Trump dice que los bancos estadounidenses no pueden hacer negocios en Canadá. No es tan sencillo

El presidente Trump mencionó la cuestión bancaria de Canadá como parte de una crítica contra lo que considera un equilibrio económico desigual entre EE. UU. y su vecino del norte.

Horas después de imponer fuertes aranceles a Canadá, el presidente Donald Trump planteó una cuestión que incluso los prestamistas estadounidenses, cuya causa defiende, consideran desconcertante: el acceso, o la falta de acceso, de los bancos estadounidenses al mercado canadiense.

El martes, Trump escribió en una publicación en Truth Social: "Canadá no permite a los bancos estadounidenses hacer negocios en Canadá, pero sus bancos inundan el mercado estadounidense". Y añadió sarcásticamente: "Ah, me parece justo, ¿no es así?".

Aunque este asunto no suele salir a relucir en las conversaciones con destacados ejecutivos bancarios estadounidenses, parece que el presidente lo tiene cada vez más presente.

Trump mencionó la cuestión bancaria de Canadá a principios del mes pasado como parte de una crítica más amplia contra lo que considera un equilibrio económico desigual entre Estados Unidos y su vecino del norte. Trump escribió en Truth Social que Canadá "ni siquiera permite a los bancos estadounidenses abrir o hacer negocios".

He aquí la situación real de los bancos estadounidenses en Canadá:

¿Los bancos estadounidenses pueden operar en Canadá?

El sector bancario canadiense está dominado por los "seis grandes", la media docena de instituciones que incluyen el Royal Bank of Canada y el TD Bank. Pueden recibir depósitos, conceder hipotecas y asesorar a clientes corporativos: todas las actividades básicas de los bancos. Y los clientes canadienses siguen prefiriendo de forma desproporcionada hacer sus operaciones bancarias en persona, en lugar de por internet, lo que significa que sería necesaria una presencia física importante para que cualquier operador intentara entrar en el mercado.

Además, los bancos estadounidenses tienen restricciones sobre lo que pueden hacer en Canadá.

Los bancos extranjeros, incluidos los estadounidenses, deben trabajar con un intermediario canadiense, establecer una filial canadiense o recibir un permiso especial del gobierno para hacer negocios. No pueden operar sucursales minoristas que reciban depósitos inferiores a unos 100.000 dólares, a menos que acepten seguir las estrictas normas bancarias canadienses, que incluyen mantener en reserva en todo momento una fuerte suma de activos equivalentes a efectivo.

Dado lo dominantes que son los bancos nacionales canadienses, cualquier banco internacional que intente competir se enfrenta a "una carga reguladora adicional, por lo que inicialmente sería un premio pequeño", dijo James R. Thompson, profesor asociado de finanzas de la Universidad de Waterloo.

El resultado es que los bancos estadounidenses tienen operaciones mínimas en Canadá. El mayor prestamista estadounidense, JPMorgan Chase, dice que tiene unos 600 empleados en Canadá, de los más de 300.000 que tiene en todo el mundo. Muchos bancos internacionales se limitan a áreas que no implican la concesión de préstamos, como ofrecer asesoramiento sobre inversiones a canadienses ricos o a empresas locales.

Así pues, Trump se equivoca al afirmar que los bancos estadounidenses no pueden hacer ningún negocio en Canadá, pero es cierto que se ven limitados en sus actividades.

¿Por qué Canadá es tan restrictivo?

Mientras que en Estados Unidos hay más de 4000 bancos, en Canadá solo hay unas pocas decenas, y más de tres cuartas partes de los depósitos están en manos de los seis grandes.

Durante décadas, los dirigentes políticos canadienses se han jactado de ese modelo restrictivo de regulación financiera. Sostienen que evitar la entrada de extranjeros en el mercado hipotecario del país le ayudó a evitar en gran medida el colapso de 2008 al sur de su frontera.

A la luz de las críticas de Trump, Maggie Cheung, vocera de la Asociación de Banqueros Canadienses, se apresuró a señalar el martes que los bancos extranjeros eran parte esencial del panorama bancario. Dijo que 16 bancos estadounidenses operaban hasta cierto punto en Canadá, con un total acumulado de casi 79.000 millones de dólares en activos, una estadística que el primer ministro del país, Justin Trudeau, también citó el martes.

"Los bancos estadounidenses están vivos y bien y prosperando en Canadá", dijo Trudeau.

Pero en términos relativos, sus éxitos son pequeños. Los activos de los bancos estadounidenses representan entre el 1 y el 2 por ciento de los 6,5 billones de dólares que poseen los bancos que operan en Canadá en general.

"El principal impedimento al que se enfrentan los bancos estadounidenses", dijo Laurence Booth, profesor de finanzas de la Universidad de Toronto, "es simplemente que no pueden competir con los bancos canadienses, ya que no tienen la escala, y al mismo tiempo no pueden absorber a ninguno de ellos, ya que existen restricciones a la propiedad extranjera".

¿Los bancos canadienses 'inundan' Estados Unidos?

Los bancos internacionales --incluidos los canadienses-- tienen gran libertad para establecer sucursales en Estados Unidos. Estados Unidos es un objetivo más atractivo para los bancos internacionales que Canadá, tanto porque es un centro neurálgico de las finanzas mundiales como porque su mercado permite actividades crediticias más exóticas y de mayor ganancia, como las hipotecas a 30 años. (La hipoteca más común en Canadá tiene un plazo de cinco años).

El mayor banco canadiense en Estados Unidos, TD Bank, tiene más de 1000 sucursales en el país a través de una filial en Delaware. Ese tamaño lo pone a la altura de conocidos prestamistas regionales como Citizens y Fifth Third.

La Asociación de Banqueros Canadienses dijo que los seis mayores prestamistas canadienses poseían menos del 3,5 por ciento de los activos bancarios estadounidenses.

¿Es esto siquiera un problema para Wall Street?

Los grandes bancos estadounidenses tenían muchas esperanzas puestas en que Trump redujera las normativas, fomentara las fusiones y recortara los impuestos. Ampliar su presencia en Canadá no estaba en la lista.

Un grupo comercial del sector bancario estadounidense, el Bank Policy Institute, dijo el martes que no había hecho declaraciones al respecto. Y, de momento, ningún director ejecutivo bancario ha hecho suyo el llamamiento.

Para el sector bancario mundial son más apremiantes los aranceles de Trump, que han contribuido a que las acciones del sector bajaran un 8 por ciento durante el último mes, según el Índice Bancario KBW Nasdaq.

