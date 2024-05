Los dos aliados más importantes de Estados Unidos en Medio Oriente están intercambiando posiciones

La gente camina cerca de carteles que piden la liberación de los rehenes que fueron secuestrados durante el mortal ataque del 7 de octubre por parte del grupo islamista palestino Hamás, en medio del conflicto en curso en Gaza entre Israel y Hamás, en Jerusalén, el 3 de mayo de 2024. REUTERS/Ronen Zvulun

Arabia Saudita e Israel son los dos aliados más importantes de Estados Unidos en Medio Oriente, y la administración Biden está hoy profundamente involucrada con ambos, tratando de forjar un tratado de defensa mutua con Arabia Saudita y ayudar a Israel en sus conflictos con Hamas e Irán. Pero el equipo de Biden se ha topado con una situación sin precedentes con estos dos socios de larga data que está creando una enorme oportunidad y un enorme peligro para Estados Unidos. Se deriva del contraste en su política interna.

Para decirlo sin rodeos, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman (MBS), ha encarcelado a los peores extremistas religiosos de su país, mientras que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha puesto a los peores extremistas religiosos de su país en su gabinete.

Y ahí hay una historia.

MBS, con su enfoque láser en el crecimiento económico después de varias décadas en las que describió a Arabia Saudita como “dormida”, ha desatado la revolución social más importante jamás vivida en el reino del desierto, y una que está provocando ondas de choque en todo el mundo árabe. Ha llegado a un punto en el que Estados Unidos y Arabia Saudita están dando los toques finales a una alianza formal que podría aislar a Irán, frenar la influencia de China en Medio Oriente e inspirar pacíficamente cambios más positivos en esta región donde las invasiones estadounidenses de Irak y Afganistán. alguna vez lo hicieron militarmente.

El gobierno de MBS hizo algo atroz cuando mató al periodista saudita Jamal Khashoggi, un crítico liberal que vivía en Estados Unidos, en Estambul en 2018. también ha hecho algo que ninguno de sus predecesores se atrevió: romper el dominio que los islamistas más conservadores mantenían sobre la política social y religiosa saudí desde 1979. Este cambio ha demostrado ser tan popular entre tantas mujeres y jóvenes saudíes que la participación de las mujeres en la fuerza laboral aumentó a 35 por ciento desde 20 por ciento entre 2018 y 2022, según un informe del Atlantic Council, y es aún mayor en la actualidad.

Éste es uno de los cambios sociales más rápidos del mundo. En Riad, se ve su impacto en las calles de la ciudad, en sus cafeterías y en las oficinas gubernamentales y comerciales. Las mujeres sauditas no sólo conducen automóviles; están impulsando cambios en el cuerpo diplomático, en los bancos más grandes y en la reciente liga principal de fútbol femenino saudita. La nueva visión radical de MBS para su país es más manifiesta en su voluntad públicamente declarada de normalizar las relaciones diplomáticas y económicas con el Estado judío como parte de un nuevo pacto de defensa mutua con Estados Unidos.

El príncipe heredero quiere una región lo más pacífica posible y una Arabia Saudita lo más segura posible de Irán, para poder concentrarse en hacer de Arabia Saudita una potencia económica diversificada.

Eso también solía ser Israel. Desgraciadamente, la tragedia de Israel bajo Netanyahu es que debido a que ha estado tan desesperado por ganar y mantener el poder para evitar una posible pena de cárcel por cargos de corrupción, ha creado una coalición de gobierno que ha otorgado un poder sin precedentes a dos supremacistas judíos de extrema derecha con autoridad. en tres ministerios (defensa, finanzas y seguridad nacional) y priorizó un golpe judicial antes que cualquier otra cosa. Netanyahu también ha hecho concesiones incomparables a los rabinos ultraortodoxos, transfiriendo enormes sumas de dinero a sus escuelas que a menudo no enseñan matemáticas, inglés o educación cívica y la mayoría de cuyos hombres en edad de reclutamiento se niegan a servir en el ejército, y mucho menos a servir en el ejército. junto a las mujeres.

El Príncipe Heredero y primer Ministro Saudita, Mohammed bin Salman, se reúne con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, en el Palacio al Yamamah en Riad, Arabia Saudita, el 29 de abril de 2024. REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

Por supuesto, Arabia Saudita es una monarquía absoluta e Israel es una democracia. MBS puede ordenar cambios que ningún primer ministro israelí puede hacer. Aún así, los líderes de ambos tienen que evaluar qué les permitirá permanecer en el poder, y esos instintos están impulsando a Netanyahu a hacer de Israel algo más parecido a lo peor de la vieja Arabia Saudita y M.B.S. hacer que Arabia Saudita se parezca más a lo mejor del viejo Israel.

