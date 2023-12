La promesa de aviones propulsados por maíz es socavada por los riesgos al suministro de agua

Vastas extensiones de Estados Unidos están dominadas por el maíz, casi 40 millones de hectáreas, las cuales se extienden desde Ohio hasta las Dakotas. Lo que alguna vez fue un bosque o una pradera abierta hoy produce el maíz que alimenta a las personas, al ganado y, cuando se convierte en etanol, a los automóviles.‌Ahora, las aerolíneas del país también quieren impulsar sus aviones con maíz.‌Sus ambiciosos objetivos probablemente requerirían casi duplicar la producción de etanol, lo que, según las aerolíneas, reduciría sus emisiones de gases de efecto invernadero. De tener éxito, podrían transformar una vez más la región del cinturón del maíz de Estados Unidos, impulsando a los agricultores y productores de etanol por igual, pero también potencialmente perjudicando aún más uno de los recursos más importantes del país: el agua subterránea.‌El maíz es un cultivo que requiere mucha agua y que puede necesitar hasta cientos de litros para producir un solo litro de etanol. Pero a medida que las aerolíneas adoptan la idea del etanol, lo que ha llevado a los cabilderos de los fabricantes de etanol y productores de maíz a presionar para obtener créditos fiscales para energía limpia en Washington, los acuíferos vitales enfrentan serios riesgos.‌"Vamos camino a aumentar masivamente el uso de agua sin tener una idea real de cuán sensibles son nuestros acuíferos", dijo Jeffrey Broberg, a quien le preocupa el agua subterránea en Minnesota, un importante estado maicero, donde es consultor y fundador del uso del agua de la Minnesota Well Owners Organization.‌United Airlines firmó este año un acuerdo con una empresa de etanol de Nebraska para comprar suficiente combustible de aviación sustentable (así se le llama al biocombustible), con el fin de impulsar 50.000 vuelos al año. En agosto, Delta anunció un plan para crear un centro de combustible sustentable en Minnesota, un importante estado maicero. El gobierno de Biden podría tomar una decisión sobre sus incentivos fiscales para la industria incluso este mismo mes de diciembre.‌"Recuerden mis palabras: en los próximos 20 años, los agricultores proporcionarán el 95 por ciento de todo el combustible sustentable de las aerolíneas", dijo el presidente Joe Biden en julio.‌Este año, una investigación de datos de The New York Times encontró que el agua subterránea se está agotando peligrosamente en todo el país, en gran parte por el excesivo uso agrícola. En una realidad en la que el cambio climático hace que las precipitaciones sean menos fiables e intensifica las sequías, la creciente demanda de etanol podría ejercer aún más presión sobre los frágiles acuíferos de Estados Unidos para que se utilicen para riego.‌Es un poderoso ejemplo de las disyuntivas que pueden surgir a medida que el mundo intenta dejar atrás los combustibles fósiles. Otras fuentes de energía pueden tener su propio costo ambiental, ya sea extrayendo los minerales y metales necesarios para construir más baterías de automóviles o agotando las reservas de agua subterránea para producir etanol.‌Los agricultores todavía pueden confiar en la lluvia en la mayor parte de la zona productora de maíz, pero en otros lugares se ha incrementado la necesidad de riego, impulsado por la amenaza climática y la búsqueda de cosechas más confiables.‌Entre 1964 y 2017, las hectáreas irrigadas para maíz aumentaron casi un 500 por ciento, y la tensión sobre el agua subterránea se está haciendo evidente en algunas áreas, en particular donde los acuíferos subterráneos tardan mucho en recargarse una vez que se agotan. En zonas del oeste y suroeste de Nebraska, los niveles de los acuíferos cayeron debido al riego, lo que llevó a los reguladores locales a restringir su uso.‌En Kansas, informes previos del Departamento de Agricultura sobre el cultivo de maíz han señalado que "las fuentes de agua subterránea para el riego, cada vez más agotadas, siguen siendo una amenaza para los agricultores". Los funcionarios allí dicen que las mejoras en el riego y otras tecnologías ayudarán a los agricultores a seguir cultivando maíz.‌En algunas partes de Minnesota, el suelo arenoso necesita riego para producir altos rendimientos. Si bien cavar pozos e instalar sistemas de riego es costoso, los precios más altos del maíz hacen que la inversión valga la pena, explicó Jake Wildman, un agricultor de las afueras de Glenwood, Minnesota, con las manos agrietadas y marrones tras pasar un día cargando maíz recién cosechado en camiones pesados.‌"Puedo decir con seguridad que sin irrigación simplemente no habría maíz en esta granja", dijo Wildman, presidente de la asociación de irrigadores del estado. "Y el mercado nos dice que cultivemos maíz. Entonces, se podría decir que el mercado también nos está diciendo que reguemos".‌El Departamento de Energía, que está redactando las normas que permitirían que los biocombustibles se consideren combustible de aviación sustentable, dijo en un comunicado que "el uso del agua es un componente crítico de la conversación en torno a la sustentabilidad de la bioenergía".‌La agencia hizo referencia a un estudio del departamento de 2016 que concluyó que Estados Unidos podría reducir significativamente la presión sobre los acuíferos al alejar la producción de biocombustibles de cultivos que requieren mucha agua, como el maíz, y en su lugar fomentar más cultivos que no requieran riego, como varios tipos de paja, pastos y árboles.‌En la actualidad, casi el 40 por ciento de la cosecha de maíz de Estados Unidos se convierte en etanol, frente a alrededor del 10 por ciento a mediados de la década de 2000. Esto se debió en gran medida a los mandatos gubernamentales que comenzaron en 2005 que exigían que la gasolina se mezclara con cantidades mínimas de combustible renovable.‌Después de ese mandato, el uso de aguas subterráneas aumentó en algunos lugares a medida que los precios del maíz se dispararon. Los agricultores agregaron millones de hectáreas nuevas al cambiar al maíz o al rotarlo en sus cultivos año tras año.‌Los estudios científicos han cuestionado durante mucho tiempo si el etanol elaborado a partir de maíz es en realidad más amigable con el clima que los combustibles fósiles. Entre otras cosas, el maíz requiere una enorme cantidad de tierra y absorbe relativamente poco dióxido de carbono de la atmósfera a medida que crece. Plantar, fertilizar, regar, cosechar, transportar y destilar maíz para obtener etanol requiere energía, la mayor parte de la cual actualmente proviene de combustibles fósiles.‌La carrera por alimentar los aviones con etanol se produce en un momento en que los viajes aéreos se están expandiendo rápidamente en todo el mundo, lo que genera una mayor presión ambiental sobre la industria aérea.‌Volar es una de las formas más contaminantes de viajar: si la aviación comercial mundial fuera un país, sería el sexto mayor contaminador, entre Japón y Alemania, según una estimación. La aviación produce alrededor del 2,5 por ciento del total de emisiones de carbono en el mundo, una cifra que los expertos esperan se triplique para 2050. En este momento, en un día cualquiera, solo en Estados Unidos, se realizan más de 45.000 vuelos.‌Pero existen pocas opciones para propulsar aviones sin combustibles fósiles. Los defensores del etanol afirman que es la mejor solución para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la aviación. Los agricultores alegan que la agricultura se ha vuelto mucho más eficiente (y seguirá siéndolo) y no necesariamente requerirá grandes cantidades adicionales de agua. Los fabricantes de etanol también dicen que la industria se ha vuelto más limpia a lo largo de los años y que los incentivos gubernamentales ayudarían aún más.‌Las aerolíneas afirman que las opciones de combustible renovable que existen hoy en día para propulsar aviones son demasiado caras y las obligarían a aumentar los precios de los vuelos si fueran obligatorias. Argumentan que agregar etanol a la ecuación reduciría significativamente esos costos y les permitiría comenzar más rápido a mezclar energías renovables con el combustible para aviones.

