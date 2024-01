¿Un presidente autoritario? Estos votantes lo anhelan

Seguidores de Donald Trump en Clinton, Iowa (Reuters)

Cheryl Sharp, una empleada de ventas de 47 años que se encontraba entre los muchos habitantes de Iowa que no pudieron entrar a un mitin de Trump lleno hasta el tope el mes pasado, parecía bastante segura de saber por qué Donald Trump era tan atractivo para muchos votantes. Para ella y para muchos otros, dijo, su cualidad más importante era la fuerza: tenía la fortaleza para mantener seguro al país, evitar nuevas guerras y garantizar que la economía funcionara bien.

Te puede interesar: No se sorprenda si Trump empieza a atacar a la Reserva Federal

“Quieres a alguien fuerte a nivel mundial, para que genere respeto mutuo con otros países y tal vez un poco de miedo”, me dijo. “Sí, es verdad, no le agrada a todo el mundo. Es bueno no agradar. Ser fuerte es mejor”. Sharp admitió fácilmente que no todo lo que dijo Trump fue grandioso, pero lo vio como parte de la personalidad adecuada para ser presidente. “Quizás hay que estar un poco loco para asegurarse de que otros países nos respeten y temen”, dijo. “Y él puede dirigir el país como una empresa, y lo dejarán en paz”.

Tres días después, en un mitin de Trump en New Hampshire, Scott Bobbitt y su esposa, Heather, también mencionaron la fuerza de Trump. “Él infunde respeto y miedo en todo el mundo”, me dijo Scott Bobbitt. “Muchas personas pueden sentir miedo hacia él porque hará lo que dice que va a hacer y no teme hablar de ello. Y creo que eso es muy poderoso. Eso protege a nuestro país y él se pondrá de pie en lugar de darse vuelta”.

Te puede interesar: Las elecciones que nadie parece querer se nos vienen encima

Comencé a asistir a los mítines de Trump hace ocho años, para tratar de comprender mejor a un candidato que entonces era descrito como una broma (alguien con pocas o ninguna posibilidad de ganar la nominación republicana, y mucho menos la presidencia) y quedé impresionado por su combinación de carisma y poderoso dominio del público.

En lugar de la torpe celebridad que esperaba, me encontré con un político que estaba sentando las bases para un poderoso realineamiento político en torno a temas que el establishment bipartidista en Washington dejaba de lado con demasiada facilidad, como la pérdida de la industria manufacturera en Estados Unidos; los que quedaron atrás por la globalización y el comercio, especialmente el comercio con China; el legado de la guerra de Irak y la participación de Estados Unidos en guerras extranjeras en general; y, por supuesto, la inmigración.

Seguidores de Trump en Waterloo, Iowa

Recientemente comencé a asistir a los mítines de Trump y a seguir una vez más las conversaciones políticas en línea de sus partidarios, para tratar de comprender mejor algo más: su base, y específicamente la cuestión del autoritarismo y el votante estadounidense.

Te puede interesar: ¿El mal sentimiento económico se debe al trumpismo?

Los críticos han asignado a Trump la etiqueta de autoritario durante años, especialmente después de que intentó anular los resultados de las elecciones de 2020, que culminaron con el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. He estudiado y escrito sobre autoritarismo durante años y creo que es importante prestar atención a las opiniones y motivaciones de los votantes que apoyan a políticos autoritarios, incluso cuando muchos ven a estos políticos como amenazas al orden democrático.

Mi curiosidad no es meramente intelectual. En todo el mundo, estos políticos no sólo están siendo elegidos democráticamente; a menudo conservan suficiente apoyo popular después de un mandato (o dos o tres) para ser reelegidos. Las encuestas sugieren firmemente que Trump tiene posibilidades razonables de ganar otro mandato en noviembre. Y claramente ha conservado su control sobre la base del Partido Republicano: sus rivales republicanos parecen estar aspirando a ser su vicepresidente o están luchando por ascender en las encuestas.

Lo que quería entender era, ¿por qué? ¿Por qué Trump? Incluso si estos votantes estuvieran descontentos con el presidente Joe Biden, ¿por qué no un republicano menos polarizador, sin acusaciones y sin toda esa charla sobre dictadores? ¿Por qué Trump tiene un atractivo tan duradero?

En mis conversaciones con más de 100 votantes, nadie mencionó la palabra “autoritario”. Pero eso no fue una sorpresa: mucha gente común no piensa en esos términos. Centrarse únicamente en estas etiquetas puede perder el sentido.

La imagen de Donald Trump siendo procesado por la Justicia es usada por sus seguidores con la frase "nunca rendirse" (Europa Press)

Los líderes autoritarios proyectan cualidades que muchos votantes –no sólo los votantes de Trump– admiran: fuerza, sensación de control e incluso un estilo de liderazgo en el que el fin justifica los medios. Nuestros presidentes héroes de películas, pilotos de “Top Gun” y abogados defensores a menudo toman el asunto en sus propias manos o rompen las reglas de maneras que aplaudimos. No, no son los clásicos autoritarios que encarcelan a sus oponentes, pero tienen algo en común con Trump: se les considera con fortalezas especiales o singulares, un poder de “solo yo puedo arreglarlo”.