El resultado de la alianza de Netanyahu con la extrema derecha es que Israel no puede aprovechar el cambio tectónico en Arabia Saudita -con su oferta de normalizar las relaciones con el Estado judío y abrir un camino para Israel con el resto del mundo musulmán- porque hacerlo requeriría que Israel siguiera un camino con los palestinos para crear dos estados para dos pueblos indígenas.

Además, sin ofrecer algún horizonte para una solución de dos Estados con los palestinos que no pertenecen a Hamas, Israel no puede forjar una alianza de seguridad permanente con la coalición de Estados árabes moderados que ayudó a frustrar el bombardeo de más de 300 drones y misiles que Irán disparó contra Israel el 13 de abril en respuesta al asesinato por parte de Israel de un alto comandante militar iraní y algunos de sus subordinados en Siria. Esos Estados árabes no pueden darse el lujo de dar la impresión de que están defendiendo a Israel indefinidamente si Israel no está trabajando para encontrar socios palestinos moderados que reemplacen el control de Israel sobre Gaza y Cisjordania.

En otras palabras, Israel hoy no puede convocar las coaliciones que necesita para prosperar como nación, porque conduciría a la ruptura de la coalición de gobierno que Netanyahu necesita para sobrevivir como político.

Todo esto está creando un enorme dolor de cabeza para el presidente Biden, quien ha hecho más para salvar al pueblo israelí de Hamas e Irán que cualquier otro presidente estadounidense, pero se ha sentido frustrado por un primer ministro israelí que está más interesado en salvarse a sí mismo. El apoyo de Biden a Netanyahu ahora le está costando políticamente y limitando su capacidad para aprovechar plenamente los cambios en la Península Arábiga. También podría costarle la reelección.

Desde M.B.S. comenzó a dominar la toma de decisiones saudí en 2016; en lugar de su padre enfermo, el rey Salman, Arabia Saudita básicamente ha pasado de ser una incubadora de A.Q. – Al Qaeda – a una incubadora de A.I.

Benjamín Netanyahu. EFE/EPA/ABIR SULTAN EPA[EPA]

De hecho, estos días hay muchos problemas entre los dos líderes más reformistas del mundo árabe: M.B.S. y M.B.Z., Mohammed bin Zayed, gobernante de los Emiratos Árabes Unidos. Pero es un buen problema. Es una intensa competencia sobre quién puede asociarse más rápido y más profundamente con las empresas globales más importantes que impulsan la IA.

Como señaló el martes el periódico más importante de los Emiratos Árabes Unidos, The National: “Tras la inversión de 1.500 millones de dólares de Microsoft en la empresa de inteligencia artificial y nube G42 de Abu Dabi, la atención se centra ahora en la creciente estatura de Oriente Medio como líder regional para tecnología global. La acusación, encabezada por los E.A.E. y Arabia Saudita, ha atraído la atención de empresas como Oracle, Google y Amazon y destaca la creciente confianza de los inversores en la región, con un creciente respaldo financiero y relaciones con Occidente”.

Es imposible exagerar el poder de un buen ejemplo cercano. Cuando M.B.S. Aunque anunciaron en 2018 que las mujeres sauditas podían asistir a eventos deportivos como partidos de fútbol masculino, las mujeres iraníes exigieron lo mismo a sus ayatolás. Los ayatolás se vieron obligados a ceder después de que una mujer iraní de 29 años acusada de intentar asistir a un partido de fútbol masculino muriera en septiembre de 2019 tras prenderse fuego.

Como me comentó recientemente un joven funcionario saudita, M.B.S. fue capaz de dejar de lado a los extremistas religiosos en el reino, sin iniciar una guerra civil, desatando toda la energía reprimida de los jóvenes sauditas, que querían desarrollar todo su potencial al estar conectados con todas las tendencias globales de vanguardia. Así que estos jóvenes simplemente aplastaron la resistencia de aproximadamente el 30 por ciento de los saudíes a quienes describiría como hiperconservadores. (Fuentes sauditas me dicen que alrededor de 500 de los clérigos más extremistas han sido encarcelados. M.B.S., sabiamente, sigue pagando a otros funcionarios religiosos gubernamentales muy conservadores, como la policía religiosa, pero les ha quitado sus poderes, no sin riesgo personal para él mismo.) Irán , por el contrario, ha desatado toda la brutalidad de sus autoridades religiosas para aplastar a los jóvenes iraníes, que entraron en una guerra civil abierta con el régimen en septiembre de 2022 después de que una mujer iraní llamada Mahsa Amini muriera bajo custodia policial. Había sido arrestada por supuestamente no cubrirse adecuadamente en público.

