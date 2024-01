El caso Trump... por alguien que quiere que pierda

El expresidente de EEUU Donald Trump gesticula a la salida de una de sus propiedades en Nueva York, EEUU. 11 enero 2024. REUTERS/David Dee Delgado

Salvo que se produzca un milagro político o un acto de Dios, es abrumadoramente probable que Donald Trump vuelva a ser el candidato presidencial del Partido Republicano. Suponiendo que el candidato demócrata en el otoño sea Joe Biden, las encuestas muestran que Trump tiene más posibilidades de regresar a la Casa Blanca el próximo año.

Te puede interesar: No se sorprenda si Trump empieza a atacar a la Reserva Federal

Señor, ayúdanos. ¿Qué deberíamos hacer aquellos de nosotros que siempre nos hemos opuesto a él?

No puedes derrotar a un oponente si te niegas a comprender qué lo hace formidable. Demasiadas personas, especialmente los progresistas, fracsan en pensar profundamente en las fuentes duraderas de su atractivo, y en hacerlo sin insultarlo, menospreciar a sus partidarios o atribuir su resurgimiento a nefastos actores extranjeros o la injusticia del Colegio Electoral. Dado que pasaré el próximo año oponiéndome enérgicamente a su candidatura, permítanme exponer los mejores argumentos que pueda a favor de Trump.

Te puede interesar: Las elecciones que nadie parece querer se nos vienen encima

Comience con los fundamentos. Trump acertó en tres grandes cosas, o al menos tuvo más aciertos que errores.

Podría decirse que el hecho geopolítico más importante del siglo es la migración masiva de personas del sur al norte y del este al oeste, provocando cambios tectónicos demográficos, culturales, económicos y, en última instancia, políticos. Trump entendió esto desde el inicio de su candidatura presidencial en 2015, el mismo año en que Europa se vio abrumada por una migración en gran medida descontrolada desde Medio Oriente y África. Como dijo el año siguiente: “Una nación sin fronteras no es una nación en absoluto. Debemos tener un muro. ¡El Estado de derecho importa!”

Te puede interesar: Tres años después del 6 de enero, los argumentos de inmunidad de Trump tomarán protagonismo

Muchos de los oponentes de Trump se niegan a ver la migración prácticamente desenfrenada como un problema para Occidente. Algunos de ellos lo ven como una oportunidad para demostrar su humanitarismo. Otros lo ven como una fuente inagotable de mano de obra barata. También tienen la costumbre de denunciar como racistas a quienes no están de acuerdo con ellos. Pero imponer el control en la frontera –ya sea a través de un muro, una valla o algún otro mecanismo– no es racismo. Es un requisito básico de la condición de Estado y de pueblo, que cualquier nación tiene la obligación de proteger y valorar

José Manuel, un solicitante de asilo venezolano, habla por teléfono fuera de un centro de procesamiento de migrantes en el centro de Brownsville, Texas, EE.UU. REUTERS/CARLOS BARRIA BUSQUE

Sólo ahora, cuando las consecuencias del enfoque indiferente de Biden hacia la migración masiva se han vuelto deprimentemente obvias en las aceras, los refugios y las escuelas públicas de ciudades liberales como Nueva York y Chicago, los oponentes de Trump en este tema están comenzando a ver el significado. Los servicios públicos pagados con impuestos existen para las personas que viven aquí, no para cualquiera que ingrese al país violando sus leyes. Un mercado laboral está estructurado por reglas y regulaciones, no sólo por una oferta interminable de trabajadores desesperados dispuestos a trabajar más tiempo por menos. Una cultura nacional se sustenta en recuerdos, ideales, leyes y un idioma comunes, que los recién llegados deben honrar, adoptar y aprender como requisito de ingreso. No es sólo una puerta de llegada gigante para cualquiera que quiera aprovechar la abundancia y generosidad estadounidense.

Dijo algo sobre el estado de autoengaño de la política occidental cuando Trump entró en escena el hecho de que su afirmación de lo obvio fue tratada como un escándalo moral, al menos por el estrato de la sociedad que tenía menos que perder con la migración masiva. Para millones de otros estadounidenses, su mensaje, por crudo que lo hubiera expresado, sonaba a puro sentido común.

