Netanyahu está haciendo a Israel radiactivo

Israel hoy está en grave peligro. Con enemigos como Hamas, Hezbollah, los hutíes e Irán, Israel debería gozar de la simpatía de gran parte del mundo. Pero no lo es. Debido a la forma en que el Primer Ministro Benjamín Netanyahu y su coalición extremista han estado conduciendo la guerra en la Franja de Gaza y la ocupación de Cisjordania, Israel se está volviendo radiactivo y las comunidades judías de la diáspora en todas partes se vuelven cada vez más inseguras.

Me temo que está a punto de empeorar.

Ninguna persona imparcial podría negar a Israel el derecho a la autodefensa después del ataque de Hamas del 7 de octubre que mató a unos 1.200 israelíes en un día. Las mujeres sufrieron abusos sexuales; los niños fueron asesinados delante de sus padres y los padres delante de sus hijos. Decenas de hombres, mujeres, niños y ancianos israelíes secuestrados siguen siendo rehenes en condiciones terribles, desde hace más de 150 días.

Pero ninguna persona imparcial puede observar la campaña israelí para destruir a Hamas, que ha matado a más de 30.000 palestinos en Gaza, y no concluir que algo ha ido terriblemente mal allí. Entre los muertos hay miles de niños y los supervivientes, muchos huérfanos. Gran parte de Gaza es ahora un páramo de muerte y destrucción, hambre y hogares en ruinas. La guerra urbana saca a relucir lo peor de la gente, y eso es ciertamente cierto para Israel en Gaza. Esta es una mancha para el Estado judío.

Pero Israel no está solo en la creación de esta tragedia. La mancha sobre Hamas también es negra.

Esta milicia islámica inició el conflicto el 7 de octubre sin ninguna advertencia, protección o refugio para los civiles palestinos, y lo hizo sabiendo muy bien por experiencia que Israel respondería bombardeando los bastiones de Hamas excavados bajo casas, mezquitas y hospitales. Hamas mostró un total desprecio por las vidas de los palestinos, no sólo de los israelíes. Pero Hamas ya fue tildado de organización terrorista. No es un aliado de Estados Unidos y nunca afirmó practicar la “pureza de armas”.

Dicho todo esto, la posición de Israel en el mundo podría sufrir otro gran golpe pronto debido a algo que me hizo desconfiar de su invasión desde el principio: Netanyahu ha enviado las Fuerzas de Defensa de Israel a Gaza sin un plan coherente para gobernarla después de cualquier desmantelamiento de Hamas o alto el fuego permanente.

En mi opinión, sólo hay una cosa peor para Israel, por no hablar de los palestinos, que una Gaza controlada por Hamas: una Gaza donde nadie está a cargo, una Gaza donde el mundo esperará que Israel proporcione orden, pero Israel no puede o lo hará. no, por lo que se convierte en una crisis humanitaria permanente y agobiante.

Mi reciente visita a la frontera de Gaza me sugirió que es exactamente allí hacia donde nos dirigimos. El 2 de marzo, acompañé al comandante del Centcom estadounidense, general Michael Kurilla, en su visita al punto fronterizo de Erez entre Israel y Gaza. Kurilla estaba a cargo del lanzamiento aéreo de alimentos humanitarios de Estados Unidos que estaba a punto de realizarse.

Con el sonido de los drones sobrevolando y el distante estruendo de la artillería, un comandante israelí local explicó que la mayoría de las fuerzas israelíes en el norte de Gaza, que incluye su área urbana más grande, la ciudad de Gaza, se habían retirado a la zona fronteriza israelí o a lo largo de la carretera. que divide Gaza de norte a sur. De ahora en adelante, dijo otro alto oficial israelí, las tropas y fuerzas especiales israelíes sólo entrarían y saldrían del norte de Gaza para atacar amenazas específicas de Hamas, pero básicamente nadie estaba proporcionando gobernanza diaria a los civiles que quedaban atrás, salvo un unos cientos de combatientes de Hamas y líderes de pandillas locales.

Inmediatamente comprendí cómo dos días antes se había desarrollado una escena caótica en torno a la distribución de alimentos. Israel está rompiendo el control de Hamas pero se niega a asumir la responsabilidad con sus propias fuerzas de la administración civil en Gaza y se niega a reclutar a la Autoridad Palestina en Cisjordania, que tiene miles de empleados en Gaza, para realizar esa tarea. Se está comportando de esta manera porque Netanyahu no quiere que la Autoridad Palestina se convierta en el gobierno palestino en Cisjordania y Gaza, lo que podría darle una oportunidad de credibilidad para convertirse algún día en un Estado palestino independiente allí.

En otras palabras, Israel tiene un primer ministro que aparentemente preferiría que Gaza se convirtiera en Somalia, gobernada por señores de la guerra, y arriesgara los logros militares de Israel al desmantelar a Hamas, antes que asociarse con la Autoridad Palestina o cualquier gobierno palestino legítimo y de base amplia que no pertenezca a Hamas. organismo, porque sus propios aliados de extrema derecha en el gabinete, que sueñan con que Israel controle todo el territorio entre el río Jordán y el Mediterráneo, incluida Gaza, lo expulsarán del poder si lo hace.

