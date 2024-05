La peculiar persistencia de la nostalgia por Trump

Simpatizantes aplauden después de enterarse que el precandidato republicano y ex presidente Donald Trump ganó las primarias de Nueva Hampshire. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais)

“¿Estás mejor que hace cuatro años?” Últimamente he visto a gente repetir la famosa pregunta de Ronald Reagan, y muchos de ellos aparentemente creen que están presentando argumentos seguros para devolver a Donald Trump al poder.

Sin embargo, si se toma la pregunta literalmente, la respuesta es casi ridículamente favorable al presidente Biden. Después de todo, hace cuatro años, miles de estadounidenses morían cada día de Covid-19.

Dejando a un lado las crecientes muertes, hace cuatro años más de 20 millones de estadounidenses estaban desempleados; Trump dejó el cargo con el peor historial laboral de cualquier presidente desde Herbert Hoover. Además, el país estaba sumido en una ola de crímenes violentos, con un aumento vertiginoso de los asesinatos.

Hoy, por el contrario, acabamos de experimentar el período más largo de desempleo por debajo del 4 por ciento desde la década de 1960, y la ola de crímenes violentos (Trump no la causó, pero sí ocurrió durante su mandato) ha estado retrocediendo rápidamente.

Entonces, ¿cómo puede alguien pensar que la pregunta de Reagan favorece a Trump? Alerta de spoiler: no tengo una explicación completa. Pero al menos debemos reconocer que algo muy peculiar está sucediendo.

Una explicación común de la “nostalgia” de Trump es que muchas personas le dan al expresidente un mulligan para 2020, atribuyendo todas las cosas malas que sucedieron en su último año a la pandemia de Covid (e ignorando hasta qué punto la respuesta fallida de Trump a la pandemia contribuyó al total de muertos). Es decir, cuando dicen “hace cuatro años” en realidad se refieren a “antes de la pandemia”. Seguramente eso explica parte de lo que está pasando.

El ex presidente Donald Trump. Mark Peterson/Pool via REUTERS/File Photo

Pero también hay problemas con esta historia. Si Trump obtiene un pase por el daño económico y social infligido por la pandemia, ¿por qué no debería Biden obtener un pase similar por los problemas que se manifestaron durante su mandato pero que seguramente reflejaron efectos tardíos de las perturbaciones del Covid?

Por ejemplo, los efectos dominó de la pandemia explican claramente gran parte del aumento de la inflación en 2021-22. Cómo sabemos esto? Porque los precios subieron en casi todas partes. Diferentes países miden la inflación de manera algo diferente, pero si nos fijamos en el Índice Armonizado de Precios al Consumidor, que está disponible para varios países, encontramos que la inflación acumulada desde el comienzo de la pandemia ha sido casi inquietantemente similar en Estados Unidos y en Europa.

Además, los partidarios de Trump no son consistentes en cuanto a enviar 2020 al agujero de la memoria. Trump afirmó que presidió los precios de la gasolina de menos de 2 dólares el galón, pero esto fue cierto solo durante un par de meses en 2020, un período en el que los precios mundiales del petróleo estaban bajos porque la pandemia tenía a la economía mundial de espaldas.

Además, casi todas las medidas que conozco dicen que la mayoría de los estadounidenses están, de hecho, mejor ahora que a finales de 2019 o principios de 2020. Sí, los precios han aumentado mucho, pero los ingresos han aumentado aún más. Los ingresos reales per cápita, aunque más bajos que cuando el gobierno entregaba los cheques de estímulo, son más altos que antes de la pandemia. Los salarios de la mayoría de los trabajadores han superado significativamente la inflación.

Pero, usted dice, la gente siente que está en peor situación (estoy de acuerdo en que la narrativa flota por ahí), excepto que, en general, realmente no es así. He escrito antes sobre encuestas en estados indecisos en las que sólidas mayorías de votantes dicen que a la economía le va mal, pero al mismo tiempo mayorías comparables dicen que a ellos mismos les va bien. La encuesta de Michigan, ampliamente citada, pregunta a los encuestados si su situación financiera es mejor o peor que hace cinco (no cuatro) años: el 52 por ciento dice mejor, el 38 por ciento dice peor. Y si los estadounidenses se sienten en apuros financieros, ¿por qué el gasto de los consumidores es tan alto?

Las evaluaciones negativas de la economía, a diferencia del bienestar personal, pueden reflejar en parte una consecuencia familiar aunque frustrante de la inflación: cuando tanto los precios como los salarios aumentan, las personas tienden a sentir que se ganaron sus ganancias salariales sólo para que la inflación se las lleve. lejos.

Y nuevamente, cuando se pregunta a los votantes sobre su bienestar personal en comparación con el estado de la economía, son relativamente positivos, aunque incluso en ese caso el partidismo matiza las respuestas. En particular, algunas encuestas de estados indecisos no sólo muestran que los republicanos registrados tienen una visión de la economía mucho peor que los demócratas; también muestran a los republicanos ofreciendo una evaluación sustancialmente peor de sus finanzas personales, lo que sugiere que al menos algunas personas no están respondiendo la pregunta que realmente les hicieron.

Dicho todo esto, la nostalgia de Trump es sin duda una fuerza poderosa.

Biden ayudó a llevarnos a través de una época de agitación (mucha de la cual ocurrió incluso antes de que asumiera el cargo) a un lugar bastante bueno, con un desempleo muy bajo, una inflación bastante baja y una delincuencia en descenso. Pero muchos estadounidenses parecen no ser conscientes de las buenas noticias; por ejemplo, la caída de la delincuencia no parece haber traspasado la conciencia pública en absoluto. Y parece haber una visión romántica de cómo eran las cosas bajo el predecesor de Biden, que de alguna manera omite las cosas terribles que sucedieron en 2020.

Entonces, ¿está mejor que hace cuatro años? Para la mayoría de los estadounidenses, la respuesta es claramente sí. Pero por razones que aún no están claras, muchos no parecen dispuestos a creerlo.

© The New York Times 2024