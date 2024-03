La Seguridad Social y el Medicare de Estados Unidos están en la boleta electoral

Parejas mayores ven el océano y las olas a lo largo de la playa en La Jolla, California. REUTERS/Mike Blake/Foto de archivo

Hace unos días, la administración Biden publicó su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2025 (que comienza en octubre). Dado que los republicanos controlan la Cámara, este presupuesto no va a concretarse, por lo que sirve principalmente como una declaración de principios e intenciones.

Pero eso no hace que el presupuesto sea irrelevante. Señaló claramente la visión de los demócratas para el futuro; en particular, su creencia de que podemos preservar la solvencia de la Seguridad Social y Medicare aumentando los impuestos a los ingresos altos en lugar de recortando los beneficios. Y marca un marcado contraste con la visión de Donald Trump, quien pareció decir durante una entrevista con CNBC que buscaría eliminar esos programas.

Volveré a la cuestión de qué quiso decir Trump con sus comentarios y, más importante aún, qué podría hacer realmente si regresa al poder. Sin embargo, primero hablemos de la posición del presidente Biden.

Podría verse tentado a descartar las garantías de Biden sobre los programas de redes de seguridad como si fueran repetitivas: ¿no prometen siempre los demócratas proteger la Seguridad Social y Medicare?

Pero Biden ha adoptado una posición significativamente más fuerte que la de Barack Obama, quien, como presidente, con demasiada frecuencia parecía estar bajo la esclavitud intelectual de aquellos a quienes solía llamar la Gente Muy Seria, líderes de opinión que hace una década dominaban el interior del país. el discurso de Beltway y estaban obsesionados con la necesidad de una reforma de las prestaciones sociales, lo que efectivamente significó recortes a la Seguridad Social y Medicare. El presupuesto de Obama para el año fiscal 2014 provocó una reforma de las prestaciones sociales hasta el punto de que incluso John Boehner, entonces presidente republicano de la Cámara de Representantes, se vio obligado a decir que Obama “merece algo de crédito por algunas reformas incrementales de las prestaciones sociales que ha esbozado en su presupuesto”.

Biden dice que nada de esto es necesario. Este es un movimiento significativo hacia la izquierda, aunque también es un movimiento hacia el centro, en el sentido de que los votantes nunca estuvieron de acuerdo con la sabiduría convencional de la élite de que se deben recortar los beneficios y una mayoría consistentemente dice que los ricos no pagan suficientes impuestos.

¿Qué explica este endurecimiento de la posición demócrata? Por un lado, los programas de prestaciones sociales parecen mucho más sostenibles fiscalmente que antes.

Hace una década, las proyecciones de gasto generalmente asumían que los costos de la atención médica continuarían su patrón histórico de aumentar mucho más rápido que el PIB, lo que haría que Medicare y otros programas de salud fueran cada vez más inasequibles. De hecho, sin embargo, los costos de Medicare, en particular, han aumentado mucho menos de lo esperado. No sabemos exactamente por qué, aunque los esfuerzos de reducción de costos en la Ley de Atención Médica Asequible probablemente influyeron.

Todavía tenemos una población que envejece, lo que significa una proporción cada vez mayor de jubilados que reciben beneficios y trabajadores que pagan impuestos; La Oficina de Presupuesto del Congreso espera que el gasto combinado en Seguridad Social y Medicare aumente aproximadamente tres puntos porcentuales del PIB. durante los próximos 20 años. Pero este aumento de costos, si bien no es pequeño, es lo suficientemente moderado como para compensarlo con mayores ingresos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le da la mano a David Berman, beneficiario de Medicare con diabetes tipo 2 insulinodependiente, durante un evento para discutir su plan para reducir los costos de los medicamentos recetados, en la Universidad de Nevada en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. REUTERS/Leah Millis/Foto de archivo

Al mismo tiempo, la Gente Muy Seria ha perdido gran parte de su influencia. Sus repetidas predicciones de crisis fiscal siguieron sin hacerse realidad. El aumento de la inflación de 2021-22 impulsó temporalmente la credibilidad de los críticos del gasto público, pero esta credibilidad se evaporó cuando las terribles advertencias sobre una estanflación persistente resultaron completamente erróneas.

Creo que todo esto ha alentado a Biden y sus funcionarios a adoptar una posición firme oponiéndose a los recortes a la red de seguridad social de Estados Unidos; de hecho, pidiendo mayores beneficios, que se pagarán con mayores impuestos a las corporaciones y a las personas de altos ingresos.

¿Qué pasa con Trump? Esto es lo que dijo: “Hay mucho que se puede hacer en términos de derechos, en términos de recortes y también en términos de robo y mala gestión de derechos”. Si tienes problemas para analizar eso, no eres tú; es él. Trump me sonó como un estudiante que no leyó, tratando de engañar a través de una pregunta de ensayo. Si lo presionaran sobre de qué “mala gestión” estaba hablando, qué robo tenía en mente, probablemente simplemente respondería con más ensalada de palabras.

Y los intentos desesperados de la campaña de Trump de insistir en que “recortar” en realidad no significaba, bueno, “recortar” no fueron convincentes.

Por cierto, el Seguro Social ve muy pocos fraudes, y si Medicare está muy mal administrado, ¿cómo se ha vuelto tan eficaz en el control de costos?

Trump no da aquí ninguna indicación de que realmente sepa de lo que está hablando. Sin embargo, lo que eso podría significar en la práctica es que si regresa a la Casa Blanca, hará con la Seguridad Social y Medicare lo que hizo en su intento casi exitoso de reemplazar Obamacare: dejar la redacción de leyes a la derecha. ideólogos que sí entienden cómo funcionan los programas y que quieren destriparlos.

Un último punto: el plan de Trump para una represión draconiana contra la inmigración sería un desastre en muchos frentes, pero una consideración importante es que tendría un impacto catastrófico en las finanzas futuras de la Seguridad Social y Medicare. ¿Por qué? Porque en este momento la inmigración es crucial para el crecimiento de la población en edad de trabajar, cuyos impuestos sostienen a los jubilados.

Entonces, ¿la Seguridad Social y Medicare estarán en la boleta electoral de noviembre? Definitivamente. Biden tiene un plan claro para preservar estos programas; Trump, consciente o inconscientemente, probablemente ayudaría a arruinarlos.

