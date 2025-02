La pregunta en torno al vínculo entre Trump y Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin. REUTERS/Kevin Lamarque

El drama que se está desarrollando entre el presidente Trump y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, plantea una de las preguntas más inquietantes que he tenido que hacerme sobre mi propio país: ¿Estamos siendo dirigidos por un crédulo de Vladimir Putin, por alguien dispuesto a tragarse por completo la visión distorsionada del presidente ruso sobre quién comenzó la guerra en Ucrania y cómo debe terminar? ¿O estamos siendo dirigidos por un padrino de la mafia, que busca repartirse territorio con Rusia de la misma manera que operan los jefes de las familias del crimen? “Yo tomaré Groenlandia y tú puedes tomar Crimea. Yo tomaré Panamá y tú puedes quedarte con el petróleo del Ártico. Y nos dividiremos las tierras raras de Ucrania. Es lo justo”.

De cualquier manera, mis compatriotas estadounidenses y nuestros amigos en el extranjero, durante los próximos cuatro años al menos, el Estados Unidos que conocieron se acabó. Los valores fundamentales, los aliados y las verdades con las que siempre se pudo contar que Estados Unidos defendería ahora están en duda, o en venta. Trump no solo está pensando de manera innovadora. Está pensando sin ningún tipo de criterio, sin ninguna fidelidad a la verdad o a las normas que animaron a Estados Unidos en el pasado.

No puedo culpar a nuestros amigos tradicionales por estar desorientados. Lean el triste ensayo de la semana pasada del heroico disidente soviético y luchador por la libertad Natan Sharansky:

“Cuando escuché por primera vez las palabras del presidente Donald Trump —cuando culpó al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, por iniciar la guerra que Rusia lanzó contra Ucrania— quedé absolutamente impactado”, escribió Sharansky para The Free Press. “Trump parece haber adoptado la retórica del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Repitió una frase del Kremlin que sonaba a propaganda al estilo soviético: que Zelensky no es un líder legítimo. Cuando Putin, el aparentemente eterno líder de Rusia, lo dice, es ridículo. Cuando lo dice el presidente de los Estados Unidos, es alarmante, trágico y no se ajusta al sentido común”.

Esa es una interpretación benigna de Trump: que está simplemente enamorado de Putin, el nacionalista cristiano y cruzado anti-woke de Rusia, y que no aplica el sentido común que prometió. Pero también hay otra explicación: Trump no ve el poder estadounidense como la caballería que viene a rescatar a los débiles que buscan la libertad de quienes quieren aplastarlos; ve a Estados Unidos como alguien que viene a extorsionar a los débiles. Está dirigiendo una red de protección.

Consideremos este sorprendente párrafo de un artículo del Wall Street Journal sobre la reciente reunión en Kiev del secretario del Tesoro, Scott Bessent, con Zelensky. Bessent le presentó a Zelensky una oferta que no podía rechazar: ceder a Estados Unidos derechos mineros ucranianos por valor de cientos de miles de millones de dólares para compensar la ayuda estadounidense.

Fue una escena sacada de “El Padrino”: “Bessent empujó el documento sobre la mesa, exigiendo que Zelensky lo firmara… Zelensky echó un vistazo rápido y dijo que lo discutiría con su equipo. Bessent luego acercó el documento a Zelensky. ‘Realmente necesitas firmar esto’, dijo el secretario del Tesoro. Zelensky dijo que le dijeron que ‘la gente en Washington’ se enojaría mucho si no lo hacía. El líder ucraniano dijo que tomó el documento pero no se comprometió a firmar”.

Toda esta historia muestra nuevamente lo que sucede cuando Trump ya no está rodeado de amortiguadores sino solo de amplificadores. Bessent, un inversor astuto, seguramente sabía que el presidente de Ucrania no podía simplemente firmar un pedazo de papel entregando cientos de miles de millones en derechos minerales sin consultar con sus abogados, su Parlamento o su gente. Pero el secretario del Tesoro sintió que tenía que hacer lo que Trump le ordenaba, sin importar cuán vil o absurdo fuera. Si el presidente quiere vaciar Gaza y convertirla en un casino, entonces eso es lo que se vende. ¿Extorsionar a Ucrania en medio de la guerra? Eso es lo que hay que hacer.

Un presidente estadounidense serio reconocería que Putin está jugando una mano muy débil que deberíamos aprovechar. Como señaló The Economist la semana pasada, la mayoría de las “ganancias de Rusia se produjeron en las primeras semanas de la guerra. En abril de 2022, tras la retirada de Rusia del norte de Ucrania, controlaba el 19,6 por ciento del territorio ucraniano; sus bajas (muertos y heridos) fueron quizás 20.000. Hoy Rusia ocupa el 19,2 por ciento y sus bajas son 800.000, calculan fuentes británicas. … Más de la mitad de los 7.300 tanques que [Rusia] tenía almacenados han desaparecido. De los que quedan, solo 500 pueden reacondicionarse rápidamente. Para abril, Rusia puede quedarse sin sus tanques T-80. El año pasado perdió el doble de sistemas de artillería que en los dos años anteriores. … La reasignación de recursos de los sectores productivos al complejo militar ha alimentado una inflación de dos dígitos. Las tasas de interés son del 21 por ciento”.

Si esto fuera póquer, Putin tendría un par de 2 y estaría mintiendo al apostar todo. Trump, en lugar de ver el bluff de Putin, estaría diciendo: “Creo que me retiraré”.

