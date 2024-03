¿Practicas el poliamor en solitario? O sea ¿Eres soltero?

Dating and RelationshipsPolyamory and Non-Monogamous RelationshipsSingle Persons

No, y aunque el término sea confuso, quienes practican este estilo de vida dicen que les permite presentar de manera más clara lo que buscan y quieren ofrecer al conectar con las personas.

Tras sufrir una ruptura en octubre, James Nicholson se dio cuenta de que estaba en un momento de su vida en el que quería centrarse más en sí mismo que en otra persona, pero sin perder las ventajas de la intimidad romántica.

Hacía malabares con el trabajo y el dolor por la pérdida de un familiar, a la vez que criaba a un hijo de 14 años con su exesposa. Así que Nicholson, residente del Bronx de 46 años, decidió embarcarse en un viaje de poliamor en solitario. Para Nicholson, eso significó salir con varias personas a la vez, sin intención de avanzar una relación hasta la cima.

"Estoy abierto a conectar con otros, pero puede que no sea solo con una persona", dijo en una entrevista telefónica. "Realmente depende de cómo se alineen las agendas".

Es difícil pasar por alto el creciente interés que suscitan en estos días el poliamor y la no monogamia ética, el término de moda para referirse a tener múltiples relaciones románticas. El 2024 ha comenzado con una serie de artículos sobre el tema en diversas publicaciones que arrojan luz sobre esta práctica y estilo de vida.

Pero entre todos los tipos de poliamor --las "triejas", las "polículas" o las "parejas de anidación"--, existe otra categoría que todavía desconcierta a muchos: el poliamor solitario, o tener relaciones íntimas en simultáneo manteniendo tu independencia. Para el polisolitario, el objetivo oficial no es una pareja exclusiva, un matrimonio ni compartir finanzas o vivienda con alguien.

El concepto se vuelve un poco menos confuso cuando desglosas el término. ¿Solitario? Te concentras sobre todo en lo que tú necesitas. ¿Poli? Te interesa ver a varias personas a la vez. Los detalles concretos variarán de una persona a otra.

En entrevistas con personas que se identifican como polisolitarios, muchos describieron tener que lidiar con ideas erróneas sobre su estilo de vida. Dos de las principales diferencias que los separan de otros solteros que salen con alguien es que las relaciones polisolitarias se basan en gran medida en la comunicación y la transparencia, y no se definen por el objetivo final de encontrar un alma gemela. Y a diferencia de otras relaciones poliamorosas, sus parejas no interactúan.

Para la mayoría de la gente que sale con alguien, "eres soltero, quizá sales con alguien, y no le hablas de otras personas con las que sales", dijo Nicholson. "Puede haber mucha más discreción, digamos, con la forma en que te comunicas con quien estás saliendo".

Una cosa que hay que tener en cuenta cuando se trata de ser polisolitario, según Nicholson, es que si te pones a ti mismo en primer lugar, debes esperar el mismo trato: "Nadie va a darte prioridad específicamente a ti".

Tyomi Morgan, de 36 años, sexóloga titulada en Atlanta, vivía el estilo de vida polisolitario mucho antes de descubrir el término, en 2016.

"Hace 14 años, no tenía este vocabulario", dijo en una entrevista telefónica. "No era consciente de ello para nada. Me parece bastante nuevo".

"Solo sé que tener un estilo de vida abierto era algo que se hacía", continuó, "y decidí que en lugar de ser monógama sería no monógama, y que sería transparente al respecto con la gente de mi vida".

A medida que este tipo de estilos de vida ganan adeptos --una encuesta de YouGov de 2023 reveló que un tercio de los estadounidenses describía su relación ideal como algo distinto de la monogamia absoluta--, algunas personas han respondido con escepticismo a la idea del poliamor solitario, tachándola de una nueva etiqueta para estar soltero y tener citas casuales o acostarse con cualquiera.

"Odio a mi generación de hombres", publicó una mujer en X. "¿Cómo que eres polisolitario y heterosexual? Eso es literalmente ser solo un hombre".

¿Polisolitario? "Amigo, creo que quieres decir soltero", escribió otra. "Pero *tienes* que tener una pequeña identidad especial para cada rincón de tu vida romántica".

Para Morgan, ser polisolitaria significa que no hay expectativas de que viva con ninguna de sus parejas y que ella es el centro de todas sus relaciones, que incluyen una relación a larga distancia, algunas parejas más significativas y algunas conexiones casuales. Dice que no quiere a ninguna de sus parejas más o menos que a otra.

"Experimento tanta libertad y felicidad estando sola y dándome prioridad a mí misma", comentó. "Como una codependiente en recuperación que siempre complacía a los demás, me siento bien al colocarme en el centro de las relaciones y no sentir que tengo la rígida obligación de estar necesariamente con un grupo concreto de personas".

Según la experiencia de Morgan, lo más difícil de ser polisolitaria ha sido mantener una regulación emocional saludable y ser consciente de sus propias necesidades en medio de todo.

Entonces, ¿es "polisolitario" una etiqueta útil, una forma de ser más transparente con las parejas románticas y sexuales? ¿O no es más que otro término innecesario para describir comportamientos que existen desde hace mucho tiempo? Para Nicholson, la etiqueta le ayuda a definir claramente el tipo de soltero que es por el momento.

La etiqueta establece un tono que espera que pueda fomentar "una conexión y una comunicación sanas, abiertas y transparentes", dijo, "para cualquier persona con la que trate de forma continua".

Gina Cherelus cubre citas, relaciones y sexo para el Times y escribe la columna semanal de citas Third Wheel. Más de Gina Cherelus