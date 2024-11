Kendrick Lamar lanza 'GNX', un álbum sorpresa

Lamar, KendrickRap and Hip-HopGNX (Album)Drake (Rapper)Content Type: Personal Profile

El sexto álbum de estudio del rapero llega tras el éxito de un par de temas lanzados este año e impulsados por una rivalidad con Drake.

Kendrick Lamar, el galardonado rapero y una de las estrellas menos predecibles del mundo de la música, lanzó el viernes por sorpresa un nuevo álbum, titulado GNX.

Es el sexto álbum de estudio de Lamar, de 37 años, quien ganó el Premio Pulitzer de la Música en 2018 y que, incluso antes de publicar el disco, ha tenido un año redondo. En primavera, dos canciones que surgieron de una intensa y breve guerra de diss-track (término en inglés para las canciones cuyo objetivo principal es atacar a otro artista) con Drake, "Like That" y "Not Like Us", se convirtieron en unos de sus mayores éxitos en años. "Not Like Us" alcanzó el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard y fue nominada a disco y canción del año en los Grammy.

En febrero, Lamar encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

GNX, con 12 canciones, apareció en los servicios de emisión en continuo la mediodía del viernes, con poca información adicional. La portada del álbum y un video de un minuto que se publicó al mismo tiempo giran en torno a la imagen de un muscle car negro de época. En la portada, Lamar se inclina sobre la parte trasera del vehículo, y el video --con prominentes cuerdas y la voz de Lamar con su veloz entrega-- muestra al artista con el coche en un espacio vacío y monumental.

Entre los temas hay una canción titulada "Heart Pt. 6", la más reciente de una serie con títulos similares, que se ha convertido en sello distintivo de Lamar. También es una réplica implícita a Drake, quien había lanzado una canción disidente en mayo llamada "The Heart Part 6".

GNX es el primer álbum de Lamar tras abandonar Top Dawg Entertainment (TDE), la discográfica de Los Ángeles que lo descubrió hace más de una década. El aviso de copyright de GNX en los servicios de emisión en continuo, o streaming, atribuye el lanzamiento a pgLang, la agencia creativa que Lamar fundó con su viejo colaborador Dave Free. (El álbum se publicó "bajo licencia exclusiva" de Interscope Records, un importante sello del gigante Universal Music Group).

El último álbum de Lamar, Morale & the Big Steppers, se publicó en 2022 tras cinco años de espera.