La presión mundial debería centrarse más en Hamas

Manifestantes muestran carteles que piden un cese el fuego durante una marcha pro palestina en Londres (REUTERS/Hollie Adams)

En el verano de 2008, ayudé a asaltar un hospital. Como ya he escrito antes, estaba desplegado como oficial del JAG (un abogado del Ejército) con el Tercer Regimiento de Caballería Blindada en la provincia de Diyala, Irak. Diyala estaba en medio de una oleada de atentados suicidas, muchos de ellos perpetrados por mujeres, que era brutal más allá de las palabras. Y la gran mayoría en nuestra zona de operaciones no iban dirigidos contra tropas estadounidenses. Podíamos ser bastante difíciles de atacar. En su lugar, los terroristas suicidas volaban cafeterías, clínicas médicas y bodas. A veces hacían un “doble atentado”. Un terrorista detonaba la bomba y, cuando llegaba la ayuda médica, un segundo terrorista mataba a los trabajadores humanitarios y a los familiares desesperados que buscaban supervivientes.

En medio de esta pesadilla, recibimos información de que uno de los líderes de la célula suicida estaba operando desde un hospital cercano. Como oficial del JAG de la unidad, se me pidió que revisara la solicitud de enviar elementos de una tropa de caballería para invadir el edificio y registrarlo habitación por habitación. No sólo aprobé el registro, sino que participé en él. No lo dirigí. Ninguna unidad de combate quiere que su abogado dirija una misión potencialmente peligrosa, pero yo estaba dentro mientras nuestros soldados registraban cada centímetro cuadrado del edificio.

Nuestro objetivo no estaba allí. Todo el registro fue anticlimático y apenas memorable en comparación con otros innumerables incidentes ocurridos durante mi despliegue. Vigilamos las salidas, nos anunciamos, entramos pacíficamente y realizamos un registro deliberado, ordenado e infructuoso. Salvo por el hecho de que íbamos armados, todo fue bastante tranquilo y sosegado.

En aquel momento me sentí decepcionado y, para ser sincero, un poco aliviado. Queríamos desesperadamente matar o capturar al hombre responsable de tanta muerte y destrucción, pero la idea de un tiroteo en medio de un hospital lleno de civiles enfermos y heridos me llenaba de pavor.

Sin embargo, si nuestro objetivo hubiera estado presente, los esfuerzos precisos y selectivos para capturarlo o matarlo habrían sido totalmente legales. El énfasis está en las palabras precisas y selectivas. El uso de un hospital con fines militares no otorga automáticamente a una fuerza atacante carta blanca para emplear la máxima fuerza. Debe tener mucho cuidado de minimizar el daño a vidas inocentes y al propio hospital.

Al compartir esta historia, les pido su reacción sincera e inmediata. ¿Le horroriza más la idea de que estadounidenses fuertemente armados irrumpan en un hospital en actividad, o la idea de que un terrorista esté coordinando una ola de violencia mientras se refugia entre civiles en un lugar normalmente protegido de todo daño?

Planteo esta cuestión porque soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel acaban de asaltar un hospital en el corazón de Gaza, un hospital que tanto la inteligencia israelí como la estadounidense creen que sirve como centro de mando y depósito de municiones. Veo la indignación inmediata por la incursión de Israel. También veo la extraordinaria oleada de protestas nacionales e internacionales contra la campaña militar israelí en Gaza. Las protestas no son sólo en las calles. Como informó The Times el lunes, “Docenas de empleados del Departamento de Estado han firmado memorandos internos dirigidos al Secretario de Estado Antony J. Blinken en los que expresan su serio desacuerdo con el enfoque de la administración Biden respecto a la campaña militar de Israel en Gaza”.

Soldados israelíes durante el registro del hospital Al Shifa de Gaza (EFE/ IDF)

Aunque algunas de las personas que protestan contra Israel son antisemitas despiadados, hay muchos millones de personas que contemplan el innegable horror de Gaza y están comprensiblemente desesperadas por que cese. Cualquier ser humano decente observa el número de víctimas civiles -especialmente niños- y se estremece.

Hay cierta lógica equivocada en centrar la mayoría de los esfuerzos de paz en Israel. Israel, a diferencia de Hamas, ha demostrado en los últimos años que responderá a la presión internacional. Esto significa que protestar contra Israel parece menos inútil que protestar contra Hamás. Además, los manifestantes pueden creer que Hamas ya ha sido suficientemente castigada, o que el precio civil es demasiado alto, incluso si eso significa que Hamas sobrevive para intentar “un segundo, un tercero, un cuarto” ataque, como prometió un miembro del Politburó de Hamas, Ghazi Hamad, en una entrevista en la televisión libanesa el 24 de octubre.

