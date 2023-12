La Corte Suprema analizará el cargo de obstrucción en el caso de Trump por el asalto del 6 de enero

Federal Criminal Case Against Trump (2020 Election Case)Storming of the US Capitol (Jan, 2021)Supreme Court (US)Decisions and VerdictsTrump, Donald JPresidential Election of 2024United States Politics and Government

La decisión de admitir el caso complicará y quizá retrase el inicio del juicio de Trump, que ahora está previsto que se celebre en Washington en marzo.

La Corte Suprema aceptó el miércoles analizar un caso que podría poner en entredicho el procesamiento de cientos de alborotadores que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021 y retrasar --o limitar el alcance-- del juicio del expresidente Donald Trump por cargos federales de intentar anular su derrota electoral.

Lo que está en juego es si el gobierno puede acusar a los imputados en los casos en virtud de una ley federal que tipifica como delito la obstrucción corrupta de un procedimiento oficial. La ley está en el centro de los procesamientos de muchos partidarios de Trump que, en 2020, trataron de bloquear la certificación de la victoria de Joe Biden en el Congreso. También es una parte clave del proceso federal que acusa a Trump de conspirar para mantenerse en el poder, a pesar de la voluntad de los votantes.

La decisión de admitir el caso complicará y quizá retrase el inicio del juicio de Trump, que ahora está previsto que se celebre en Washington en marzo. Es probable que la sentencia definitiva de la Corte Suprema, que es posible que no se produzca hasta junio, aborde la viabilidad de dos de los principales cargos contra Trump. Y podría obstaculizar de manera grave los esfuerzos del fiscal especial, Jack Smith, para responsabilizar al expresidente de la violencia desatada por sus partidarios en el Capitolio.

La eventual decisión de la corte también podría invalidar las condenas que ya se han dictado contra decenas de seguidores de Trump que participaron en el asalto. Eso supondría un duro golpe para las acusaciones del gobierno en los casos de los disturbios del 6 de enero.

El caso que la corte admitió afecta a Joseph Fischer, acusado de siete cargos por su participación en el ataque al Capitolio. Los fiscales afirman que agredió a la policía mientras el Congreso se reunía para certificar los resultados de las elecciones de 2020. Al igual que otros cientos de alborotadores cuyas acciones perturbaron el procedimiento de certificación en el Capitolio, Fischer fue acusado del cargo de obstrucción, formalmente conocido como 18, USC, 1512.

Fischer solicitó la desestimación de una parte de la acusación presentada en virtud de la ley de obstrucción, que se aprobó como parte de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, una medida dirigida principalmente contra los delitos de cuello blanco. Los fiscales han utilizado habitualmente la acusación de obstrucción, en lugar de cargos más polémicos como insurrección o conspiración sediciosa, para describir cómo los miembros de la turba pro-Trump perturbaron el traspaso pacífico del poder presidencial.

El año pasado, el juez Carl J. Nichols, del Tribunal Federal de Distrito de Washington, accedió a la petición de desestimación de Fischer, afirmando que la ley exigía que los acusados realizaran "alguna acción con respecto a un documento, registro u otro objeto", algo que, según él, faltaba en la conducta de Fischer en el Capitolio.

Un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito del Distrito de Columbia revocó finalmente la decisión del juez Nichols, dictaminando que la ley "se aplica a todas las formas de obstrucción corrupta de un procedimiento oficial". Tres acusados del 6 de enero, entre ellos Fischer, le pidieron finalmente a la Corte Suprema que decidiera si la ley se había aplicado correctamente en el caso del Capitolio.

La acusación de obstrucción nunca fue fácil de incluir en los casos derivados del asalto al Capitolio. Cuando se aprobó a principios de la década de 2000, la ley pretendía frenar la prevaricación empresarial al prohibir cosas como la destrucción de documentos o la manipulación de testigos o pruebas.

Los abogados defensores que representan a los alborotadores del 6 de enero han argumentado que los fiscales federales ampliaron indebidamente su alcance para abarcar la violencia que estalló en el Capitolio e interfirió en el procedimiento en el que los legisladores se habían reunido para certificar los resultados de las elecciones.

Los abogados también discreparon con el uso de la acusación contra las personas que irrumpieron en el Capitolio, afirmando que muchas no actuaban de forma "corrupta", como exige la ley, porque creían que protestaban contra unas elecciones robadas.

