Consejos para preservar tu jubilación, en medio de las turbulencias económicas

Si estás a menos de cinco años de jubilarte, antes o después, estás en tu momento financiero más vulnerable. Ofrecemos algunos pasos para lidiar con la volatilidad.

"Mantén el rumbo". "No prestes atención al ruido". "Céntrate en el largo plazo".

Ese es el consejo que suelen repetir los expertos en momentos como este, cuando las cotizaciones bursátiles son volátiles o caen. Eso pasó el jueves, cuando el S&P 500 bajó casi un 5 por ciento, y el viernes, cuando cayó un 6 por ciento.

Es un consejo sabio para la mayoría de la gente porque nadie sabe con certeza cómo acabará el mercado o la economía este año, y perderse las ganancias de las acciones, aunque sea brevemente, puede afectar tus ahorros para la jubilación. Es más, durante periodos de 10 a 20 años o más, las acciones siempre se han recuperado fácilmente tras las caídas, lo que deja a los inversores que se mantuvieron firmes con saldos mucho mayores que los que tenían antes de las turbulencias.

Pero ¿y si no tienes una década o más para esperar una recuperación?

Para quien tenga intención de dejar de trabajar en los próximos años o se haya jubilado recientemente, el entorno financiero actual es arriesgado. Si sigues trabajando, una recesión podría llevarte a dejar el trabajo antes de lo previsto, acortando el tiempo que te queda para ahorrar y prolongando el periodo que necesitas que duren esos ahorros. Y tanto para quienes piensan jubilarse pronto, como para los que recientemente se retiraron, una gran caída de los precios de las acciones aumenta el riesgo de que termines quedándote sin ahorros.

"Lo que ocurra con el mercado y la economía en esos años cercanos y tempranos a la jubilación importa desproporcionadamente para el éxito de todo tu plan de jubilación", dijo Wade Pfau, profesor del American College of Financial Services y autor de Retirement Planning Guidebook.

Por eso los expertos financieros suelen referirse a este periodo --aproximadamente los cinco años antes o después de dejar de trabajar-- como la zona de peligro de la jubilación, e instan a las personas que se encuentran en ella a ser proactivas para reducir sus riesgos. Aquí ofrecemos cinco pasos que recomiendan dar ahora.

Crea un colchón de efectivo

Cuando los precios de las acciones caen justo cuando empiezas a retirar fondos para cubrir gastos, tienes que vender más acciones para satisfacer las mismas necesidades de gasto. Eso deja menos dinero para volver a crecer una vez que el mercado se recupere.

"Puede cavar un agujero en el que tu cuenta de jubilación ya no pueda recuperarse", dijo Pfau.

Pensemos en dos nuevos jubilados con 1 millón de dólares en ahorros. Ambos empiezan retirando un 4 por ciento al año (y luego lo ajustan a la inflación) para ayudarles a cubrir sus facturas durante la jubilación, y aunque las ganancias y las pérdidas varían de un año a otro, ambos ganan en promedio un 5 por ciento anual en sus inversiones. La única diferencia: el Jubilado A tiene su mejor año, una ganancia del 20 por ciento, en el Año 1, mientras que el Jubilado B tiene su peor año, una pérdida del 20 por ciento, al principio.

¿El resultado? Después de 30 años, la Jubilada A tiene más dinero que cuando empezó, la suma de 1,6 millones de dólares, según un análisis de JP Morgan Asset Management. El Jubilado B, con mucho menos dinero disponible para crecer con el tiempo, se queda sin dinero al cabo de unos 22 años.

Para evitar el destino del Jubilado B, los asesores financieros sugieren invertir suficiente dinero en inversiones estables en efectivo, como fondos del mercado monetario y valores del Tesoro a corto plazo, para cubrir la cantidad que necesitarás retirar de tus ahorros en los dos o tres primeros años de jubilación. Como no puedes predecir el mejor momento para vender, cambia gradualmente la cantidad que necesitarás de acciones a efectivo en cuotas iguales durante los próximos meses, aconseja Mark Whitaker, fundador de Retirement Advice, una empresa de planificación financiera de Provo, Utah.

También es buena idea identificar otras fuentes de ingresos a las que podrías recurrir en caso de necesidad como rentas vitalicias, una línea de crédito sobre el valor neto de la vivienda o incluso una hipoteca inversa si tienes un valor neto sustancial en tu casa.

Una ventaja añadida de esta estrategia es que "ayuda a la gente a desconectarse emocionalmente de lo que está ocurriendo con el mercado", dijo Whitaker. "Es como, está bien, el dinero que necesito para vivir inicialmente está protegido y mi plan de jubilación no depende de lo que haga el S&P este año".

Arregla tu mezcla (un poco)

También puedes amortiguar el riesgo de pérdidas en tu cuenta de jubilación al invertir una mayor parte de tus activos en bonos, que históricamente han perdido mucho menos dinero que las acciones durante las recesiones. Esto es especialmente importante si no has reequilibrado tu combinación de inversiones después de las fuertes ganancias de 2023 y 2024, cuando el S&P 500 subió un 26 por ciento y un 25 por ciento.

Podrías aspirar a tener suficiente dinero en bonos y efectivo para cubrir lo que necesites retirar de las inversiones durante cinco a siete años en la jubilación, sugirió el planificador financiero Clint Haynes, especialista en transición a la jubilación en Lee's Summit, Mo., y autor del libro Retirement the Right Way.