El segundo gran aspecto que Trump acertó fue el rumbo general del país. Trump aprovechó una ola de pesimismo para llegar a la Casa Blanca, pesimismo que sus detractores no compartían porque hablaba de un Estados Unidos que ellos no veían o entendían sólo como una caricatura. Pero al igual que este año, cuando las élites liberales insisten en que las cosas van bien mientras una abrumadora mayoría de estadounidenses dice que no, la visión poco halagadora de Trump captó el estado de ánimo del país.

En 2017, el demógrafo Nicholas Eberstadt unió esta percepción pesimista con datos completos en un influyente ensayo para Commentary. Observó un crecimiento económico persistentemente lento y una tasa de participación de la fuerza laboral en caída libre que nunca se había recuperado de la crisis financiera de 2008. Hubo una creciente tasa de mortalidad entre los blancos de mediana edad y una disminución de la esperanza de vida al nacer, en parte debido al fuerte aumento de las muertes por suicidio, alcoholismo o adicción a las drogas. Más del 12 por ciento de todos los hombres adultos tenían una condena por un delito grave en sus antecedentes, lo que los dejaba en las sombras de la vida estadounidense. Y había una sensación palpable de declive económico, con cada vez menos estadounidenses jóvenes que tenían alguna esperanza de igualar los ingresos de sus padres en las mismas etapas de la vida.

Desde entonces ha cambiado muy poco. La participación en la fuerza laboral permanece esencialmente donde estaba en los últimos días de la administración Obama. Las muertes por desesperación siguen aumentando. El costo de la vida ha aumentado marcadamente y, si bien el precio de los bienes comunes finalmente puede estar bajando, los alquileres no. Según una encuesta reciente, solo el 36 por ciento de los votantes cree que el sueño americano sigue siendo cierto, frente al 48 por ciento en 2016. En todo caso, la tesis de Trump puede ser más cierta hoy que la primera vez que se postuló sobre ella.

El ex presidente de Estados Unidos Barack Obama. EFE/Will Oliver

Finalmente, está la cuestión de las instituciones que se supone representan experiencia imparcial, desde universidades y medios de comunicación de élite hasta los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el FBI. Los detractores de Trump, incluyéndome a mí, a menudo argumentaron que su demagogia y mendacidad contribuyeron en gran medida a disminuir innecesariamente la confianza en estas instituciones vitales. Pero deberíamos ser más honestos con nosotros mismos y admitir que esas instituciones hicieron su propio trabajo al desperdiciar, por partidismo o incompetencia, la estima que alguna vez tuvieron.

¿Cómo es eso? Gran parte de los medios de élite, en su mayoría liberales, se volvieron abiertamente partidistas en las elecciones de 2016 y, al hacerlo, no solo no entendieron por qué ganó Trump, sino que probablemente contribuyeron sin saberlo a su victoria. La academia, también en su mayoría liberal, se volvió cada vez más antiliberal, inhóspita no sólo para los conservadores sino para cualquiera que se opusiera, aunque fuera modestamente, a la ortodoxia progresista. El F.B.I. abusó de su autoridad con investigaciones dudosas y filtraciones lascivas que dieron lugar a titulares sensacionalistas pero no a procesos penales, y mucho menos a condenas.

El C.D.C. y otras burocracias de salud pública fallaron en la reacción pandémica, con (en su mayoría) buenas intenciones pero con consecuencias frecuentemente devastadoras: “Si eres una persona de salud pública y estás tratando de tomar una decisión, tienes una visión muy estrecha de lo que “La decisión correcta es, y eso es algo que salvará una vida”, reconoció el mes pasado el exdirector de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins. “No se le da ningún valor a si esto realmente altera totalmente la vida de las personas, arruina la economía y mantiene a muchos niños fuera de la escuela de una manera que nunca se recuperaron del todo”.

