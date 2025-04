Su traje espacial, a su manera

¿Qué te pones para tu primer viaje al espacio?

Si eres como la mayoría de la gente, probablemente cualquier traje espacial o de astronauta que te proporcione la empresa (o agencia gubernamental) con la que vuelas. Sin embargo, si eres Lauren Sánchez --periodista, piloto, autora de libros infantiles, filántropa y prometida de Jeff Bezos, el segundo hombre más rico del planeta-- se te ocurre otra idea. Piensas: "Vamos a reimaginar el traje de vuelo".

"Ya sabes, normalmente estos trajes se hacen para un hombre", dijo Sánchez recientemente en una videollamada desde la Costa Oeste. "Luego se adaptan para una mujer". O no se adaptan: un paseo espacial exclusivamente femenino, previsto para 2019, tuvo que cancelarse porque la NASA no disponía de dos trajes espaciales que le quedaran a dos mujeres. (En su lugar, enviaron a una mujer y a un hombre).

Pero Sánchez forma parte del primer vuelo exclusivamente femenino desde que Rusia envió a Valentina Tereshkova en un vuelo en solitario en 1963. Subirá a un vuelo de Blue Origin con una estrella del pop (Katy Perry), una periodista (Gayle King), dos científicas/activistas (Amanda Nguyen, Aisha Bowe) y una productora de cine (Kerianne Flynn). Sentirte tú misma es lo que te hace sentir poderosa, dijo, y no deberías tener que sacrificar eso porque el espacio haya sido bueno, un espacio mayoritariamente masculino. Incluso si eres una turista espacial, en lugar de una astronauta hecha y derecha.

Así que hace cinco meses, Sánchez se puso en contacto con Fernando Garcia y Laura Kim, cofundadores de la marca Monse, quienes también son directores creativos de Oscar de la Renta (Garcia y Kim confeccionaron el atuendo de la gala del Met 2024 de Sánchez). Quería saber si trabajarían con Blue Origin, la empresa espacial de Bezos.

"Mi reacción fue: ¡inmediatamente!", dijo Garcia por Zoom.

El resultado de su colaboración se revelará el lunes, cuando Sánchez y la tripulación se suban al cohete de Blue Origin en el oeste de Texas, y despeguen para su viaje de aproximadamente 11 minutos más allá de la línea de Kármán y hacia la gravedad cero.

"Creo que los trajes son elegantes", dijo Sánchez, "pero también le dan un toque picante al espacio".

Cuando Gayle King se probó el suyo, dijo, le encantó. Pensó que los trajes parecían "profesionales y femeninos al mismo tiempo".

Lo cual, tratándose del espacio, resultaba ser "algo que nunca habíamos visto antes", dijo.

Los trajes Monse Blue Origin, fabricados por Creative Character Engineering, parecen un cruce entre Star Trek (en la parte superior) y los trajes que llevaba Elvis en sus años de Las Vegas (en la parte inferior), y están hechos de neopreno elástico resistente al fuego, en lugar del tejido brillante con aspecto de poliéster de los trajes de Blue Origin originales, más holgados, tal como los lució Bezos en un vuelo en 2021. (Sánchez también ayudó a diseñar esos trajes).

Aun así, "realmente no sabíamos por dónde empezar", dijo Garcia. "No hay precedentes. Todas las referencias son trajes espaciales masculinos".

Como los aviadores de Blue Origin no salen al espacio, Garcia y Kim no necesitaban incorporar el sistema de soporte vital del traje de astronauta clásico, pero aun así tuvieron que trabajar dentro de las especificaciones técnicas.

"La simplicidad era importante, así como la comodidad y el ajuste", dijo García. "Pero también queríamos algo que fuera un poco peligroso, como un traje de motocrós. O un traje de esquí. Favorecedor y sexy".

Kim añadió: "A mí, personalmente, me gustaría tener un aspecto muy esbelto y entallado con mi traje".

