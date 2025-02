¿Por qué las mujeres viven más que los hombres?

LongevityGenetics and HeredityDiet and NutritionHormonesLonelinessImmune SystemMenopauseWomen and GirlsMen and BoysDisasters and EmergenciesChromosomesEstrogenAlzheimer's DiseaseResearch

Al comprender las razones, los científicos esperan ayudar a ambos sexos a envejecer mejor.

Las mujeres viven bastante más que los hombres: en Estados Unidos, la esperanza de vida de las mujeres ronda los 80 años, frente a los 75 de los hombres.

Esto es cierto independientemente de dónde vivan las mujeres, cuánto dinero ganen y muchos otros factores. Incluso en la mayoría de los mamíferos.

"Es un fenómeno muy robusto en todo el mundo, totalmente conservado en la enfermedad, durante las hambrunas, durante las epidemias, incluso en épocas de inanición", dijo Dena Dubal, profesora de neurología de la Universidad de California en San Francisco.

Pero las razones por las que las mujeres viven más tiempo son complicadas y están menos establecidas, y el hecho de que vivan más que los hombres no significa necesariamente que vivan mejor. Según Bérénice Benayoun, profesora asociada de la Facultad de Gerontología Leonard Davis de la USC las mujeres suelen tener una esperanza de vida saludable más corta (el número de años que una persona vive sana) que los hombres. En general, las mujeres son más frágiles físicamente que los hombres en la vejez; también son más vulnerables, sobre todo después de la menopausia, a desarrollar problemas cardiovasculares y alzhéimer, en parte porque la misma edad es un factor de riesgo de estas enfermedades, explicó Benayoun.

Los científicos intentan descubrir las razones por las que hombres y mujeres envejecen de forma diferente, con la esperanza de prolongar la vida y la salud de ambos.

"Si podemos entender qué hace que un sexo sea más resistente o vulnerable, entonces tendremos nuevas vías, nuevos conocimientos moleculares, para nuevas terapias que podrían ayudar a uno o ambos sexos a ser también resistentes", dijo Dubal.

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre las causas de la diferencia de longevidad.

Genética

Un creciente conjunto de investigaciones sugiere que el conjunto XX de cromosomas sexuales femeninos (que, junto con otros cromosomas, llevan nuestro ADN) puede influir en la longevidad, aunque no está claro exactamente cómo. Por ejemplo, un estudio de 2018 realizado por el laboratorio de Dubal analizó ratones manipulados genéticamente con diferentes combinaciones de cromosomas sexuales y órganos reproductores. Los que tenían dos cromosomas X y ovarios vivieron más tiempo, seguidos de los ratones con dos cromosomas X y testículos. Los ratones con cromosomas XY vivían menos.

"Había algo en el segundo cromosoma X que protegía a los ratones de morir antes en la vida, aunque tuvieran testículos", dijo Dubal. "¿Y si hubiera algo en ese segundo cromosoma X que fuera en cierto modo una pizca de la fuente de la juventud?".

Los científicos aún no lo han examinado en humanos, pero Dubal señaló que el hecho de que tengamos las mismas hormonas y cromosomas sexuales, y sistemas reproductivos similares, sugiere que los hallazgos podrían ser similares en las personas.

Los factores epigenéticos -- que son elementos ambientales o del estilo de vida, como el clima o el estrés crónico, que influyen en qué genes se expresan y cómo-- también pueden influir en la duración de la vida, ampliando o reduciendo las disparidades entre hombres y mujeres, según Montserrat Anguera, profesora asociada de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Pensilvania, que estudia este tema.

Hormonas

Los investigadores también estudian el papel de hormonas sexuales como el estrógeno en la longevidad, y están especialmente interesados en su efecto sobre el sistema inmunitario. "Hay buenos datos que demuestran que, al menos antes de la menopausia, el sistema inmunitario femenino tiende a ser mejor, más activo y más capaz de reaccionar", dijo Benayoun. En general, los varones "tienden a responder mucho peor a las infecciones", lo que a su vez podría acortar su esperanza de vida; también son más propensos que las mujeres a morir de sepsis, dijo.

Un análisis de 2017 descubrió que las mujeres que experimentaron la menopausia más tarde en la vida --por encima de los 50 años-- vivieron más que las que la experimentaron antes. Cuando los niveles de estrógeno disminuyen, como ocurre durante la menopausia, el sistema inmunitario de las mujeres parece debilitarse. Y las mujeres tienden a alcanzar (o superar) a los hombres en términos de desarrollo de enfermedades que eran menos comunes antes de la menopausia, dijo Benayoun.

Estilo de vida y comportamiento

Los patrones de comportamiento desempeñan un papel clave en la disparidad. En general, las mujeres son menos propensas que los hombres a fumar o beber en exceso, conductas que contribuyen significativamente a la mortalidad, dijo Kyle Bourassa, psicólogo y miembro del Centro para el Estudio del Envejecimiento y el Desarrollo Humano de la Universidad de Duke.

Según Bourassa, las mujeres tienden también a practicar más "conductas que promueven la salud", como ponerse el cinturón de seguridad o acudir al médico para las revisiones anuales. Además, dijo que las mujeres son más propensas que los hombres a socializar, lo que las protege de los efectos perjudiciales del aislamiento social y la soledad. Según un análisis de 2023, también tienen menos probabilidades de morir por sobredosis de drogas o suicidio.

Factores externos

En un plano social más amplio, cuestiones como la guerra o la violencia armada afectan de forma desproporcionada a los hombres, dijo Naoko Muramatsu, profesora de ciencias de la salud comunitaria en la Universidad de Illinois, Chicago.

Durante la pandemia de la covid, los hombres murieron en mayor proporción que las mujeres. Las investigaciones demostraron que eran más propensos a desempeñar trabajos que los exponían al virus, como la preparación de alimentos o la construcción, o a no tener hogar o estar encarcelados, todo lo cual afectaba a las tasas de mortalidad.

En última instancia, es una combinación de todos estos factores lo que determina la brecha en la esperanza de vida, dijo Alan Cohen, profesor asociado de ciencias de la salud ambiental en la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia. "Probablemente haya mil formas de que eso ocurra".

Y aunque tenemos control sobre algunos factores, como el consumo de alcohol y de tabaco y la dieta, aún no está claro hasta qué punto influiría en la longevidad el cambio de estos comportamientos, afirmó Bourassa.

"Necesitamos ensayos aleatorizados de control para separar estas cosas", dijo.

(Bianca Bagnarelli/The New York Times)