Todd Becker, director ejecutivo de Green Plains, con sede en Omaha, Nebraska, uno de los mayores productores de etanol del país y socio de la empresa conjunta con United, calificó el etanol para aviones como "la próxima revolución de las energías renovables".‌El etanol se produce en más de 170 destilerías industriales que ahora se encuentran repartidas por toda la región maicera de Estados Unidos. Requieren un suministro fiable de maíz, lo que presiona a los agricultores para que produzcan cultivos a tiempo y cuando sea necesario.‌Para los agricultores, tener un suministro constante de agua es clave para lograr rendimientos constantes; sin embargo, hay partes importantes del cinturón del maíz que carecen de precipitaciones confiables. En lugares como estos, incluidas zonas de Nebraska y Minnesota, los agricultores suelen utilizar potentes pozos de riego que aprovechan el agua subterránea.‌Otro elemento que aumenta la presión sobre los agricultores para que rieguen es el calentamiento global, el cual está causando que los patrones climáticos más secos históricamente concentrados en los estados occidentales estén moviéndose hacia el este, adentrándose más en el cinturón del maíz.‌El floreciente mercado del etanol les ha proporcionado a personas como Roy Stoltenberg, un agricultor de 72 años de la comunidad de Cairo, en el centro de Nebraska, un aumento de ingresos y la sensación de que ha ayudado a reducir la dependencia de Estados Unidos de los combustibles fósiles. "Ha generado una enorme cantidad de empleo en la zona", dijo. "Se suma al valor de nuestra tierra".‌"No veo ninguna desventaja", dijo Stoltenberg.‌En 49 años de agricultura, Stoltenberg ha capeado una crisis económica que acabó con las granjas vecinas, ha visto cómo los costos de los fertilizantes se disparaban y ha enfrentado una racha de seis años de cosechas de otoño tan cálidas y secas que ni siquiera tuvo que usar overoles en sus campos de maíz. Sus años de lucrativas ventas a una planta de etanol cercana se han traducido en que su hijo, John, podrá seguir trabajando la tierra.‌En sus 647 hectáreas, Roy Stoltenberg rocía sus campos con agua bombeada desde 21 pozos. Hace algunas temporadas, después de que un pozo quedara vacío por completo, los trabajadores tuvieron que excavar 24 metros adicionales para llegar a más agua, tan profunda que encontraron conchas marinas, evidencia del océano que alguna vez cubrió este estado de las llanuras.‌"Aquí en el centro de Nebraska, podemos pasar semanas sin que llueva", dijo. "Todo lo que se podía regar ha sido regado".‌Al menos una empresa que se espera fabrique combustible de etanol para aviones ha dicho que favorecerá el cultivo de maíz únicamente regado con agua de lluvia. Sin embargo, aún no se sabe con certeza si las afirmaciones de la industria agrícola de que las mejoras en semillas, fertilizantes y prácticas de riego serán suficientes para impulsar significativamente la producción de maíz sin requerir más agua.