Al parecer, el gobierno de Netanyahu espera reclutar a líderes de clanes palestinos locales para la Gaza post-Hamas, pero dudo seriamente que eso funcione. Israel intentó y fracasó esa estrategia en Cisjordania en la década de 1980, ya que estos lugareños a menudo eran estigmatizados como colaboracionistas y nunca ganaron terreno en el gobierno.

Confieso que mientras contemplaba todo esto desde la frontera, tuve dos flashbacks que eran una especie de pesadillas diurnas.

El primero fue recordar cómo Estados Unidos invadió Irak con el objetivo de construir un nuevo orden democrático para reemplazar la tiranía de Saddam Hussein, que yo apoyaba. Pero en lo que respecta a la implementación, la administración Bush quebró al ejército iraquí y al gobernante Partido Baath sin un plan coherente para crear una mejor gobernanza alternativa. Esto puso a muchos iraquíes anti-Saddam en contra de Estados Unidos y creó las condiciones para una insurrección anti-Estados Unidos.

Resumí todo esto en una columna publicada el 9 de abril de 2003. Habían transcurrido 20 días desde la invasión estadounidense de Irak y yo había ingresado al país con un equipo de la Cruz Roja Kuwaití que estaba entregando suministros médicos al hospital del principal puerto del país, Umm Qasr.

Hubo tres cosas que noté casi de inmediato: cuán pocas tropas estadounidenses o aliadas había para mantener el orden, el caos que esto estaba produciendo y lo malhumorada que estaba la gente.

Lo escribí de esta manera: “Es difícil sonreír cuando no hay agua. Es difícil aplaudir cuando estás asustado. Es difícil decir: “Gracias por liberarme”, cuando la liberación ha significado que los saqueadores saquearon todo, desde los silos de granos hasta la escuela local, donde incluso se llevaron la pizarra. ... Sería una idiotez siquiera preguntar a los iraquíes aquí cómo se sienten respecto de la política. Se encuentran en un estado de naturaleza primordial y prepolítico. Por el momento, Saddam ha sido reemplazado por Hobbes, no por Bush”.

Escribí que había entrado con un equipo de socorro kuwaití, “que, compadeciéndose de los iraquíes, arrojó comida extra desde la ventanilla de un autobús cuando nos íbamos. Los habitantes de Umm Qasr se apresuraron a buscar esa comida... empujándose por las migas de pan. Esta fue una escena de humillación, no de liberación. Debemos hacerlo mejor”.

Concluí: “Estados Unidos destruyó a Irak; ahora Estados Unidos es dueño de Irak y tiene la responsabilidad principal de normalizarlo. Si el agua no fluye, si la comida no llega, si no llueve y si el sol no brilla, ahora es culpa de Estados Unidos. Será mejor que nos acostumbremos, será mejor que hagamos las cosas bien, será mejor que lo hagamos pronto y será mejor que obtengamos toda la ayuda que podamos”.

Flashback No. 2: Es el 22 de mayo de 2018 y estoy escribiendo cerca de la frontera de Gaza con Israel una columna que se titularía “Hamas, Netanyahu y la Madre Naturaleza”. Basándome en datos de ambientalistas israelíes y palestinos, escribí sobre cómo (debido a la mala gestión de la economía de Gaza por parte de Hamas y al desvío de materiales de construcción para cavar túneles para penetrar en Israel) Gaza estaba sufriendo una escasez crítica de infraestructura, en particular de plantas de tratamiento de aguas residuales. Así pues, los palestinos vertían unos 100 millones de litros de aguas residuales sin tratar al Mediterráneo cada día.

¿Por qué debería importarles a los israelíes? Después de todo, Gaza está “allá”, detrás de una valla. Conoce a la Madre Naturaleza. Debido a la corriente predominante en el Mediterráneo, la mayor parte de las aguas residuales no tratadas de Gaza vertidas al Mediterráneo fluyeron hacia el norte, hasta la ciudad costera israelí de Ashqelon, donde se encuentra la segunda planta desalinizadora más grande de Israel. Alrededor del 80% del agua potable de Israel proviene de la desalinización y el 15% de su agua potable proviene únicamente de esa planta de Ashqelon.

Como resultado de los desechos flotantes de Gaza, la planta desalinizadora de Ashqelon tuvo que cerrar varias veces para limpiar la suciedad de sus filtros.

Israelíes y palestinos son interdependientes. Perdido allí, sentido aquí. La única pregunta es si algún día podrán forjar una interdependencia saludable o si estarán condenados a una interdependencia nociva. Pero serán interdependientes. Cada comunidad necesita un líder cuyas acciones estén motivadas por esa verdad fundamental. En este momento, ninguno de los dos tiene uno.