Intercambiaron ideas con Sánchez. "Incluso tuvimos una reunión sobre qué ropa interior va a llevar Lauren", dijo Garcia.

"¡Algo de Skims!" respondió Sánchez.

El resultado es un mono de cuerpo entero, con una capa de compresión, un ligero cuello mandarín, una parte delantera de doble cremallera que puede parecer abierta hasta la cintura, un cinturón y una cremallera en el lateral de cada pantorrilla, para que la usuaria pueda crear un efecto acampanado a su gusto. "Podrás subir o bajar la cremallera", dijo Garcia. (King dijo que le gustaba la idea de los pantalones de campana).

Los trajes también presentan un efecto degradado más oscuro en los laterales que sirve para sombrear el cuerpo, casi como un trampantojo. Hay pequeños bolsillos en los brazos, pero los de las piernas se suprimieron porque abultaban demasiado, dijo Kim. A cada integrante de la tripulación se le hizo un escáner corporal tridimensional para poder confeccionar los trajes exactamente a su medida.

"Estuve a punto de ponerte un corsé en el traje, porque sé que no te habrías opuesto", dijo Garcia a Sánchez.

"Probablemente no lo habría hecho", dijo ella. Pero "vamos a estar en gravedad cero. Así que tenemos que poder movernos". Cuando Sánchez se probó el prototipo por primera vez, dijo: "Me estiraba. Hacía una flexión de espalda. Me dije: 'OK, vamos a asegurarnos de que no se abra por detrás en el espacio'".

Garcia dijo que cuando vio el traje puesto pensó: "Diablos, qué bien te queda. Vas a ir al espacio viéndote sexy".

Amanda Nguyen calificó los trajes de "revolucionarios". La ropa tiene que ver con la identidad y la representación, dijo, y al permitir que las mujeres parezcan mujeres, los trajes son una declaración de que "las mujeres pertenecen al espacio".

Blue Origin no es la primera empresa espacial privada que recurre a una marca de moda para que le ayude a diseñar sus trajes. Axiom Space también ha trabajado con Prada en su traje espacial para la Unidad de Movilidad Extravehicular, también conocido como el traje que llevarán los astronautas de la NASA cuando pisen la Luna durante la misión Artemis III en 2026 (los prototipos se revelaron el pasado octubre). Del mismo modo, Elon Musk trabajó con el diseñador de vestuario Jose Fernandez, responsable de los trajes de Los 4 Fantásticos y Los Vengadores, en los trajes de SpaceX.

En cuanto a por qué los diseñadores de moda eran de repente tan populares entre el círculo de los astrofísicos, Garcia dijo: "si hacemos que los trajes parezcan accesibles y como algo que cualquiera podría ponerse, entonces el espacio podría parecer un poco menos distante". Quizá, dijo Garcia, cuando la gente viera el estilo Monse de Blue Origin, incluso pensara que "querría comprarse ese traje espacial para ir al gimnasio".

De hecho, prosiguió, él y Kim estaban pensando que podrían "montar una oficina en Marte". En ambos casos, estaba bromeando. Más o menos.

Resultó que Garcia, Kim y Sánchez ya estaban trabajando en otra cosa para Blue Origin, relacionada con "la luna". Blue Origin ha sido seleccionada por la NASA para desarrollar el sistema de aterrizaje humano de la misión Artemis V a la Luna, pero Sánchez no quiso decir si Monse tendría algo que ver con eso.

Sin embargo, se mostró entusiasmada por darle un nuevo look a los viajes espaciales.

"Esto no es lo que llamaríamos 'normal', pero tampoco lo es enviar a seis mujeres al espacio", dijo. "Si quieres hacerlo glamuroso, estupendo; si no, estupendo". La cuestión era que todo el mundo puede elegir.

Luego citó algo que dijo que le había dicho Katy Perry: "Estamos poniendo el 'ass' (trasero, en inglés) en 'astronauta'", dijo.

Vanessa Friedman ha sido la directora de moda y la crítica jefe de moda del Times desde 2014.