"La ley se ha utilizado para criminalizar en exceso los casos del 6 de enero", dijo Norm Pattis, abogado de Jake Lang, uno de los tres acusados que recurrieron a la Corte Suprema. "El Congreso nunca pretendió eso".

Pattis dijo que la revisión de la corte era "significativa" en cientos de causas penales derivadas de la revuelta del Capitolio y que era "una razón más para retrasar la causa de 2024 contra Donald Trump".

Dos de los cuatro cargos de la acusación federal de interferencia electoral contra Trump se basan en el cargo de obstrucción. Se le acusa de obstruir personalmente el procedimiento de certificación en el Capitolio el 6 de enero y también se enfrenta a un cargo de conspirar con otras personas para obstruir el procedimiento.

La revisión de la corte, aunque es potencialmente perjudicial para la acusación, no afectaría a los otros dos cargos contra Trump. Uno de ellos lo acusa de conspirar para defraudar a Estados Unidos mediante la mentira de que le habían robado las elecciones, en un esfuerzo por revertir su derrota. El otro lo acusa de conspirar para privar a millones de estadounidenses del derecho a que se cuenten sus votos.

Sin embargo, si la Corte Suprema determina que la ley de obstrucción no se aplica al ataque de la turba en el Capitolio, podría paralizar los planes de Smith de responsabilizar a Trump de la violencia.

Documentos judiciales recientes sobre el caso de las elecciones han sugerido claramente que los fiscales planeaban utilizar la acusación de obstrucción para mostrar al jurado videos gráficos del ataque al Capitolio y tal vez introducir el testimonio de los alborotadores que afirman que asaltaron el edificio siguiendo instrucciones de Trump.

La posibilidad de que la corte revise --y pueda invalidar-- el recuento de obstrucción se ha cernido sobre el caso de las elecciones de Trump durante meses. Pero la reciente decisión de la corte se produjo en un momento especialmente delicado: dos días después de que Smith pidiera a los jueces que aceleraran la apelación de los distintos intentos de Trump de anular el caso basándose en alegaciones de inmunidad presidencial.

Aunque la Corte Suprema aún no ha decidido si considerará los argumentos de inmunidad de Trump, en una semana se ha visto profundamente implicado en el procedimiento de injerencia electoral. Sus decisiones sobre la acusación de obstrucción y sobre la inmunidad podrían alterar radicalmente la forma, el alcance y el calendario del caso, que durante mucho tiempo ha parecido que sería la primera de las cuatro acusaciones a las que se enfrentaría Trump.

La fiscala general, Elizabeth Prelogar, había instado a los jueces a denegar la revisión del caso, alegando que la ley era lo suficientemente amplia como para abarcar las acciones de Fischer aunque no se vieran afectados documentos u otros objetos.

"Un acusado obstruye un procedimiento oficial impidiendo físicamente que se lleve a cabo, como ocurrió aquí cuando los demandantes y otras personas ocuparon violentamente el Capitolio durante varias horas e impidieron así que la sesión conjunta del Congreso realizara su trabajo", escribió.

Añadió que, en cualquier caso, se trataba de documentos.

"Impedir que los miembros del Congreso validaran los certificados estatales constituye, por tanto, una obstrucción centrada en las pruebas", escribió, añadiendo que la revisión era prematura. "Como mínimo, debería permitirse al gobierno presentar su caso ante un jurado y demostrar que los peticionarios obstruyeron un procedimiento impidiendo (en parte) que los responsables de la toma de decisiones pertinentes vieran las pruebas en el momento y lugar especificados para ese efecto".

Independientemente de cómo se pronuncie finalmente la Corte Suprema, es probable que los abogados de Trump utilicen su decisión de revisar la acusación de obstrucción para reforzar sus argumentos de que el juicio en Washington debería aplazarse, quizá hasta después de que se decida la campaña presidencial de 2024.

Desde el inicio del caso, Trump ha seguido una persistente estrategia de retraso. Si puede retrasar el juicio hasta después de las elecciones y ganar la contienda, estaría en condiciones de ordenar sencillamente que se retiraran los cargos contra él.

Alan Feuer cubre el extremismo y la violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el atentado del 6 de enero en el Capitolio y contra el expresidente Donald Trump. Más sobre Alan Feuer

Adam Liptak cubre la Corte Suprema y escribe Sidebar, una columna sobre novedades jurídicas. Licenciado por la Facultad de Derecho de Yale, ejerció la abogacía durante 14 años antes de incorporarse al Times en 2002. Más sobre Adam Liptak