Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Gloria Gaynor hablaba de los planes para su próximo concierto.

Durante años, dijo, se presentaba sola en el escenario, cantando sobre pistas de audio pregrabadas. Ya no más. En el próximo espectáculo, Gaynor, de 81 años, se presentará con un conjunto de 10 músicos, que incluye una sección de vientos y un trío de coristas, un nivel de profesionalidad en el que insiste en su contrato.

"Gloria Gaynor es un artículo de lujo", dijo. "O te la puedes permitir o no".

Gaynor ha tardado toda una vida en poder pronunciar semejante frase de diva. La cantante, que se convirtió en la encarnación de la defensa de uno mismo --gracias a su himno distintivo, "I Will Survive"-- dijo que luchó durante años contra la baja autoestima. Como resultado, acabó a la deriva.

Desde que tomó la decisión de tomar las riendas de su vida y su carrera, se ha convertido por fin en la vocalista segura de sí misma que se escucha en tantas grabaciones, incluido su último sencillo, "Fida Known", una canción que rememora los años dorados de la música disco sin dejar de sonar muy actual.

"Me siento como una mariposa saliendo de su capullo", dijo Gaynor.

Nacida con el nombre de Gloria Fowles, creció en el seno de una familia numerosa en Newark. No conoció a su padre, un cantante de club nocturno. Su madre, a la que todo el mundo llamaba Queenie May, era una mujer de gran corazón, que hablaba sin rodeos y tenía una hermosa voz. A los 12 años, uno de los novios de su madre abusó de Gaynor, según ha declarado en varias entrevistas. Mantuvo los abusos en secreto durante décadas, incluso para los lectores de sus memorias de 1995, Soul Survivor.

Cuando Gaynor era adolescente, su madre reconoció que tenía verdadero talento cuando la oyó cantar el clásico del jazz "Lullaby of the Leaves". Queenie May animó mucho a su hija cuando tenía varios trabajos de día y cantaba en clubes de noche, pero no vivió para ver su gran éxito. Murió de cáncer de pulmón en 1970, cuando Gaynor tenía 27 años y aún luchaba por hacerse un nombre.

Su gran éxito llegó en 1975 con "Never Can Say Goodbye", su nueva versión de un éxito de 1971 de los Jackson 5. Gracias a su ritmo incesante, sus exuberantes cuerdas y la apasionada voz de Gaynor, se convirtió en un éxito mundial y en la primera canción en aparecer en el número 1 de la recién creada lista Disco/Dance de la revista Billboard.

Según el crítico e historiador musical Vince Aletti, uno de los primeros escritores en tomarse en serio la música disco, Gaynor fijó una norma en el género. "Las mujeres dominaron la pista de baile durante años, y Gloria fue la primera en tener un sonido potente", afirmó Aletti. "Se notaba que iba a durar".

A Gaynor la apodaron la Reina de la Música Disco, y no era simplemente una exageración de algún promotor de conciertos. En 1975, en una ceremonia celebrada en Manhattan por la Asociación Internacional de Discothèque Disc Jockeys, Gaynor lucía radiante con un vestido largo hasta el suelo mientras le colocaban una corona en la cabeza y los organizadores le otorgaban el título de "Reina de las Discothèques".

Pero es difícil mantenerse en la cima, y sus perspectivas parecían sombrías unos años más tarde, cuando se cayó de espaldas sobre un monitor del escenario mientras actuaba en el Beacon Theater de Nueva York. Tuvo que someterse a una operación y a una dura recuperación.

Entonces llegó "I Will Survive".

Fue compuesta por Dino Fekaris y Freddie Perren, un par de compositores que habían trabajado anteriormente para Motown, y encajó perfectamente con Gaynor. Con total convicción, cantó sobre ser agraviada por un amante, liberarse y mantener la cabeza bien alta para avanzar hacia una vida independiente.

Ella sabía que la canción era buena, pero la discográfica la relegó al lado B de su sencillo de 1978, "Substitute". Sin embargo, fiel a su nombre, "I Will Survive" se negó a ser retenida. Los DJ le dieron la vuelta al disco y este llegó alnúmero 1del Billboard Hot 100 y ganó un Grammy.

"Cuando salió esa canción, se produjo una emoción muy animada", dijo Aletti. "Tenía un verdadero impulso emocional. Los hombres y las mujeres --especialmente los hombres gays-- sentían que saldríamos adelante. Cantaba para todo el mundo en la pista de baile".

"I Will Survive" se convirtió en la canción emblemática de Gaynor --dice que nunca se cansa de cantarla-- y en un himno imperecedero de superación de las dificultades y la opresión. A día de hoy, se incluye regularmente en las listas de las mejores canciones de baile de todos los tiempos. En 2016, la Biblioteca del Congreso la incluyó en el Registro Nacional de Grabaciones, una colección de grabaciones estadounidenses consideradas "cultural, histórica o estéticamente significativas".

"Hoy es más una canción de victoria", dijo Gaynor. "Cuando la canto ahora, lo hago para otras personas. Espero que les ayude a llegar a donde estoy yo y más allá. Porque ahora estoy en un estado de prosperidad, no de supervivencia".

En la década de 1970, Gaynor ejemplificaba la moda de la época con sus llamativos overoles y sus brillantes joyas. Pero nunca le gustó el estilo de vida hedonista que acompañaba a las bolas de discoteca de espejos y los ritmos four-on-the-floor. En sus memorias, describe que se sentía tan sola en la cima de su fama que dormía en el despacho de su representante cuando terminaba de salir de gira, en lugar de enfrentarse a su apartamento vacío.

