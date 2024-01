El falso final del covid y otras 4 lecciones de salud que aprendimos en 2023

(Ilustración de Ricardo Santos; fotografías de Getty Images)

Siempre que un amigo me preguntó sobre el trabajo este año, usé una palabra: “Caos”. Eso no es malo: me encanta la descarga de adrenalina que surge al abordar una noticia, ya sea sobre una nueva advertencia sobre el azúcar artificial o sobre millones de personas que pierden su cobertura de seguro a medida que Medicaid se deshace. Y me encanta ayudar a los lectores a descubrir qué está pasando y por qué es importante. Espera, ¿qué semilla está ahora en todo TikTok? ¿ Por qué tanta gente empezó a beber leche cruda? ¿Por qué no puedo encontrar huevos por ningún lado?

A medida que, de alguna manera, nos acercamos al 2024, eché un vistazo a las historias que cautivaron a los lectores en 2023 y a lo que pueden decirnos sobre nuestra salud en el próximo año.

La era Ozempic apenas comienza...

Este año, parecía que había noticias constantes sobre Ozempic y medicamentos similares que pueden provocar una pérdida de peso espectacular. A medida que más de estos medicamentos llegaron al mercado, más pacientes comenzaron a presionar para obtenerlos y más médicos comenzaron a adoptarlos. Dos tendencias me fascinaron particularmente este año: los profesionales de la salud mental comenzaron a ofrecer medicamentos para contrarrestar el aumento de peso debido a los medicamentos psiquiátricos, y algunas personas en la menopausia que luchaban por perder peso recurrieron a ellos.

El interés en estos medicamentos también fue más allá del tratamiento de la diabetes y la pérdida de peso: los investigadores informaron que uno de los medicamentos, Wegovy, podría reducir el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares en algunas personas. La creciente huella de estos medicamentos podría ser solo una de las historias más importantes en 2024.

Cajas de Ozempic y Mounjaro, medicamentos inyectables de semaglutida y tirzepatida utilizados para el tratamiento de la diabetes tipo 2. REUTERS/George Frey/Foto de archivo

… y la era Covid no ha terminado realmente.

Oficialmente, la emergencia de salud pública de Covid terminó este año, un hito importante a medida que la pandemia se asienta en una nueva fase.

Esa transición hizo que a muchas personas les resultara más difícil hacerse pruebas de Covid y vacunas recientemente actualizadas, incluso cuando el virus seguía teniendo una presencia importante en nuestras vidas.

Siguen surgiendo nuevas variantes y muchos de nosotros nos hemos encontrado en lo que parece un ciclo interminable de infección y recuperación.

El costo del cambio climático en la salud se volvió más claro...

La mejor parte de mi trabajo es buscar respuestas a las que parecen ser las preguntas más urgentes del día. Mientras el humo de los incendios forestales recorría Nueva York este verano y el cielo se volvía naranja, busqué en los bolsillos de mi abrigo una mascarilla N95 y me pregunté, en mi inquietante viaje a la oficina, qué tan malo era para mis pulmones respirar el aire lleno de humo. Los riesgos para la salud del cambio climático están aumentando rápidamente y cada vez más personas parecen haber comenzado a pensar en cómo el cambio climático afectará su salud.

Quizás la única ventaja, si se le puede llamar así, es que el año que viene tal vez al menos estemos un poco mejor preparados a medida que nos adaptamos a la nueva normalidad. En la próxima tormenta que inunde Nueva York, o en la próxima ola de calor que golpee, sabré qué precauciones tomar para mantenerme lo más seguro posible.

… al igual que los daños de beber.

Puede que usted no quiera oírlo (yo tampoco), pero la evidencia de que el alcohol es malo para la salud se ha vuelto dolorosamente clara. Una nueva investigación de este año encontró que las muertes relacionadas con el consumo de alcohol están aumentando entre las mujeres más rápido que entre los hombres, y la brecha entre géneros se reduce especialmente para las personas de 65 años o más. Y surgieron más pruebas de que el alcohol aumenta el riesgo de cáncer, en particular de mama y de colon.

Las muertes relacionadas con el consumo de alcohol están aumentando entre las mujeres más rápido que entre los hombres. Foto: Christin Klose/dpa

Para los “curiosos sobrios” entre nosotros, el enero seco ofrece la oportunidad de pensar intencionalmente en beber en el nuevo año y una mentalidad para considerar mantenerla durante todo el año.

Y lo viejo volvió a ser nuevo.

Si hay una regla confiable sobre el mundo rebelde de las tendencias de bienestar, es que, si bien las modas pasajeras pueden fracasar, en realidad nunca mueren.

Este año, Zoomers recuperó el requesón, eclipsado durante mucho tiempo por el yogur griego, y elogió sus beneficios para la salud. La gente buscaba ashwagandha, una hierba antigua, en un intento de aliviar su ansiedad. Y Starbucks echó aceite de oliva al café, con lo que se sumó a la popularidad de un pilar de la dieta mediterránea que la gente también ha estado incorporando al yogur, al helado y prácticamente a cualquier cosa. Algunas personas en TikTok, con la esperanza de que les aclarara la piel, bebieron aceite de oliva directamente de un vaso de chupito.

¿Qué modas pasajeras se impondrán en 2024? Eso es una incógnita. Mi dinero está en todo lo relacionado con el alivio del estrés (después de todo, es un año electoral en los Estados Unidos), así que estoy atento a los suplementos y productos que afirman que pueden calmar nuestra ansiedad. Si sólo fuera así de simple.

(c) The New York Times