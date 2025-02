'Todos en el avión nos unimos': pasajeros del vuelo de Delta en Toronto relatan el momento de la volcadura

Airlines and AirplanesAviation Accidents, Safety and DisastersFires and FirefightersDelta Air Lines IncCanadaMinneapolis (Minn)Toronto (Ontario)

Se espera que las 80 personas a bordo sobrevivan. Dos pasajeros describieron cómo un descenso rutinario de pronto los puso de cabeza.

Se espera que sobrevivan los 80 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo del vuelo de Delta Air Lines procedente de Mineápolis que se estrelló y volcó en el aeropuerto de Toronto.

Dos pasajeros describieron lo que parecía un descenso de rutina que de pronto los puso de cabeza.

Pete Koukov

Koukov, de 28 años, esquiador profesional de Colorado, se dirigía a Toronto para filmar una película sobre esquí. Nada parecía ir mal durante el descenso final, dijo en una entrevista, hasta que las ruedas tocaron el suelo y el avión patinó sobre su lado derecho.

Koukov dijo que desde su asiento en la ventanilla, en el lado izquierdo del avión, vio llamas cuando el avión se estrelló contra el suelo. "Me desabroché el cinturón de seguridad muy deprisa y bajé hasta el suelo, que era el techo", dijo. "La gente entró en pánico".

El avión acabó bocarriba. Koukov compartió imágenes en Instagram del momento en que él y otros pasajeros treparon por los asientos y salieron por una salida de emergencia, hasta una pista cubierta de nieve.

Pete Carlson

Carlson, paramédico, viajaba a una conferencia en Toronto. Se informó a los pasajeros de que había habido fuertes vientos, pero dijo que el accidente lo sacudió de lo que había empezado como un descenso rutinario.

"Un minuto estás aterrizando, esperando ver a tus amigos y a tu gente. Y al minuto siguiente estás físicamente de cabeza y realmente al revés", declaró a la CBC, la cadena pública canadiense. "Era cemento y metal".

Después de que el avión perdiera un ala y volcara, en las cabinas había una camaradería palpable. "Todos en el avión nos unimos muy pronto para ayudarnos y consolarnos mutuamente, y eso fue muy fuerte", dijo.

Se fijó en una mujer que había acabado debajo de un asiento y en una madre y un niño que estaban sentados en el techo del avión, que ahora era su suelo. No tenía ni idea del estado en que se encontraban ninguno de ellos, dijo. "Mi instinto paternal y mi formación como paramédico se pusieron en marcha", dijo, lo que lo hizo enfocarse en asegurarse de que todos salieran del avión.

El combustible, dijo, corría por las ventanillas del avión.

Carlson, que tenía un rasguño visible en la cabeza, dijo que, tras abandonar el avión, había intentado alejarse de él lo más posible cuando se dio cuenta de que faltaba un ala y oyó ruidos de explosión. Tras ponerle su abrigo a un compañero pasajero, tomó una foto con su teléfono y la envió a familiares, amigos y colegas que preguntaban por su seguridad.

"Esta es mi realidad ahora mismo: en la pista y vivo, lo cual es increíble", dijo, relatando cómo se sentía.

Un amigo que había viajado al aeropuerto para recogerlo encontró el camino hasta la pista y empezó a atender a los demás. Dijo que los pasajeros heridos fueron cargados rápidamente en autobuses y trasladados a un lugar seguro.

"Lo más impactante de hoy ha sido que solo había gente, sin países, sin nada", dijo. "Solo había gente unida, ayudándose mutuamente".