Trump y sus partidarios denunciaron todo esto. Por esto fueron llamados idiotas, mentirosos e intolerantes por personas que se consideran ilustradas y empáticas, y que ocupan las alturas dominantes en la cultura nacional. El desprecio sólo sirvió para endurecer la sensación entre millones de estadounidenses de que las élites liberales están enamoradas de sí mismas, son imperiosas, histéricas y irremediablemente desconectadas o, para usar una de las palabras favoritas de Trump, “repugnantes”.

Algunos lectores podrían asentir con la cabeza en señal de acuerdo (parcial). Luego preguntarán: ¿Qué pasa con el negacionismo electoral? ¿Qué pasa con el 6 de enero? ¿Qué pasa con la amenaza que Trump representa para los cimientos mismos de nuestra democracia? Todo descalificante, en mi opinión. Pero también es importante ampliar un poco la mente y tratar de comprender por qué tantos votantes no están impresionados por el argumento del “fin de la democracia”.

En 2016, Trump fue comparado frecuentemente con Benito Mussolini y otros dictadores (incluido yo mismo). La comparación podría haber resultado más persuasiva si la presidencia de Trump hubiera estado repleta de oponentes políticos encarcelados y asesinados, elecciones amañadas o canceladas, una prensa amordazada o capturada, y si Trump hubiera seguido ocupando el cargo hoy, en lugar de postularse para recuperar su antiguo puesto. El negacionismo electoral es seguramente feo, pero no es del todo único: destacados demócratas también negaron la legitimidad de las dos elecciones de George W. Bush, la segunda nada menos que la primera.

Muchos republicanos de base consideran el asalto del 6 de enero al Capitolio como una vergüenza y el punto más bajo de la presidencia de Trump. Pero también creen que no fue tanto una insurrección como una fea rabieta de Trump y sus partidarios más rabiosos, que nunca tuvo posibilidades de tener éxito. Una de las razones es que los jueces que Trump nombró para el tribunal federal y la Corte Suprema rechazaron sus esfuerzos legales y no tuvo más remedio que aceptar los fallos. Simplemente no es una versión estadounidense de Vladimir Putin.

El ex presidente Donald Trump participa en una reunión bilateral con el Presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin. Europa Press/Contacto/Casa Blanca

Por eso es probable que las advertencias de Biden y otros sobre el riesgo que Trump representa para la democracia fracasen incluso entre muchos votantes moderados. Si existe alguna amenaza seria para la democracia, ¿acaso no proviene también de jueces y funcionarios estatales demócratas que están utilizando teorías jurídicas nunca antes utilizadas (que incluso profesores de derecho liberales como Lawrence Lessig de Harvard consideran peligrosas y absurdas) para intentar acabar con la democracia? ¿El nombre de Trump fuera de las boletas en Maine y Colorado? Cuando los partidarios liberales intentan suprimir la democracia en nombre de salvarla, no están ayudando a su causa ni política ni legalmente. No hacen más que confirmar los peores estereotipos sobre su propia hipocresía.

Tal como están las cosas, las elecciones de 2024 no dependerán de cuestiones de democracia sino de resultados: ¿qué candidato hará más por los votantes? Eso dependerá de las percepciones sobre qué candidato hizo más por los votantes cuando estuvo en el cargo. Los partidarios de Biden están convencidos de que el presidente tiene una buena historia que contar. Pero también piensan que Trump no tiene ninguna historia: sólo un montón de mentiras para engrandecerse. Eso es un autoengaño liberal.

Excluyendo la pandemia, un acontecimiento que ocurre una vez en un siglo y que habría derribado a casi cualquier presidente en ejercicio, los estadounidenses tienen razones para recordar los años de Trump como buenos, y buenos de una manera que desafió por completo las predicciones fatalistas de los expertos. Los salarios superaron la inflación, algo que acaban de empezar a hacer con Biden, según un análisis de Bankrate. El desempleo cayó a su nivel más bajo en 50 años (como lo ha sido con Biden); las acciones se dispararon; La inflación y las tasas de interés eran bajas.

Hizo un llamamiento a los estadounidenses que operan en la economía de las cosas (constructores, fabricantes, productores de energía, servicios alimentarios y similares) en lugar de en la economía de las palabras (abogados, académicos, periodistas, funcionarios públicos). Y compartía los instintos de ley y orden de los estadounidenses normales, incluido el respeto por la policía, algo que a la izquierda parecía importarle el 6 de enero, pero que le preocupaba notablemente menos durante los meses de disturbios, violencia y semianarquía que siguieron. El asesinato de George Floyd.