Lo que escuché de los votantes atraídos por Trump fue que tenía una fortaleza especial para hacer que la economía funcionara mejor para ellos que Biden, y que era un absolutista duro, del tipo “no te metas conmigo”, lo que consideran que ayuda a prevenir nuevas guerras. Sus seguidores también lo ven como un auténtico hombre fuerte que no es un político típico, y Trump vende muy bien ese mensaje a su base.

En New Hampshire, Jackie Fashjian me explicó que durante la presidencia de Trump “no hubo ninguna guerra activa excepto la de Afganistán, que él no inició. No inició nuevas guerras. Nuestra economía era genial. Nuestros precios de gasolina estaban por debajo de 2 dólares el galón. Es simplemente sentido común para mí. Si no está roto, no lo arregles”.

En el mismo mitin, Debbie Finch se puso de pie de un salto cuando Trump entró a la arena y, como muchos a nuestro alrededor, comenzó a filmar. Finch desafía los estereotipos de los partidarios de Trump: es negra y está preocupada por el racismo, que, según ella, afecta en gran medida su vida y la de sus hijos. No niega que haya racistas entre los partidarios de Trump, pero en lo que a ella respecta, eso también se aplica a los demócratas. Me dijo que apoya a Trump porque la economía estaba mejor bajo su gobierno. A ella no le importan las acusaciones contra Trump; dice que el sistema de justicia ha estado descarrilando a los hombres negros desde siempre, y predice que cada vez más votantes de minorías votarán por él. (Trump obtiene mejores resultados entre las minorías que los anteriores presidentes republicanos de la era moderna y sus actuales competidores por la nominación).

Debbie Finch (Vanessa Leroy/The New York Times)

El lenguaje vulgar de Trump, su inclinación por los insultos (“No lo llamen cerdo gordo”, dijo sobre Chris Christie) y su retórica sobre los oponentes políticos (que promete “extirpar de raíz a los comunistas, marxistas, fascistas y los matones de izquierda radical que viven como alimañas dentro de los confines de nuestro país”) son vistos como signos de autenticidad y fuerza por sus seguidores. Todos los políticos dicen cosas así en privado, innumerables partidarios de Trump me afirmaron y argumentaron que es solo Trump quien es lo suficientemente fuerte y honesto como para decirlo en voz alta; para ellos, una señal de que es honesto.

Votante tras votante me dijeron que creen que Biden es demasiado débil y demasiado mayor para ser presidente. Hablan de él con líneas de ataque utilizadas frecuentemente por Trump, diciendo que está senil, que se cae por las escaleras, que pierde el hilo de sus pensamientos mientras habla, etc. Biden, advirtió Trump sombríamente a la multitud en Iowa, “no puede juntar dos frases y es responsable de las negociaciones sobre armas nucleares en la Tercera Guerra Mundial”.

A nivel nacional, las encuestas muestran que los votantes están más preocupados por la edad de Biden que por la de Trump. Si 2024 se reduce a Biden contra Trump, los políticos tendrán 81 y 78 años, respectivamente, el enfrentamiento más antiguo de la historia.

Las encuestas también muestran que los votantes creen que Trump haría un mejor trabajo que Biden en economía, política exterior e inmigración. Fue la fuerza percibida de Trump, en contraste con la debilidad percibida de Biden, el tema común que unió todo para sus partidarios.

Tomemos como ejemplo la política exterior. Muchos partidarios de Trump me dijeron que si Trump hubiera sido presidente, la guerra en Ucrania no habría ocurrido porque habría sido lo suficientemente fuerte como para que Vladimir Putin lo temiera o lo suficientemente inteligente como para llegar a un acuerdo con él, si fuera necesario. Hamás tampoco se habría atrevido a atacar a Israel, añadieron algunos. Su prueba fue que durante la presidencia de Trump, estas guerras en realidad no ocurrieron. Por supuesto, la pregunta más relevante es si estas guerras habrían ocurrido durante un segundo mandato de Trump, un contrafactual que no se puede probar ni refutar.

Proyectar fuerza y ser visto como auténtico son temas comunes entre otros líderes a quienes los politólogos llamarían “autoritarios competitivos”. En sus regímenes se violan muchos de los principios básicos de la democracia liberal, pero se celebran periódicamente elecciones, en gran medida libres de fraude generalizado. Muchos politólogos sitúan a Narendra Modi de la India (su partido obtuvo recientemente importantes victorias en las elecciones estatales y es posible un tercer mandato), Recep Tayyip Erdogan de Turquía (en su tercer mandato como presidente, después de tres períodos como primer ministro) y Viktor Orban de Hungría (en su cuarto mandato consecutivo) en esta categoría.