Pero no te pases, advirtió. Sigues necesitando mantener un porcentaje sustancial de los ahorros en acciones --quizá entre el 50 y el 70 por ciento-- para combatir el otro gran riesgo financiero de los jubilados: la inflación. A lo largo del tiempo, solo las acciones han podido superar con creces la subida de los precios al consumo, aumentando históricamente un promedio del 10 por ciento anual, lo que supone más del doble de las ganancias de los bonos y los bienes inmuebles y el triple del rendimiento de las inversiones en efectivo.

"La inflación es un goteo lento, como hervir una rana: el impacto se acerca sigilosamente, pero cuando golpea, no sienta bien", dijo Haynes.

No te engañes pensando que puedes salir de las acciones ahora y volver a entrar cuando el mercado se estabilice. Históricamente, las ganancias se han producido en rachas impredecibles, y los mayores avances suelen suceder pocos días después de las peores caídas. Si te perdieras los 10 mejores días durante los 20 años que van de 2005 a 2024, habrías reducido tus beneficios en más de un 40 por ciento, según JP Morgan; si te perdieras 30 de los mejores días de los aproximadamente 5000 días de actividad comercial durante ese periodo, habrías perdido dinero, después de la inflación.

Ajusta tus gastos

Reducir tus gastos, aunque sea temporalmente, también ayudará a que tu dinero dure.

Si sigues trabajando, cada dólar que no gastes podrás destinarlo a ahorrar, para estar mejor preparado en caso de recesión o mercado bajista. Y si ya estás jubilado, cada dólar que no gastes es un dólar menos que necesitarás sacar de tus ahorros cuando bajen los precios de las acciones.

Examina tus gastos discrecionales y mira dónde puedes hacer algunos recortes estratégicos. "Si has presupuestado 5000 o 10.000 dólares para viajes, quizá no sea el momento de hacer un gran viaje, o si vas a hacer regalos a tus hijos o nietos, reduce un poco el gasto", dijo Lazetta Rainey Braxton, planificadora financiera y fundadora de Real Wealth Coterie en New Haven, Connecticut.

O adopta un enfoque más sistemático. En lugar de seguir la pauta estándar de mantener las retiradas en un 4 por ciento del saldo de tu cuenta de jubilación, y luego ajustarlas anualmente a la inflación, puedes renunciar al aumento por inflación cuando bajen los precios de las acciones, dijo Pfau. O puedes instalar las llamadas barandillas, limitando las retiradas a, digamos, un 3 por ciento en los años malos para las acciones, pero retirando, quizás, un 5 por ciento cuando el mercado esté subiendo.

Ten un plan B y C

Tomar medidas y ser flexible en respuesta a las condiciones económicas también puede ayudar a disminuir la carga emocional que implica preocuparse por el dinero en los primeros años de la jubilación, dijo Teresa Amabile, psicóloga y profesora emérita de la Harvard Business School y coautora del libro Retiring: Creating a Life That Works for You.

"Ante estos mercados inciertos y una economía incierta, no puedes evitar sentir cierta ansiedad, pero nuestra investigación descubrió que hacer cambios y practicar la adaptabilidad a circunstancias imprevistas puede ayudar a disipar esas preocupaciones", dijo Amabile.

Según Amabile, un ejercicio útil es que pienses en tres opciones distintas para tu estilo de vida en la jubilación: tu ideal, una versión reducida que podría ser más realista desde el punto de vista financiero y una opción aún menos costosa si las condiciones económicas te dejan sintiéndote más limitado.

Tal vez, por ejemplo, querías comprar una segunda vivienda en un lugar cálido para escaparte durante los meses de invierno. Una versión reducida podría consistir en alquilar una casa en la playa durante uno o dos meses cuando haga frío; una tercera versión podría consistir en tomarte unas vacaciones de invierno más cortas o incluso reducir el tamaño de la casa para disponer de más dinero para viajar.

"Planifica escenarios que sean atractivos", dijo Amabile. "Darte cuenta de que tienes una variedad de opciones agradables es la clave".

Trabaja un poco más

Si sigues trabajando, retrasar tu fecha de salida durante un tiempo te dará más tiempo para ahorrar y acortará el número de años que tienen que durar esos ahorros.

"Trabajar más tiempo es una manera realmente poderosa de mejorar tus finanzas para la jubilación y volver a encarrilar un plan de gastos", dijo Pfau.

¿Ya estás jubilado? Es posible que aún puedas aplazar los retiros de tus ahorros, o al menos sacar menos dinero, encontrando un trabajo a tiempo parcial para complementar los ingresos de las pensiones o el Seguro Social.

Por supuesto, seguir trabajando no es una opción si, por ejemplo, te jubilas por cuestiones de salud o te han despedido y no puedes encontrar otro trabajo. O es posible que simplemente seas reacio a cambiar tu horario por una jubilación para la que has trabajado y planificado duramente por décadas.

"El tiempo también es una moneda, y es importante pensar en todas las compensaciones", dijo Braxton. "¿Estás dispuesto a renunciar a las cosas que querías hacer en tus años dorados sin la presión de un despertador? Porque nunca sabes lo que puede pasar, sobre todo con tu salud".

En vez de seguir trabajando, puedes plantearte reducir el tamaño o recortar los gastos más de lo previsto, porque la compensación vale la pena, dijo Braxton. "Cuanto más clara tengas tu visión de la vida que quieres en la jubilación, y la realidad de las opciones financieras, más posibilidades tendrás de llegar a un lugar donde todo funcione".