Lo que hay que saber sobre el Adderall, Ritalin y otros estimulantes

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., los ha calificado de veneno, pero los médicos afirman que los estimulantes de venta controlada ayudan a millones de personas.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha criticado a menudo los estimulantes de venta con receta, como el Adderall, que se utilizan principalmente para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

"Hemos dañado a toda esta generación", dijo el año pasado durante un pódcast, refiriéndose al número de niños que toman medicamentos psiquiátricos. "Los hemos envenenado".

En febrero, la comisión "Make America Healthy Again", dirigida por Kennedy, anunció planes para evaluar la "amenaza" que suponen fármacos como los estimulantes de venta con receta.

Pero, ¿son una amenaza? Y si es así, ¿para quién?

Como muchos medicamentos, los estimulantes con receta tienen posibles efectos secundarios, y hay quien abusa de ellos. Sin embargo, estos fármacos también se consideran algunos de los tratamientos más eficaces y mejor documentados que ofrece la psiquiatría, dijo Jeffrey Newcorn, director de la División de TDAH y Trastornos del Aprendizaje de la Facultad de Medicina Icahn del Monte Sinaí de Nueva York.

He aquí algunas respuestas a preguntas y preocupaciones frecuentes sobre los estimulantes.

¿Qué son los estimulantes sujetos a prescripción?

Los estimulantes de venta con receta son fármacos que ayudan a cambiar el funcionamiento del cerebro aumentando la comunicación entre las neuronas.

Se dividen en dos clases: metilfenidatos (como Ritalin, Focalin y Concerta) y anfetaminas (como Vyvanse y Adderall).

Los fármacos se recetan con mayor frecuencia para tratar el TDAH, pero también se utilizan para afecciones como la narcolepsia o el trastorno por atracón. A veces también se utilizan fuera de lo indicado, para la depresión resistente al tratamiento o la catatonia, un síndrome que puede hacer que el paciente se mueva de forma inusual, se quede inmóvil o deje de hablar.

Los medicamentos actúan amplificando la actividad de los neurotransmisores dopamina y norepinefrina en las células nerviosas del cerebro. La dopamina interviene en la creación del deseo de algo y la motivación para conseguirlo, mientras que la norepinefrina puede aumentar el estado de alerta y facilitar la concentración.

Las personas con TDAH pueden tener un déficit de estas dos sustancias químicas, por lo que cuando consumen estimulantes básicamente les ayudan a "equilibrarlas", dijo Anthony Rostain, presidente del departamento de Psiquiatría y Salud Conductual de la Cooper University Health Care, con sede en Camden, Nueva Jersey.

Para algunos consumidores, los efectos son profundos. "Son como unos lentes para la mala visión", dijo Rostain.

¿Se utilizan siempre para tratar el TDAH?

No.

No todo el que ha sido diagnosticado de TDAH toma estimulantes. También hay medicamentos no estimulantes, como Strattera (atomoxetina). Y algunas personas no necesitan ningún medicamento.

Otras intervenciones, como la terapia conductual, la capacitación de los padres, los apoyos escolares y los cambios en el estilo de vida para regular el sueño y el ejercicio, son importantes, independientemente de que alguien necesite o no medicación.

¿Cuánta gente los toma?

El consumo de estimulantes sujetos a prescripción médica ha ido en aumento desde 2012, sobre todo entre los adultos, y ha aumentado considerablemente en los últimos años entre las mujeres, así como entre los pacientes de 20 a 39 años.

Según un análisis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se calcula que en 2023 el 6 por ciento de los adultos tenían un diagnóstico actual de TDAH y aproximadamente un tercio de esos pacientes declararon tomar medicamentos estimulantes con receta.

En niños y adolescentes, sin embargo, el número de recetas de estimulantes se ha mantenido más estable en las últimas décadas.

En general, se calcula que actualmente se prescribe medicación para el TDAH a alrededor del 5 por ciento de los niños de Estados Unidos (y no al 15 por ciento, la cifra declarada por Kennedy durante su audiencia de confirmación en enero).