No toda la nueva demanda de biocombustibles tendría que cubrirse con maíz. Las algas, el estiércol y el aceite de cocina (que algunas aerolíneas ya utilizan en pequeñas cantidades) también podrían ser fuentes de combustible para aviones.‌Pero los expertos afirman que los ambiciosos objetivos del gobierno --132.000 millones de litros al año de combustible de aviación sustentable de todas las fuentes para mediados de siglo-- requieren lo que son esencialmente cultivos energéticos dedicados, en particular de maíz. Para calificar como combustible de aviación sustentable según el programa de crédito fiscal de Biden, el combustible tendría que producirse de manera amigable con el clima, por ejemplo, al utilizar energía renovable para su recolección, fabricación o transporte.‌Para satisfacer la nueva demanda, algunos en la industria del etanol también señalan que una mayor parte del maíz estadounidense podría desviarse para combustible de otros usos. "En este país tenemos 9000 millones de bushels de maíz [25 kilogramos por bushel] al año que no se destinan a etanol", dijo Chad Friese, gerente general de Chippewa Valley Ethanol Co. en Benson, Minnesota. "Podríamos utilizar menos como alimento, ya sea para animales o humanos. No digo que debamos hacerlo, solo digo que es una opción".‌Los representantes de la industria también alegan que los temores de daños a los acuíferos para satisfacer la nueva demanda son exagerados porque el maíz se ha vuelto cada vez más eficiente en el uso del agua gracias a nuevos métodos de riego, así como a nuevos tipos de semillas y fertilizantes. Estas mejoras también están aumentando los rendimientos, dicen, reduciendo la necesidad de convertir más tierras de cultivo al maíz.‌"Hay una cantidad limitada de tierra y ya la estamos usando", dijo John Hansen, presidente del Sindicato de Agricultores de Nebraska. "Occidente se ha liquidado. Ese es el rumor".

En la granja de la familia Stoltenberg en el pequeño Cairo, el mayor de los Stoltenberg, de 72 años, acoge con beneplácito el apetito de las aerolíneas por el maíz. Su granja está rodeada por tres plantas de etanol a poca distancia en auto.‌‌Después de enfrentar la disminución de los acuíferos, los reguladores locales limitaron la cantidad de nuevos pozos en el área. Sin embargo, Stoltenberg cree que los avances en la tecnología de semillas ayudarán a satisfacer la demanda sin tener que añadir hectáreas de maíz. Si bien la familia no puede cavar un pozo nuevo, por ahora los Stoltenberg no tienen límites en cuanto al agua subterránea que pueden bombear.

Una tarde reciente, los Stoltenberg se sentaron alrededor de la mesa del comedor y hablaron sobre los recientes veranos calurosos y secos.‌"Así es la agricultura. No hay nada que puedas hacer con respecto al clima", dijo John, su hijo, la próxima generación en cultivar la propiedad Stoltenberg. "Este año, tuvimos pozos que se nota que no estaban bombeando tanto como en el pasado. Pero tuvimos dos años secos, por lo que les exigimos bastante".‌Su madre, Mary, suspiró: "Necesitamos lluvia".

Maíz es cosechado en las afueras de Cairo, Nebraska, el 13 de noviembre de 2023. (Jenn Ackerman and Tim Gruber/The New York Times)

Un anuncio de hectáreas de derechos de agua subterránea en venta, en las afueras de Cairo, Nebraska, el 13 de noviembre de 2023. (Jenn Ackerman y Tim Gruber/The New York Times)