La muerte de Alexei Navalny aumenta las tensiones entre EEUU y Rusia

Joe Biden y Vladimir Putin

El presidente Biden culpó personalmente al presidente Vladimir Putin de Rusia el viernes por la muerte del disidente ruso encarcelado Alexei Navalny, y citó el caso al presionar a los republicanos de la Cámara de Representantes para que aprobaran la ayuda militar a Ucrania en su guerra con Moscú.

Pero si bien una vez amenazó con imponer consecuencias “devastadoras” a Putin si Navalny moría en prisión, el presidente admitió que no había mucho más que pudiera hacer después de las sanciones y otras acciones tomadas en los últimos dos años en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

“No se equivoquen: Putin es responsable de la muerte de Navalny”, dijo Biden en una declaración televisada desde la Casa Blanca. “Putin es el responsable. Lo que le ocurrió a Navalny es una prueba más de la brutalidad de Putin. Nadie debería dejarse engañar, ni en Rusia, ni en casa, ni en ningún lugar del mundo”.

Cuando se le preguntó si Navalny había sido asesinado, Biden dijo que Estados Unidos no entendía completamente las circunstancias. “La respuesta es que no sabemos exactamente qué pasó, pero no hay duda de que la muerte de Navalny fue consecuencia de algo que hicieron Putin y sus matones”.

La muerte de Navalny se produjo en un momento delicado de la confrontación de Estados Unidos con Rusia por su agresión en Europa y su represión interna. Los republicanos de la Cámara de Representantes están bloqueando 60.100 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania a instancias del ex presidente Donald J. Trump, quien se jacta de que “alentaría” a Rusia a atacar a los aliados de la OTAN que no gastan lo suficiente en sus fuerzas armadas.

Biden busca defender el liderazgo estadounidense en el mundo y asegurar a los aliados europeos que Estados Unidos todavía los respalda. Esta semana envió a la vicepresidenta Kamala Harris y al secretario de Estado Antony J. Blinken a la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, para disipar los temores de una retirada estadounidense. Pero el ambiente en Múnich era sombrío incluso antes de los informes sobre la muerte de Navalny. Los asistentes estadounidenses dijeron que dondequiera que fueran, fueron asediados por europeos angustiados.

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, pronuncia un discurso en el hotel 'Bayerischer Hof', sede de la 60.ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), en Munich, Alemania (EFE/EPA/Anna Szilagyi)

“Lo que queremos escuchar son garantías reales de que los estadounidenses no van a abandonar a Ucrania y Europa”, dijo antes del discurso de Harris Wolfgang Ischinger, ex embajador alemán en Estados Unidos y antiguo empresario en la conferencia. “Hay pánico en este país”.

Harris intentó dar precisamente esas garantías, aunque había un gran escepticismo en el salón, donde muchos ya se estaban preparando para la perspectiva de un segundo mandato de Trump si gana las elecciones de noviembre.

“En estos tiempos de inestabilidad, está claro: Estados Unidos no puede retroceder”, dijo Harris en la conferencia. “Estados Unidos debe defender firmemente la democracia. Debemos defender las reglas y normas internacionales y debemos apoyar a nuestros aliados. Eso es lo que representa los ideales de Estados Unidos, y el pueblo estadounidense sabe que eso es lo que nos hace fuertes. Y no se equivoquen, el pueblo estadounidense afrontará este momento y Estados Unidos seguirá liderando”.

Hablando en Washington, Biden citó la muerte de Navalny para presentar su argumento al Congreso para aprobar la ayuda de seguridad a Ucrania y expresó su indignación porque la Cámara había entrado en receso sin tomar medidas.

“Ya es hora de que den un paso al frente, ¿no crees?”, él dijo. “En lugar de irse de vacaciones por dos semanas. ¡Dos semanas! Se están alejando. ¡Dos semanas! ¿Qué están pensando? Dios mío. Esto es extraño. Y esto simplemente refuerza toda la preocupación y casi, no diré pánico, pero sí una preocupación real de que Estados Unidos sea un aliado confiable. Esto es indignante”.

No estaba claro exactamente qué le había sucedido a Navalny, pero nadie en la administración Biden se tomaba en serio la explicación oficial de que simplemente había perdido el conocimiento y había muerto después de dar un paseo por su prisión en el Ártico. Si lo mataron, los funcionarios estadounidenses tendrán que considerar lo que eso dice sobre Putin en este momento. Algunos analistas dijeron que, dado que últimamente los acontecimientos aparentemente iban a su favor en Washington, Putin podría haber sentido más impunidad para actuar contra su rival interno más prominente sin temor a ser castigado.

Alexei Navalny (AP Foto/Pavel Golovkin/Archivo)

Hace casi tres años, Biden dijo que había advertido a Putin, durante una reunión en Ginebra, que no dañara a Navalny mientras estuviera en prisión, y agregó que nadie se tragaría ninguna historia rusa si aparecía muerto. “Le dejé claro que creo que las consecuencias de eso serían devastadoras para Rusia”, dijo Biden a los periodistas después de la reunión de 2021.

“¿Qué crees que sucede cuando dice que no se trata de lastimar a Navalny, todas esas cosas que dice para racionalizar el tratamiento de Navalny, y luego muere en prisión?”, dijo Biden en ese momento. “Se trata de confianza. Se trata de su capacidad para influir en otras naciones de manera positiva”.

Pero el presidente admitió el viernes que sería difícil lograr esas consecuencias “devastadoras” porque en los años posteriores, la invasión rusa de Ucrania había llevado a Estados Unidos y Occidente a imponer amplias sanciones y otras penas a Moscú. No obstante, dijo Biden, “estamos contemplando qué más se puede hacer”.

Biden dijo que la muerte de Navalny debería recordar a los estadounidenses la importancia de enfrentarse a Putin y criticó a Trump, quien probablemente sea su retador, por alentar a Rusia a atacar a sus aliados. Biden, calificándola de “declaración peligrosa”, prometió apoyar a Europa contra la agresión rusa.

El presidente elogió el coraje de Navalny por regresar a Rusia incluso después de haber sido envenenado y sabía que regresar lo pondría en riesgo de ser enviado a prisión, como lo fue.

“Él era tantas cosas que Putin no era”, dijo Biden. “Era valiente, tenía principios y se dedicaba a construir una Rusia donde existiera el Estado de derecho y se aplicara a todos”.

