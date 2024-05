Un nuevo problema surge en la carrera presidencial de 2024: las protestas en los campus

Agentes del orden detienen a un manifestante, mientras desalojan el campamento de protesta en apoyo a los palestinos en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en medio del actual conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 2 de mayo de 2024. REUTERS/David Swanson

Las protestas y los arrestos en los campus universitarios irrumpieron en el primer plano de la carrera presidencial esta semana, abriendo una nueva línea de ataque para los republicanos y obligando al presidente Biden a abordar directamente un tema que ha dividido al ala liberal de su partido.

Con Donald J. Trump atrapado en gran medida en un tribunal de la ciudad de Nueva York para uno de sus juicios penales, los republicanos han tratado de utilizar las protestas como un garrote político y un telón de fondo literal para atacar a Biden, presentándolo como débil e incapaz de mantener el control. del país.

Durante semanas, la Casa Blanca se ha resistido en gran medida a meterse en la refriega, manteniéndose alejada de las protestas que azotan las universidades por la guerra de Israel en Gaza. Biden, que nunca se dejó arrastrar por los movimientos estudiantiles, había dejado cualquier comentario sobre la situación en rápida evolución a los responsables de prensa, en su mayor parte. Su Casa Blanca no realizó ninguna comunicación pública con los administradores universitarios ni con los estudiantes que protestaban.

Pero a medida que los enfrentamientos en algunas universidades se volvieron cada vez más destructivos y los arrestos aumentaron en todo el país, Biden aumentó la distancia entre él y algunos de los activismos más radicales en las universidades. En declaraciones del jueves, logró un equilibrio entre defender la libertad de expresión y describir lo que consideraba los límites de una protesta aceptable.

“La disidencia es esencial para la democracia”, dijo Biden en breves comentarios en la Casa Blanca. “Pero el disenso nunca debe conducir al desorden o a negar los derechos de otros para que los estudiantes puedan terminar el semestre y su educación universitaria”.

El alcance de la declaración fue limitado. El presidente dejó claro que no tenía planes de cambiar su política en Oriente Medio debido a las protestas. Cuando se le preguntó si la Guardia Nacional debería intervenir, rápidamente respondió: “No”. Y no abordó las preocupaciones que algunos progresistas han planteado sobre si la policía utilizó fuerza excesiva contra los manifestantes.

Los asesores de campaña de Biden creen que es poco probable que el tema perjudique significativamente al presidente en las elecciones. La situación en Gaza sigue siendo muy fluida, mientras los funcionarios estadounidenses continúan trabajando para lograr un acuerdo de alto el fuego entre Hamas e Israel, y puede que no tenga la misma resonancia política cuando los votantes acudan a las urnas en noviembre. Los estudiantes abandonarán el campus para las vacaciones de verano en las próximas semanas, lo que muchos creen ayudará a calmar parte de la intensidad de las protestas.

El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla durante la cena estatal de Maestros del año en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, el 2 de mayo de 2024. REUTERS/Nathan Howard

Nada de eso impidió que los republicanos atacaran los comentarios de Biden. Acusaron al presidente de no estar dispuesto a tomar medidas más contundentes para sofocar los continuos disturbios.

“El presidente Biden *todavía* no condenará enérgicamente a las turbas de Hamas en los campus”, dijo el jueves el senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, en un comunicado en las redes sociales que presentaba a los manifestantes como partidarios de un grupo considerado una organización terrorista por el Estados Unidos y muchos de sus aliados. “Una completa falta de liderazgo por parte de un presidente impotente”.

La campaña de Trump ha sido aún más directa al culpar a Biden. “Este es el caos universitario de Biden”, decía el texto en una publicación de Instagram distribuida por la cuenta del expresidente que incluía imágenes de Biden defendiendo los derechos de los manifestantes que se manifestaron en algunos de sus eventos.

La Casa Blanca negó que el presidente sintiera presión política para comentar sobre las protestas.

“Cuando se trata de algo como esto, no necesita seguir a nadie ni seguir a nadie más”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a los periodistas que viajaban en el Air Force One con el presidente. “Creo que hemos sido muy consistentes al afirmar que cuando se trata de violencia, la violencia no está protegida”.

A medida que las protestas se han extendido a las universidades de todo el país, Biden ha sido más contundente a la hora de denunciar el antisemitismo en los campus. El martes pronunciará el discurso de apertura en una ceremonia anual organizada por el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos.

