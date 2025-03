Trump suspende la ayuda militar a Ucrania tras el enfrentamiento en el Despacho Oval

United States Politics and GovernmentRussian Invasion of Ukraine (2022)United States International RelationsForeign AidDefense and Military ForcesArms TradeTrump, Donald JZelensky, VolodymyrPutin, Vladimir VUkraineRussiaNorth Atlantic Treaty Organization

La suspensión beneficia a Rusia y pone a Estados Unidos en oposición directa con sus principales aliados de la OTAN.

El lunes, el presidente Donald Trump suspendió temporalmente la entrega de toda ayuda militar estadounidense a Ucrania, según dijeron funcionarios de alto rango del gobierno y del Ejército, pocos días después de que Trump y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mantuvieran un explosivo enfrentamiento en la Casa Blanca.

La orden afecta más de 1000 millones de dólares en armas y municiones en trámite o que ya se han pedido. Fue el resultado de una serie de reuniones celebradas el lunes en la Casa Blanca entre Trump y sus principales asesores de seguridad nacional, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones internas.

Los funcionarios dijeron que la directiva estaría en vigor hasta que Trump determinara que Ucrania había demostrado un compromiso de buena fe con las negociaciones de paz con Rusia.

La decisión de Trump agrava drásticamente la brecha entre Washington y Kiev, en un momento crítico del conflicto. El beneficiario más inmediato de la medida es el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Si la suspensión se prolonga, puede aprovechar el tiempo para presionar en favor de nuevas ganancias territoriales. Y puede que decida abstenerse de toda negociación, pensando que cualquier disputa prolongada entre Trump y Zelenski solo reforzará su posición, ya sea en el campo de batalla o cuando se celebren conversaciones para un alto al fuego.

La medida de Trump tiene pocos precedentes directos en la historia reciente de Estados Unidos. Aunque Estados Unidos ha interrumpido la transferencia de sistemas de armas específicos a aliados y socios, como la decisión del presidente Joseph R. Biden Jr. de suspender las entregas de bombas de 900 kilogramos a Israel que temía que pudieran utilizarse contra civiles en Gaza, un corte total es esencialmente un ultimátum. Obliga a Zelenski a aceptar un alto al fuego en los términos que dicte Trump, o condena al país a mayores pérdidas en el campo de batalla.

La suspensión también pone a Estados Unidos en oposición directa con sus principales aliados de la OTAN. La mayoría de las principales naciones europeas, encabezadas por Francia, Reino Unido y Alemania, han prometido aumentar la ayuda a Ucrania en los últimos días, poniéndose del lado de Zelenski en su disputa con el gobierno de Trump. Pero sencillamente no disponen de reservas para compensar la diferencia a corto plazo.

La directiva de Trump, de la que informó anteriormente Bloomberg News, también detiene las entregas de material procedente de las reservas del Pentágono como ayuda a través de la Iniciativa de Ayuda a la Seguridad de Ucrania, que proporciona fondos que Kiev solo puede utilizar para comprar nuevo material militar directamente a las empresas de defensa estadounidenses. No estaba claro qué tendría que hacer exactamente Zelenski para que Trump reanudara la ayuda militar.

Trump se ha alineado cada vez más con Putin y su narrativa sobre la guerra en Ucrania. Ha afirmado falsamente que fue Ucrania quien empezó la guerra y ha llamado "dictador" a Zelenski, quien fue elegido democráticamente.

Ha calificado a Putin de "inteligente" y "astuto", pero se ha negado a llamarlo dictador. Y Trump ha hablado en los últimos días de cómo él y Putin se han unido al pasar por la dura experiencia compartida de la investigación sobre los intentos de Moscú de inclinar las elecciones de hace ocho años hacia Trump. Los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron en ese momento que las agencias de inteligencia de Putin trabajaron activamente para inclinar las elecciones de 2016 a favor de Trump, una conclusión que Trump ha rechazado y llamado parte del "engaño de Rusia".

Las tensiones entre Trump y Zelenski estallaron públicamente el viernes, cuando se suponía que ambos iban a firmar en la Casa Blanca un acuerdo para que Ucrania entregara derechos sobre minerales raros para devolver la ayuda militar estadounidense de los últimos tres años. En lugar de ello, Trump y el vicepresidente JD Vance reprendieron a Zelenski ante las cámaras por no estar suficientemente agradecido por el apoyo estadounidense.

El destino del acuerdo sobre los minerales seguía sin estar claro.

