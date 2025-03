Las autoridades deniegan la petición de libertad condicional de Yolanda Saldívar, la mujer que asesinó a Selena

SelenaTexasMexicoMexican-AmericansSpanish LanguageLatin MusicLopez, JenniferCorpus Christi (Tex)Houston (Tex)Gatesville (Tex)Saldivar, Yolanda

La decisión se produjo pocos días antes del 30 aniversario del asesinato, que conmocionó a sus seguidores y generó un fenómeno social y mediático.

Un panel de Texas denegó el jueves la libertad condicional a la mujer que asesinó a Selena, cantante mexicoestadounidense de 23 años que estaba triunfando en el mundo de la música popular. La decisión se produjo pocos días antes del 30 aniversario del asesinato, que conmocionó a sus seguidores y generó un fenómeno social y mediático.

Yolanda Saldívar, la mujer que le disparó mortalmente, fue la fundadora del club de fans de Selena y la mató tras un enfrentamiento en un motel de Corpus Christi, Texas, el 31 de marzo de 1995. Un jurado declaró a Saldívar culpable de asesinato en primer grado, y fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional al cabo de 30 años.

El caso de Saldívar había entrado en proceso de revisión aproximadamente seis meses antes de que este domingo pudiera optar por primera vez a la libertad condicional, dijo en un comunicado la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas. No podrá optar a la libertad condicional hasta dentro de cinco años.

"Tras considerar detenidamente toda la información disponible, incluidas las entrevistas confidenciales realizadas, el comité de libertad condicional decidió denegar la libertad condicional a Yolanda Saldivar y fijar su próxima revisión para marzo de 2030", decía el comunicado.

El panel citó la naturaleza violenta del asesinato como motivo de su denegación.

"El expediente indica que el delito en cuestión tiene elementos de brutalidad, violencia, conducta agresiva o selección consciente de la vulnerabilidad de la víctima, lo que indica una indiferencia consciente por la vida, la seguridad o la propiedad de los demás, de modo que el delincuente representa una amenaza continua para la seguridad pública", decía la declaración.

Cuando la mataron, Selena acababa de ganar un premio Grammy. Estaba a punto de lograr un gran éxito que podría haber llevado sus canciones sobre el desamor y el nuevo amor a un público más amplio de habla hispana e inglesa.

"Selena fue una artista única en su generación", dijo el jueves Maria García, presentadora y creadora del pódcast Anything For Selena. "Revolucionó la música, la moda y la política corporal en Estados Unidos".

A continuación, analizamos el caso de Selena que atrajo la atención de sus seguidores, y más aspectos sobre su legado.

¿Quién era Selena?

Selena Quintanilla Pérez nació en Lake Jackson, cerca de Houston, en 1971. Empezó a cantar profesionalmente cuando tenía nueve años. Junto con el grupo de su familia, Selena y Los Dinos, fue uno de los grupos más importantes de la música tejana. El género tejano, también conocido como Tex-Mex, es una mezcla moderna de polcas y música de guitarra de influencia mexicana y europea. Más tarde se casó con Chris Perez, un vecino que era el guitarrista principal de Selena y Los Dinos.

Selena era la reina del mundo de la música tejana en el momento de su muerte. Su álbum de 1993, Live, ganó el premio al mejor álbum mexicoestadounidense, lo que la convirtió en la primera artista tejana en ganar un Grammy. Su álbum Amor prohibido vendió 400.000 copias en Estados Unidos y muchas más en México. Todo lo que cantaba procedía de su experiencia personal.

Selena debutó en el cine, en Don Juan DeMarco, exactamente una semana después de que la mataran. También estaba a punto de publicar su primer álbum en inglés, Dreaming of You. Cuando salió a la venta, vendió 175.000 copias el primer día, un récord en aquella época para una vocalista femenina.

"Cuando alguien fallece, se suele decir que iluminaba una habitación o que tenía un corazón de oro", dijo García. "Pero con Selena, esas ideas eran ciertas. Habla con quien la conociera bien y está claro que era una persona extraordinariamente generosa y con un carisma magnético".

¿Cómo la mataron?

Saldívar, enfermera titulada, fue fundadora del club de seguidores de Selena y gerente de Selena Etc., una boutique y salón de belleza. Saldívar, de 34 años, fue despedida después de que la familia de Selena la acusara de malversar dinero.

Selena fue a recoger unos documentos financieros que Saldívar tenía en su habitación del Days Inn de Corpus Christi, según demostró el testimonio del juicio.

Tras una discusión, Selena recibió un disparo en la espalda con un revólver del calibre 38 en la habitación. Corrió, se desplomó y murió en el vestíbulo cercano.

Saldívar --durante un interrogatorio de 10 horas con la policía-- dijo: "No quería hacerlo. No quería matar a nadie". Dijo a los agentes que había comprado el revólver del calibre 38 para suicidarse.

Un jurado de Houston tardó menos de tres horas en condenarla en octubre de 1995.

¿Cuál es su legado?

La Academia de la Grabación le concedió el premio a toda su carrera durante la retransmisión de los Grammy en 2021. Recientemente, una serie de Netflix y un pódcast la han dado a conocer a una nueva generación, y ha sido un viaje a la nostalgia para millones de fans de toda la vida.

Describió su música en una entrevista en 1994 con el San Jose Mercury News. "Tiene polka, un poco de country, un poco de jazz", dijo. "Fusiona todos esos tipos de música. Creo que de ahí surge el tejano".

Hubo una oleada de artistas hispanos después de que Selena hiciera que cantar en inglés y en español fuera mucho más popular entre el gran público estadounidense. Una de esas artistas fue Jennifer Lopez, quien alcanzó inicialmente la fama al interpretar a Selena en la película de 1997 Selena. Esa película convirtió a Selena en un nombre muy conocido al norte de la frontera, y demostró que la identidad transcultural no era una barrera para el éxito comercial.

Dreaming of You, el álbum en inglés en el que estaba trabajando cuando murió, alcanzó el primer puesto de la lista Billboard 200 tres meses después y vendió tres millones de copias en Estados Unidos. Incluía los éxitos "I Could Fall in Love" y "Dreaming of You".

En 2017, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Selena cruzó las fronteras más importantes: culturales, étnicas, geográficas, lingüísticas y musicales.

García dijo que la imagen de Selena se convirtió en una manera concisa de referirse a la identidad latina.

"Un ataque contra ella se percibe como un ataque contra un colectivo, un pueblo. Los latinos se sienten protectores de su legado. Porque también es nuestro legado, nuestro patrimonio cultural".