Amy Schumer contó que tiene el síndrome de Cushing, un trastorno hormonal

La comediante hizo el anuncio después de recibir comentarios negativos en las redes sociales por un cambio en su apariencia física tras salir en un programa de televisión este mes.

La comediante Amy Schumer ha anunciado que le han diagnosticado un trastorno hormonal inusual llamado síndrome de Cushing, después de que le llovieron comentarios en las redes sociales acerca de un cambio en su apariencia física.

Schumer, de 42 años, reveló su diagnóstico en una entrevista para el boletín News Not Noise el viernes. La gente comentó sobre su rostro "más hinchado" después de que apareciera este mes en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Ella dijo que la condición no representaba ninguna amenaza grave para su salud.

El revuelo en internet sobre su apariencia, una mezcla de preocupación y negatividad, fue lo que hizo que se diera "cuenta de que algo andaba mal", le dijo Schumer al boletín.

El síndrome de Cushing es causado por niveles excesivos de cortisol, conocido como la hormona del estrés, y puede causar una serie de síntomas, incluyendo una cara redonda, aumento de peso y músculos débiles, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

"Con el tiempo, el exceso de cortisol que causa estos síntomas puede conducir a efectos de salud progresivamente perjudiciales como la hipertensión arterial, la diabetes, la pérdida ósea", dijo Lilah Morris-Wiseman, jefa de la división de cirugía endocrina de Johns Hopkins Medicine.

En la entrevista con el boletín, Schumer dijo que había estado sometiéndose a pruebas médicas mientras también hacía una ronda de entrevistas para promocionar la nueva temporada de su programa de Hulu, Life and Beth.

Schumer comentó en el boletín que había estado "en máquinas de resonancia magnética durante cuatro horas seguidas, teniendo mis venas colapsadas por la cantidad de sangre extraída y pensando que podría no estar aquí para ver crecer a mi hijo".

"Así que enterarme de que tengo el tipo de Cushing que simplemente se resolverá por sí mismo y que estoy sana fue la mejor noticia imaginable", agregó.

A veces, el síndrome de Cushing es el resultado de un tumor en la glándula suprarrenal o en otro lugar del cerebro, lo que requiere cirugía.

Pero en el caso de Schumer, el exceso de cortisol que llevó a su diagnóstico fue provocado por "recibir inyecciones de esteroides en altas dosis", según el boletín.

La comediante ha sido abierta acerca de tener endometriosis, una enfermedad que afecta el útero y puede tratarse con esteroides, aunque no estaba claro si esa era la razón por la que Schumer estaba recibiendo inyecciones.

Cuando los esteroides son la causa del síndrome de Cushing, reducir su uso puede ayudar a revertir los síntomas del trastorno, dijo Morris-Wiseman.

Schumer destacó la humillación que enfrentan las mujeres cuando sus cuerpos cambian. Muchos comentarios en las redes sociales después de su aparición en The Tonight Show fueron desdeñosos y misóginos.

Después de esa aparición, Schumer escribió en una publicación en Instagram que una mujer "no necesita ninguna excusa por su apariencia física y no debe ninguna explicación", pero que quería "aprovechar la oportunidad para abogar por el amor propio y la aceptación de la piel en la que estás".

Ella es la última celebridad en revelar un diagnóstico médico después de enfrentar escrutinio público sobre su salud.

La semana pasada, los representantes de Wendy Williams, expresentadora de un programa de entrevistas, anunciaron que se le había diagnosticado "demencia frontotemporal y afasia".