En cuanto a la política exterior, vale la pena preguntarse: ¿Se siente el mundo más seguro bajo el gobierno de Biden (con la invasión rusa de Ucrania, el ataque de Hamas y Hezbollah a Israel, los ataques hutíes a la navegación en aguas internacionales, la abierta amenaza china de invadir Taiwán) que bajo el gobierno de Biden? ¿Triunfo? Puede que Trump haya generado mucho ruido, pero su discurso alocado y su aire de imprevisibilidad parecían mantener a los adversarios de Estados Unidos en guardia y desequilibrados de una manera que la cautela instintiva y los modales débiles de Biden simplemente no lo hacen.

El presidente de EEUU, Joe Biden. REUTERS/Kevin Lamarque

Los votantes comunes y corrientes suelen preocuparse por los resultados. Lo que a muchos les importa menos es la supuesta ofensiva de Trump. Al menos vale la pena preguntarse si sus ocasionales Archie Bunkerismos son más desagradables que las incesantes ofensas, los gestos con el dedo y la falsa mojigata de sus oponentes. Muchas de las mismas personas que parecían haber sufrido desmayos cuando salió a la luz la famosa cinta de “Hollywood Access” se habían mostrado, sólo unos años antes, completamente indiferentes a acusaciones mucho más serias de agresión sexual por parte de Bill Clinton cuando era fiscal general de Arkansas. gobernador y luego presidente. Se puede culpar a Trump por su tosquedad, pero no se puede fingir que no vivimos en una época tosca.

¿Qué pasa con los otros republicanos en el campo? ¿Por qué no son al menos preferibles al Partido Republicano? votantes de las primarias que Trump, con todo su bagaje y grandilocuencia?

Es una buena pregunta. Mi teoría favorita es que, si los votantes republicanos piensan que el problema central en Estados Unidos hoy son los odiosos progresistas, ¿qué mejor manera de fastidiarlos que metiéndoles a Trump en la garganta durante otros cuatro años? Si de alguna manera Nikki Haley ganara la nominación y luego las elecciones generales, su victoria sería motivo de decepción para los demócratas, pero no del llanto y crujir de dientes que acompañó a la victoria de Trump en 2016. Para muchos republicanos, la satisfacción visceral de los liberales La angustia ante la restauración de Trump compensa con creces sus defectos.

Pero también hay una razón más profunda que los oponentes de Trump deberían considerar al pensar en cómo vencerlo. Como han señalado escritores como Alana Newhouse de Tablet, el quebrantamiento se ha convertido en la característica definitoria de gran parte de la vida estadounidense: familias destrozadas, escuelas públicas destrozadas, pequeños pueblos y ciudades del interior destrozados, universidades destrozadas, atención sanitaria destrozada, medios de comunicación destrozados, iglesias destrozadas, fronteras rotas. , gobierno roto. En el mejor de los casos, se han convertido en cáscaras de lo que eran antes. Y hay una sensación palpable de que el piloto automático en el que están las instituciones estadounidenses y sus líderes (muertos cerebrales y presumidos) no puede continuar.

No debería parecer extraño a los oponentes de Trump que un hombre a quien consideramos un agente del caos sea visto por sus partidarios precisamente como el hombre que puede barrer la situación. Creo que eso es exactamente incorrecto: no se reparan sistemas dañados rompiéndolos aún más. La reparación y restauración casi siempre es mejor que la reacción o la revolución. Pero no veo que los oponentes de Trump avancen contra él hasta que al menos reconozcan la legitimidad y el poder de la queja fundamental. Si dices que es “la mañana en Estados Unidos” cuando el 77 por ciento de los estadounidenses piensa que el país va por el camino equivocado, estás predicando al coro equivocado... y al país equivocado.

Los oponentes de Trump dicen que esta es la elección más importante de nuestra vida. ¿No es hora entonces de sacar la cabeza de la arena?