Una protesta organizada por el Consejo Nacional de Resistencia de Irán frente a la Embajada iraní en Berlín tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini POLITICA INTERNACIONAL Paul Zinken/dpa

Por eso aparecen escenas como las de estudiantes universitarios iraníes en 2020 que se niegan a caminar sobre las banderas estadounidenses e israelíes que los clérigos pintaron en el suelo a las puertas de sus universidades, o en abril abucheando y tocando bocinas en un partido de fútbol cuando el régimen exigió una Momento de silencio en honor de los comandantes militares iraníes asesinados por Israel. Ven a los dictadores religiosos de Irán explotando la causa palestina y a Hamás para encubrir la brutalidad de la Guardia Revolucionaria iraní contra la propia juventud de Irán.

Esto contrasta marcadamente con algunos de los estudiantes universitarios estadounidenses que ahora se manifiestan, quienes ven a Israel como el agresor “colonial” y le dan vía libre a Hamás, a pesar de que asesinó, secuestró y violó a israelíes el 7 de octubre, lo que desencadenó los bombardeos israelíes masivos. que han matado a decenas de miles de civiles de Gaza, incluidos miles de niños, con aparente indiferencia.

La pregunta clave para la administración Biden y los sauditas hoy es la siguiente: ¿Qué hacer a continuación? La buena noticia es que ya han terminado en un 90 por ciento con el tratado de defensa mutua que han elaborado, me dicen ambas partes. Pero todavía necesitan concretar algunos puntos clave. Estos incluyen las formas precisas en que Estados Unidos controlará el programa de energía nuclear civil que Arabia Saudita obtendrá en virtud del acuerdo; si el componente de defensa mutua será explícito, como el que existe entre Estados Unidos y Japón, o menos formal, como el entendimiento entre Estados Unidos y Taiwán; y un compromiso a largo plazo para que Arabia Saudita continúe fijando el precio del petróleo en dólares estadounidenses, en lugar de cambiar a la moneda china.

Pero la otra parte del acuerdo, que se considera fundamental para ganar apoyo en el Congreso, es que Arabia Saudita normalice sus relaciones con Israel. Eso sucederá sólo si Israel acepta los términos de Riad: salir de Gaza, congelar la construcción de asentamientos en Cisjordania y embarcarse en un “camino” de tres a cinco años para establecer un Estado palestino en los territorios ocupados. Ese Estado también estaría condicionado a que la Autoridad Palestina emprenda reformas para convertirla en un órgano de gobierno en el que los palestinos confíen y lo consideren legítimo y los israelíes lo consideren eficaz.

Hay muchos “si” y “siempre y cuando” en esta ecuación que hoy parecen muy improbables. Podrían parecerlo menos cuando termine la guerra de Gaza y tanto israelíes como palestinos sumen los terribles costos de no tener una solución pacífica permanente y contemplen si quieren más de lo mismo o hacer un cambio radical.

Para los funcionarios estadounidenses y saudíes está claro que, dado que Netanyahu se ha unido a la extrema derecha para permanecer en el poder, es muy poco probable que acepte cualquier tipo de Estado palestino que lleve a sus socios a derrocarlo, a menos que su supervivencia política le indique lo contrario. Como resultado, Estados Unidos y los sauditas están considerando finalizar el acuerdo y llevarlo al Congreso con la condición de que Arabia Saudita normalizará las relaciones con Israel en el momento en que Israel tenga un gobierno listo para cumplir con las negociaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos. términos.

Pero no se ha tomado ninguna decisión. Los funcionarios estadounidenses saben que Israel se encuentra hoy en tal agitación, y que el mundo entero parece caer sobre ella, es imposible realmente lograr que los israelíes consideren los profundos beneficios políticos y económicos a largo plazo de las relaciones normalizadas con Arabia Saudita, el país más grande del mundo. influyente nación musulmana y nación árabe.

Sin embargo, es de esperar que, si se logra un fin permanente de los combates y el regreso de todos los israelíes tomados como rehenes, Israel celebre nuevas elecciones. Y entonces –tal vez, sólo tal vez– la elección sobre la mesa para los israelíes no será Bibi o Bibi-lite, sino Bibi o un camino creíble hacia la paz con Arabia Saudita y los palestinos.

© The New York Times 2024