Como muchos de estos populistas de derecha, Trump se apoya en gran medida en el mensaje de que solo él es lo suficientemente fuerte como para mantener a Estados Unidos en paz y prosperidad en un mundo aterrador. Inmediatamente después de su reciente reelección aplastante, Orban dijo que su partido había ganado a pesar de que todos estaban en contra de ellos, y que ahora se aseguraría de que Hungría fuera “fuerte, rica y verde”. En Iowa, Trump elogió al propio Orban antes de decirle a una multitud que lo vitoreaba: “Durante cuatro años consecutivos, mantuve a Estados Unidos a salvo. Mantuve a Israel a salvo. Mantuve a Ucrania a salvo y mantuve al mundo entero a salvo”.

Mientras pronunciaba esas palabras en varios mítines, la multitud a menudo lo interrumpía con aplausos y vítores. De otro político, tales afirmaciones podrían haber sonado tan inverosímilmente grandiosas como para fracasar. Pero por parte de Trump, estas declaraciones a menudo resultaron en que la multitud se pusiera de pie (de hecho, algunos asistentes a la manifestación nunca se sentaron) y lo interrumpieran con aplausos y vítores.

Eso es carisma. El carisma es un aspecto subestimado del éxito político y no es necesariamente una función del punto de vista político. Bill Clinton y Barack Obama lo rezuman, por ejemplo, y también Trump.

El carisma es tan central para la política que Max Weber, uno de los fundadores de la sociología, incluyó la autoridad carismática (junto con la autoridad legal, como en las repúblicas y democracias; y la autoridad tradicional, como en el feudalismo o la monarquía) como uno de los tres tipos de poder que la gente considera como legítimo. Los líderes carismáticos, escribió Weber, “tienen una cierta cualidad de personalidad individual, en virtud de la cual se distinguen de los hombres comunes y corrientes”, y se los busca como líderes, especialmente cuando la gente siente que los tiempos son turbulentos.

Entonces, ¿qué pasa con la democracia? Presioné a muchos partidarios de Trump sobre los eventos ocurridos el 6 de enero de 2021 en el Capitolio. No encontré ni un solo partidario declarado de lo sucedido, pero muchas personas explicaron los hechos. Los entornos de información cada vez más separados y nuestra ecología mediática fracturada dan forma a la forma en que la gente ve ese día.

Algunos partidarios de Trump me dijeron que cualquier cosa que pasó fue llevada a cabo por una facción marginal que no representaba a la base de Trump. ¿No se dejaron llevar algunos manifestantes de Black Lives Matter e incluso dañaron pequeñas empresas propiedad de negros?, me dijo Jackie Fashjian. Debbie Finch me preguntó si Kamala Harris debería ser responsable de todo lo malo que se hizo durante las protestas de Black Lives Matter.

Muchos tampoco confiaron en lo que el gobierno o los medios tradicionales contaron sobre lo que sucedió el 6 de enero. “No me preocupa el 6 de enero”, dijo Finch. “No confío en nuestro gobierno. No confío en nada de lo que dicen. Le han estado haciendo esto a los negros durante tanto tiempo, criticándolos, por lo que no tienen credibilidad. Así que ni siquiera me importa y no quiero oír hablar del 6 de enero”.

Otros, como Hunter Larkner, un joven que dijo ser un gran admirador de Elon Musk y utilizó Twitter y YouTube para realizar su investigación, dijo que se sorprendió cuando se enteró por primera vez de los acontecimientos del 6 de enero. Al escucharlo, decidió que debía haber sido una trampa: que las autoridades permitieron deliberadamente que ocurriera el alboroto en el Capitolio.

Cheryl Sharp me dijo que no le preocupa todo lo que se dice que Trump es un dictador. Para ella, los medios de comunicación sesgados lo están tergiversando. “Estaba señalando que usaría órdenes ejecutivas el día 1, como lo hacen los demás; las órdenes ejecutivas pasan por alto el Congreso, pero así es como se hace estos días”, dijo. “Estaba siendo sarcástico, no diciendo que sería un verdadero dictador”.

Es fácil ver por qué el mensaje político de Trump puede anular las preocupaciones sobre el proceso democrático para muchos. ¿Qué es un poco de incumplimiento del debido proceso aquí, una cláusula de emolumentos pisoteada allí, cuando se cree que todos los políticos son corruptos y las fuentes de información fracturadas emiten mensajes muy diferentes sobre la realidad?

Que los políticos proyecten fuerza a expensas de las reglas de la democracia liberal no es un fenómeno nuevo en Estados Unidos ni en el mundo. Thomas Jefferson estaba preocupado por eso. Lo mismo hizo Platón. Quizás reconocer que el atractivo de Trump no es tan misterioso pueda ayudar a la gente a lidiar con su poder.

© The New York Times 2024