Los críticos de ambos partidos han instado a la administración a hacer más. Y en ocasiones, los vaivenes sobre el tema dentro del Partido Demócrata se han vuelto amargamente polémicos.

La semana pasada, el representante Jared Moskowitz, un demócrata de Florida, sugirió que el senador Bernie Sanders de Vermont estaba evadiendo abordar un aumento de los episodios antisemitas al centrarse en una legislación que pondría fin a la ayuda militar a Israel.

El representante estadounidense Jared Moskowitz. REUTERS/Michael A. McCoy

La representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York, respondió acusando a Moskowitz de un trato “vergonzoso” hacia Sanders, a quien, según ella, había matado a su familia en el Holocausto.

“Mi familia también fue asesinada en el Holocausto. En Alemania y Polonia. Mi abuela estaba en el transporte de niños. También me inculcaron valores”, respondió Moskowitz. “Es por eso que voté por la ayuda a Israel y por la ayuda a Gaza”.

Aún así, algunos demócratas han advertido que los disturbios en el campus podrían deprimir el entusiasmo por Biden entre los votantes jóvenes. Las encuestas ya han mostrado que Biden está luchando por retener el mismo nivel de apoyo que recibió de los votantes más jóvenes en 2020.

El miércoles, los College Democrats of America, el brazo estudiantil del partido, lanzaron una advertencia a la campaña de Biden en las redes sociales.

“El Partido Demócrata no debe dar por sentado los votos de los demócratas universitarios”, dijo el grupo. “Nos reservamos el derecho de criticar a nuestro partido cuando no nos escucha”.

Incluso entre los votantes jóvenes, la cuestión de la guerra de Israel en Gaza está por debajo de otras preocupaciones, como la economía, el derecho al aborto y la atención sanitaria. Una encuesta realizada por el Instituto de Política de la Escuela Kennedy de Harvard el mes pasado encontró que “Israel/Palestina” ocupaba el puesto 15 en la lista de preocupaciones para los votantes de 18 a 29 años, no sólo por debajo de la inflación y la vivienda, sino también del cambio climático, la libertad de expresión y la protección. democracia.

La estrategia republicana se hace eco de los esfuerzos de Trump durante la campaña de 2020, cuando las protestas por la justicia racial se extendieron por todo el país después del asesinato de George Floyd a manos de agentes de policía.

En aquel entonces, Trump sugirió que Biden era tolerante con los “anarquistas, matones y agitadores”. Su campaña gastó millones en anuncios en estados indecisos, atacando falsamente a Biden por apoyar la desfinanciación de los departamentos de policía.

El ex presidente de EE.UU., Donald Trump. EFE/MARK PETERSON / POOL

En respuesta, Biden condenó enérgicamente la violencia que estalló ocasionalmente. “Pregúntese: ¿parezco un socialista radical con debilidad por los alborotadores?” Dijo Biden en un discurso en Pittsburgh en agosto de 2020. “¿En serio? Quiero un Estados Unidos seguro”.

Las encuestas a pie de urna encontraron más tarde que sólo el 11 por ciento de los votantes mencionaron el crimen y la seguridad pública como el tema más importante, muchos menos de los que mencionaron la pandemia, la economía y la desigualdad racial.

Por supuesto, existen marcadas diferencias entre las protestas de 2020 y las que han sacudido los campus universitarios esta primavera. Las protestas por la justicia racial se centraron en una cuestión interna, la desigualdad racial y la vigilancia policial, mientras que aquellas por los derechos de los palestinos apuntan a un conflicto a miles de kilómetros de distancia. Se estima que hasta 26 millones de personas participaron en las manifestaciones, el movimiento Black Lives Matter llegó mucho más allá de las universidades más afectadas por las protestas pro palestinas.

Aún así, esos campus son una fuente clave de votos para los demócratas, quienes normalmente obtienen mejores resultados entre los votantes más jóvenes que sus rivales republicanos.

A finales de este mes, está previsto que Biden pronuncie el discurso de graduación en Morehouse College, una universidad históricamente negra en Atlanta. Los administradores universitarios ya se enfrentan a presiones para rescindir la invitación de profesores, estudiantes y ex alumnos.

“Cualquier facultad o universidad que le dé su escenario de graduación al presidente Biden en este momento está respaldando el genocidio”, escribió un grupo anónimo de profesores y personal en una carta pública sin firmar. “Ha llegado el momento de que Morehouse College se ponga en el lado correcto de la historia”.

© The New York Times 2024