En lugar de reunir a todos nuestros aliados europeos, redoblar la presión militar sobre Putin y hacerle al líder ruso “una oferta que no puede rechazar”, Trump hizo exactamente lo contrario. Nos dividió de nuestros aliados en la ONU al negarse a sumarnos a ellos en una resolución que condenara la agresión rusa en Ucrania (votando con países como Corea del Norte) y comenzó una campaña llena de mentiras para deslegitimar a Zelensky, no a Putin.

Además de afirmar falsamente que Ucrania inició la guerra, Trump declaró que el índice de popularidad de Zelensky es del 4 por ciento (su índice de popularidad es del 57 por ciento, 13 puntos más alto que el de Trump) y que Zelensky es un “dictador” y debería someterse a una elección. Mientras tanto, le dio a Putin –que condenó a su mayor rival por la presidencia, Alexei Navalny, a un total de 28 años en un infierno del Ártico, donde murió misteriosamente– un pase libre total.

Zelensky aparentemente siente que no tiene otra opción que firmar algún tipo de acuerdo absurdo sobre minerales, a pesar de que Trump está exigiendo tres o cuatro veces más de los aproximadamente 120 mil millones de dólares que Estados Unidos ha dado a Ucrania en ayuda militar, humanitaria y financiera, ayuda que los ucranianos usaron para luchar para proteger a Occidente del agresor ruso.

Todo esto es simplemente vergonzoso. Trump, en efecto, está tratando de sacar provecho de los ucranianos como resultado de la invasión de Ucrania por parte de Putin, sin exigirle reparaciones a Putin ni prometerle protección futura de Estados Unidos para Kiev. Como dejó en claro la Casa Blanca, “este acuerdo económico con Ucrania no será una garantía de ayuda futura para la guerra, ni incluirá ningún compromiso de personal estadounidense en la región”.

No tengo ningún problema con que Estados Unidos pida acceso preferencial para nuestras empresas a las inversiones en los recursos naturales de Ucrania después de la guerra, como agradecimiento por nuestra ayuda. Pero ¿hacerlo ahora y sin garantías de seguridad a cambio? Don Corleone se avergonzaría de pedir eso. Pero no Don Trump.

Trump no entiende bien a Putin. Cree que Putin sólo necesita un poco de atención positiva, un poco de comprensión, un poco de preocupación por sus necesidades de seguridad (¡un abrazo!) y firmará la paz que Trump tanto desea. Tonterías. Como me comentó el especialista en Rusia Leon Aron, autor del aclamado libro “Riding the Tiger: Vladimir Putin’s Russia and the Uses of War” (“Montando al tigre: la Rusia de Vladimir Putin y los usos de la guerra”): Putin no busca “la paz en Ucrania. Busca la victoria en Ucrania”, porque sin una victoria “es muy vulnerable en su país. Las democracias capitalistas harán cualquier cosa por la paz, y la autocracia de Putin hará cualquier cosa por la victoria. Tenemos que cambiar eso”.

La manera de lograrlo, añadió Aron, sería enviarle una señal a Putin de que los aliados occidentales verán su apuesta y la aumentarán, “sin difamar a una nación heroica” que ha estado luchando por preservar una Europa unida y libre.

Deberíamos respaldar a los ucranianos para que obtengan el mejor acuerdo posible. Lo más probable es que tenga que incluir un alto el fuego, de modo que se reconozca el control de facto de Putin sobre partes del este de Ucrania; una moratoria a la membresía de Ucrania en la OTAN; y un levantamiento de las sanciones occidentales a Rusia, pero sólo una vez que Rusia desmovilice su ejército ofensivo del suelo ucraniano. A cambio, Putin tendrá que aceptar tropas de paz europeas en Ucrania libre y soberana, y una zona de exclusión aérea sobre ella, respaldada por Estados Unidos para garantizar que el ejército de Putin no pueda regresar, además de la no interferencia rusa en el proceso de ingreso de Ucrania a la Unión Europea.

Es fundamental que Estados Unidos insista en que se permita a Ucrania ingresar a la Unión Europea, un proceso de negociación en el que Kiev se encuentra ahora mismo. Quiero que los rusos miren a Ucrania todos los días y vean una democracia próspera, eslava y de libre mercado, y se pregunten por qué viven en la autocracia ladrona eslava de Putin. En mi opinión, toda esta guerra nunca ha tenido como objetivo que Putin mantenga a Ucrania fuera de la OTAN. Es Ucrania en la UE lo que Putin realmente teme.

Un experto ruso en asuntos internacionales, que sólo puede hablar en privado, me comentó desde Moscú que el equipo de Putin ve al equipo de Trump como un coche de payasos, lleno de aficionados, presas fáciles para el astuto y cínico objetivo final de Putin: “MRGA: Hacer que Rusia vuelva a ser grande (y que Estados Unidos vuelva a ser menos grande)”. El objetivo a largo plazo de Putin, añadió, es gestionar el declive de la hegemonía estadounidense de modo que Estados Unidos sea “sólo una de las grandes potencias pares”, centrada en el hemisferio occidental y retirada militarmente de Europa y Asia. Putin ve a Trump como su instrumento contundente “para gestionar ese inevitable declive”.

¿Trump y su Partido Republicano van a ser capaces de controlar la hegemonía de Estados Unidos? ¿Los muñecos cabezones se darán cuenta alguna vez de eso? Tal vez, cuando sea demasiado tarde.

© The New York Times 2025.