"En primer lugar, trabajaba como 300 noches al año", dijo. "No tenía mucha energía para ir a fiestas. Además, no quería que me vieran los fans. Sentía que necesitaba cierto aire místico a mi alrededor".

Además, tenía una imagen corporal negativa de sí misma. En un momento dado, bajó 20 kilogramos con una dieta de hambre recomendada por un médico. Sus comidas consistían en un vaso de jugo de pomelo para desayunar, un vaso de jugo de pomelo para el almuerzo y jugo de tomate para cenar. Más nada.

"Soñé que veía un pollo frito caminando por el patio, tenía tanta hambre", contó Gaynor, riendo. "Mi cuerpo me gritaba. Y, sin embargo, estaba decidida a perder peso".

Cuando "I Will Survive" empezó a escalar posiciones en las listas de éxitos, se casó con un antiguo agente de Tránsito de Nueva York que se convirtió en su representante. Según Gaynor, a él le gustaba salir de fiesta con la gente famosa y gastarse el dinero que ella ganaba.

Él hizo arreglos para que Gaynor actuara constantemente durante las décadas de 1980 y 1990. Era especialmente famosa en Europa, donde cantaba con pistas de acompañamiento (era más barato que contratar a una banda). Aprendió a fingir y a aguantar. Cuando un presentador de la televisión británica le preguntó por su agotadora agenda, dijo que le encantaba viajar. Ha dicho que siguió casada porque no se sentía merecedora de amor.

Durante esos largos años en la carretera, nunca perdió su voz flexible y poderosa. En 2001, en un concierto en homenaje a Michael Jackson en el Madison Square Garden, se adueñó del escenario con un vestido dorado y un turbante enjoyado, mientras interpretaba conmovedoramente "I Will Survive" acompañada por una orquesta completa.

Aunque Gaynor seguía siendo una atracción importante en los conciertos en el extranjero, su prestigio en su país natal se resintió por culpa de una mala gestión. "Creo que le gustaría ser más aceptada en Estados Unidos", afirmó Stephanie Gold, su actual representante. "Nos cuesta mucho vender entradas en Estados Unidos".

En 2005, Gaynor se divorció. Dedicó la siguiente década a reconstruir su vida y su carrera desde cero. Inspirada por un artículo en las páginas de Architectural Digest, se construyó una nueva casa, una mansión de 465 metros cuadrados en Englewood Cliffs. Tiene una gran escalera digna de una diva, una cocina espaciosa (le gusta inventar recetas, como la del Pollo a la Gaynor) y un par de leones de piedra custodiando la puerta de entrada.

"Siempre quise leones", dijo.

Asidua a la iglesia desde mediados de la década de 1980, Gaynor llevaba tiempo queriendo grabar un álbum de música gospel. A pesar de la resistencia de los ejecutivos del mundo de la música cristiana, que solo la veían como una cantante de música disco, siguió adelante, pagando de su propio bolsillo los años de sesiones de grabación que dieron como resultado Testimony. Ganó el Grammy en 2020 al mejor álbum de raíces gospel, con lo que Gaynor se convirtió en la única cantante que ha ganado un Grammy en las categorías de música disco y gospel.

En junio lanzará un EP de dance pop, Happy Tears, que encaja perfectamente en su catálogo de canciones motivantes sobre la superación de las adversidades. Todo esto se produce en medio de un período de renovado aprecio por Gaynor, en parte impulsado por el documental de 2023 Gloria Gaynor - I Will Survive y la película biográfica de 2024 para Lifetime TV I Will Survive: The Gloria Gaynor Story.

"El tiempo de permanecer en la sombra me ayudó a salir de ella y expresarme y ser yo misma de una forma menos arrogante de lo que podría haber sido antes", dijo. Se rió suavemente y añadió: "Creo que acabo de describir la humildad".

En 2019, se sometió a una cirugía de espalda de 18 horas. Gold, su representante, afirmó que el dolor ha regresado, restringiendo su movilidad, y su casa está equipada con un elevador mecánico para ayudarla a bajar a su sótano terminado. Pero cuando Gaynor me dio un recorrido por la casa, dijo: "No voy a usar eso", y bajó por la escalera.

Sigue presentándose por todo el mundo. El pasado septiembre tocó ante 150.000 personas en Rock in Rio, y este año llevará a su banda a Turquía, España, Grecia, Dinamarca e Inglaterra.

El mes pasado, unas dos semanas después de nuestra entrevista, Gaynor se subió al escenario del Bergen Performing Arts Center, situado a un kilómetro y medio de su casa. Ataviada con un traje pantalón azul real de lentejuelas, cantó una mezcla de canciones de baile y gospel durante hora y media ante un público entusiasta.

Su trombonista estaba enfermo, así que la banda tenía nueve miembros en lugar de los 10 habituales. Aun así, el sonido era mucho más rico y vivo que en su época de pistas pre-grabadas. Su voz se ha hecho más profunda con la edad --el brillante crescendo de "Never Can Say Goodbye" ya no es alcanzable--, pero en algunos aspectos es más emotiva que nunca.

Durante gran parte de la noche, Gaynor estuvo limitada en sus movimientos sobre el escenario, manteniéndose más o menos en un sitio y descansando de vez en cuando en una silla. Entonces llegó el número final.

Cantó suavemente la primera estrofa mientras describía a una mujer demasiado "asustada" y "petrificada" para dejar una mala relación y vivir por su cuenta. La banda arrancó con un ritmo enérgico y decidido, y Gaynor se llenó de energía. Se movía de un lado a otro del escenario mientras entonaba el estribillo triunfal. El público estaba de pie, bailando.

Naturalmente, la canción era "I Will Survive".

