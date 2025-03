Trump firma una orden que exige comprobante de ciudadanía para votar

United States Politics and GovernmentVoting Rights, Registration and RequirementsExecutive Orders and MemorandumsCitizenship and NaturalizationTrump, Donald JElection Assistance Commission

Las autoridades dijeron que uno de los principales objetivos era retirar del padrón electoral a los migrantes indocumentados, amplificando las quejas del presidente sobre la integridad electoral.

El presidente Donald Trump firmó el martes una orden ejecutiva que exigirá un comprobante de ciudadanía estadounidense en los formularios electorales, una agresiva medida para detectar y combatir el fraude electoral, que es extremadamente raro pero que Trump menciona constantemente como una de las razones por las que perdió las elecciones de 2020.

La orden pide a la Comisión de Asistencia Electoral que exija a las personas que muestren un comprobante de ciudadanía estadounidense emitido por el gobierno para inscribirse para votar en las elecciones federales, y ordena a los funcionarios estatales o locales que registren y verifiquen la información. También pretende exigir a los estados que terminen de contar las papeletas el mismo día de las elecciones.

Los funcionarios del gobierno, que calificaron la orden como una de las de mayor alcance de la historia estadounidense en materia electoral, mencionaron que uno de los principales objetivos era retirar a los migrantes indocumentados de los padrones electorales, lo que amplifica las antiguas quejas de Trump sobre la integridad de las elecciones. El presidente ha afirmado falsamente que los votos ilegales contribuyeron a que perdiera las elecciones de 2020 y el voto popular en 2016.

Como muchas de las órdenes de Trump, es probable que esta se enfrente a impugnaciones legales por extralimitación ejecutiva.

Rick Hasen, profesor de ciencia política y director del Proyecto de Salvaguarda de la Democracia de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, dijo que Trump no tenía autoridad para dictar la manera en la que los estados debían gestionar sus elecciones, como exigirles que contaran sus papeletas a más tardar el día de las elecciones.

Hasen añadió que el ejercicio de poder de Trump sobre la comisión --que fue creada por una ley aprobada en el Congreso-- tendría que ponerse a prueba en los tribunales, ya que lo que ordena hacer es "contrario a la ley o, en el mejor de los casos, discutible".

"Esta orden ejecutiva es importante por lo que intenta hacer al exigir a los votantes que presenten un comprobante de ciudadanía al registrarse para votar, pero es aún más importante por lo que significa para el poder presidencial", escribió Hasen en un correo electrónico. "Trump está intentando hacer valer su poder sobre una agencia independiente y bipartidista creada por el Congreso para tratar de forma justa e imparcial la asistencia a los estados en la gestión de las elecciones".

La orden afirmaba que las normas actuales que prohíben a los estados permitir que los no ciudadanos se inscriban para votar no se aplicaban "adecuadamente", e insinuaba que las elecciones también se veían comprometidas por los estados que contaban las papeletas recibidas después del día de las elecciones.

Este conteo es la práctica habitual en los estados que exigen que las papeletas de voto por correo solo lleven matasellos con fecha no posterior al día de las elecciones. Pero incluso en las semanas posteriores a su decisiva victoria de noviembre, Trump siguió quejándose de que se seguían contando papeletas.

La orden amenaza con retirar la financiación federal a los estados que no la cumplan.

"Unas elecciones libres, justas y honestas, sin mancha de fraudes, errores o sospechas, son fundamentales para mantener nuestra República constitucional", decía la orden. "El derecho de los ciudadanos estadounidenses a que sus votos se cuenten y tabulen adecuadamente, sin dilución ilegal, es vital para determinar el legítimo ganador de unas elecciones".

En la firma, Trump --que sigue afirmando falsamente que ganó las elecciones de 2020-- señaló que algunos no entenderían por qué se quejaba, dado que ganó "por goleada" el año pasado.

"Hay otras medidas que tomaremos en las próximas semanas, y creemos que podremos acabar consiguiendo unas elecciones justas", dijo Trump el martes en la firma. "Este país está muy enfermo por culpa de las elecciones, las elecciones falsas y las malas elecciones, y vamos a enderezarlo de una forma u otra".