Un estudio publicado en febrero descubrió que, en realidad, las prescripciones disminuyeron entre los niños tras el inicio de la pandemia.

¿Con qué frecuencia se abusa de los estimulantes de venta con receta?

Las encuestas gubernamentales sobre el consumo de drogas muestran que en 2022, entre las personas de 12 años o más, el 1,5 por ciento declaró haber hecho un uso indebido de estimulantes de venta con receta el año anterior, es decir, haberlos tomado sin que el médico se lo indicara o no de la forma en que se les habían recetado. A veces se aspira a ser más productivo o a mantenerse despierto, pero los fármacos también se utilizan con fines recreativos, y pueden producir un subidón al tragarlos, fumarlos o aspirarlos, o al inyectarlos en el torrente sanguíneo.

Los adultos jóvenes de 18 a 25 años registraron las tasas más elevadas de consumo indebido: 3,7 por ciento.

Entre los adolescentes de 12 a 17 años, el porcentaje de uso indebido fue mucho menor: 0,9 por ciento.

Esta cifra puede variar según dónde vivan: en algunas escuelas de Estados Unidos, hasta 1 de cada 4 estudiantes de preparatoria dice abusar de estimulantes con receta, a menudo motivados por su deseo de rendir mejor en la escuela. Algunas escuelas no informan de ningún problema de abuso de estimulantes.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?

Tomar estimulantes puede elevar la presión arterial y la frecuencia cardiaca, reducir el apetito, dificultar el sueño y causar inquietud o agitación.

Otros efectos secundarios frecuentes son los dolores de cabeza, el aumento de la temperatura corporal y el dolor abdominal.

Se sabe que, con menor frecuencia, los estimulantes ralentizan temporalmente el crecimiento de los niños, dijo Rostain, razón por la que un médico debe controlar su altura y peso mientras toman los fármacos.

También existe un pequeño riesgo de desarrollar psicosis que puede estar relacionado con la dosis. Y cuando se abusa de los estimulantes, pueden crear adicción.

Los pacientes y sus médicos tienen que sopesar los beneficios de tomar estimulantes frente a estos riesgos. El TDAH, sobre todo cuando no se trata, se asocia a comportamientos imprudentes como la conducción temeraria, el sexo inseguro, el abuso de sustancias y la agresividad. Un estudio reciente demostró que las personas con este diagnóstico mueren, en promedio, antes que sus pares: unos siete años antes los hombres y unos nueve las mujeres.

¿Durante cuánto tiempo deben utilizarse los estimulantes?

Depende.

Los estudios han mostrado que los síntomas del TDAH pueden cambiar con el tiempo, mejorando y luego empeorando de nuevo, o viceversa. "No es constante", dijo Rostain. "Aumentan y disminuyen en muchas personas".

Como consecuencia, añadió, la gente puede acabar utilizando los medicamentos para el TDAH de forma intermitente.

Aun así, algunas personas toman estos fármacos a largo plazo, dijo Lenard Adler, director del Programa de TDAH para Adultos de NYU Langone Health.

"Dicho esto, siempre es apropiado, cuando alguien está estable con psicoestimulantes, intentar reducir la dosis", añadió Adler.

Si el paciente sigue evolucionando bien, dijo, merece la pena estudiar si la medicación sigue siendo necesaria.

¿Sigue habiendo escasez de medicamentos?

Sí.

La escasez de estimulantes que empezó en 2022 continúa. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos, en marzo, los comprimidos y parches de liberación prolongada de clorhidrato de metilfenidato, así como otros tipos de comprimidos de anfetamina, no están disponibles o escasean.

La disponibilidad de fármacos y formulaciones específicas puede variar según la región, dijo Rostain.

"Esto provoca mucha incertidumbre, imprevisibilidad y mucha ansiedad por parte de los pacientes", añadió.