Trump dijo el lunes que no creía que el acuerdo sobre minerales estuviera muerto, calificándolo de un "gran acuerdo para nosotros", pero que había algo que necesitaba ver de Zelenski para reanudar las negociaciones.

"Creo que debería estar más agradecido", declaró Trump a los periodistas.

Más temprano ese día, Trump se centró en los comentarios que Zelenski hizo el fin de semana, cuando predijo que un acuerdo de paz con Rusia estaba "todavía muy, muy lejos".

"¡Es la peor declaración que podría haber hecho Zelenski, y Estados Unidos no lo aguantará mucho más tiempo!", escribió Trump en las redes sociales.

El lunes, varios miembros del gabinete de Trump siguieron uniéndose a sus aliados para sugerir que Zelenski era el responsable de la ruptura diplomática, y que debería mostrar remordimientos por el episodio del Despacho Oval.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo el lunes en una entrevista en CNN que era "demasiado" que Zelenski exigiera, como parte de cualquier acuerdo, "reparaciones" y la devolución de las tierras tomadas por Rusia, además de garantías de seguridad.

"Tienes que decir: 'Amamos a Estados Unidos, apreciamos a Estados Unidos, los queremos a nuestro lado, y si creen que debemos tener paz, debemos tener paz'", dijo Lutnick.

"Eso no es un pacificador", dijo Lutnick sobre Zelenski, "eso es un alborotador".

Lutnick sugirió que Trump seguía comprometido con negociar un acuerdo entre Ucrania y Rusia, y "convencer a ambas partes para que se sienten a la mesa".

Tras la reunión en el Despacho Oval, el gobierno de Trump comenzó inmediatamente a debatir la posibilidad de cortar o reducir la ayuda militar, el entrenamiento y posiblemente el apoyo de inteligencia militar a Ucrania, dijo el viernes un funcionario de alto cargo. A última hora del lunes no estaba claro si Trump también había ordenado a los funcionarios que redujeran el intercambio de inteligencia, aunque un funcionario de alto cargo dijo que seguía fluyendo, por ahora.

Trump convocó una reunión de miembros de su equipo de seguridad nacional el lunes para discutir las opciones del gobierno.

La decisión llega en un momento crítico de la guerra de Ucrania contra la agresión rusa, y cuando Trump ha dejado claro en las últimas semanas que los días de aislar a Moscú han terminado.

Gracias a su propia producción de armamento y a las entregas de armas procedentes de Europa, Ucrania podría resistir un cierre estadounidense durante algunas semanas, incluso algunos meses, según dijeron el lunes funcionarios y analistas estadounidenses.

"La realidad es que Ucrania depende mucho menos de Estados Unidos para sus necesidades de combate diario que hace un año", dijo Michael Kofman, investigador principal de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, quien ha visitado Ucrania varias veces desde que comenzó la guerra hace tres años.

Pero si la interrupción de las entregas se prolongara, Ucrania perdería el suministro de algunas armas avanzadas, como sistemas avanzados de defensa antiaérea, misiles balísticos tierra-tierra y artillería de cohetes de largo alcance. Estados Unidos también suministra a Ucrania piezas, mantenimiento y apoyo técnico.

Zelenski ha dicho que cortar la ayuda militar sería un golpe devastador, pero no pondría fin a los combates.

"La contribución de Estados Unidos a la capacidad defensiva y a la seguridad de Ucrania ronda ahora el 30 por ciento", dijo durante una entrevista el mes pasado. "Puedes imaginar lo que nos ocurriría sin este crucial 30 por ciento".

La ayuda militar estadounidense dejó de fluir a Ucrania el año pasado durante varios meses, después de que Trump presionara a sus aliados republicanos en el Congreso para que retuvieran la asistencia.

Los primeros efectos se sintieron por primera vez en los bombardeos aéreos nocturnos que Rusia dirigió contra las infraestructuras energéticas de todo el país. Con los tubos de lanzamiento de los sistemas de defensa antiaérea estadounidenses vacíos, los equipos de defensa antiaérea apenas pudieron hacer nada para defenderse de los misiles más sofisticados de Rusia mientras arrasaban las centrales térmicas del país.

A medida que la ayuda se retrasaba mes tras mes, las estaciones de metro de la capital se abarrotaron de familias que buscaban refugio mientras el manto de protección proporcionado por las baterías Patriot estadounidenses empezaba a desgastarse.

El impacto en el frente tardó más en hacerse sentir. Pero a medida que disminuían los suministros y los obuses de fabricación estadounidense enmudecían, los comandantes ucranianos que luchaban en la zona dijeron que se veían obligados a racionar la munición.