Yo tengo una opinión diferente. La presión mundial, incluida la presión de los diplomáticos y de la calle, debería centrarse en Hamas. Exigirle que ponga fin a la guerra deponiendo las armas y liberando a los rehenes. Al centrarse en Israel, las protestas y otras formas de presión pública tienen el efecto de socavar los principios básicos del derecho de los conflictos armados y el propio orden internacional basado en normas.

Sé que parece una afirmación atrevida, pero demos un paso atrás y echemos un vistazo a la historia moderna de los intentos de regular, limitar y (esperemos) abolir la guerra. Los objetivos han sido claros: ilegalizar las guerras de agresión, hacer cumplir el derecho de guerra y preservar el sistema derrotando a los agresores y haciendo que los infractores de la ley respondan personalmente de sus crímenes.

Sin embargo, las peticiones públicas de alto el fuego favorecen los intereses del agresor ilegal (aunque los manifestantes odien a Hamas) al intentar bloquear el ejercicio por parte de Israel de su derecho inherente a la autodefensa. Un alto el fuego es diferente de una pausa humanitaria. Un alto el fuego deja en su lugar a la fuerza atacante, que puede descansar, rearmarse y volver a atacar, como ha prometido que hará.

El primer intento moderno y global de crear un orden mundial más humano se remonta al final de la Primera Guerra Mundial. Aunque las leyes básicas de la guerra son ciertamente anteriores a esa contienda, la conmoción y el dolor colectivos por el enorme número de víctimas de la guerra motivaron una mayor acción internacional. La Sociedad de Naciones se concibió como un foro para mediar en las disputas internacionales y prevenir la guerra. Además, la mayoría de las grandes potencias del mundo (incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Japón) firmaron el Pacto Kellogg-Briand, en el que los signatarios renunciaban a la guerra “como instrumento de política nacional”.

Como sabemos, este esfuerzo fracasó. Estados Unidos se negó a unirse a la Sociedad de Naciones y retrocedió al aislacionismo. Las potencias occidentales carecían de voluntad para detener a Hitler, y mucho menos para impedir la agresión japonesa o italiana. El Pacto Kellogg-Briand murió en menos de una década.

27 de agosto de 1928: Firma del Pacto Kellogg Briand en el Quai d'Orsay, París. Frank Billings Kellogg firma por Estados Unidos. El pacto prohibía la guerra y fue la base jurídica de los juicios de Nuremberg. (Foto de Topical Press Agency/Getty Images).

Tras la Segunda Guerra Mundial, volvimos a intentar prevenir y limitar los conflictos armados. La Carta de las Naciones Unidas establece que las naciones miembros “se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, sin perjuicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva. Los juicios por crímenes de guerra de Nuremberg y Tokio impusieron responsabilidades individuales a algunos de los arquitectos del Eje de la Segunda Guerra Mundial. Y una serie de acuerdos internacionales perfeccionaron las propias leyes de la guerra, exigiendo moderación cuando la guerra está justificada y autorizando el castigo de quienes cometen crímenes de guerra.

Y, lo que es más importante, las democracias liberales han aprendido las amargas lecciones del pasado y han hecho mucho más que limitarse a firmar tratados para mantener la paz. Han mantenido un sistema activo y vigoroso de autodefensa colectiva que ha disuadido los conflictos entre grandes potencias y, en ocasiones, ha derrotado directamente los intentos de invadir y destruir Estados soberanos.

Nadie puede afirmar razonablemente que el sistema haya funcionado a la perfección. A veces ha sido un fracaso abyecto. El mundo ha sido testigo de guerras agresivas. Varias naciones han invadido directamente Israel, por ejemplo. Millones de personas han muerto en conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial. Pero no ha habido ninguna nueva guerra mundial, y se ha producido un amplio descenso de las muertes en combate y del sufrimiento de la población civil desde 1945. Todas las guerras son una pesadilla, pero estos avances son reales y se han conseguido con mucho esfuerzo.

Sin embargo, el sistema es frágil. Depende de la presión política, de la responsabilidad jurídica y, como último recurso, de la determinación militar para mantener la paz y evitar otro descenso mundial hacia la barbarie y la muerte. Los mismos datos que muestran amplios descensos en las muertes en combate también muestran un repunte en 2022, el año en que Rusia lanzó su propia guerra agresiva en Ucrania, y se intensificó la guerra en Tigray, Etiopía. Para que el sistema funcione, cada uno de estos elementos debe presionar de forma coherente e implacable contra la agresión y contra los crímenes de guerra.

La ausencia de determinación militar ante una guerra brutal y agresiva es quizá lo más peligroso. No hay peor manera de socavar el orden mundial que permitir que prevalezcan los agresores. No necesitamos remitirnos a la conocida historia de Europa en la década de 1930 para recordar el extraordinario peligro de una agresión militar sin control. Hemos visto el resultado, por ejemplo, de la política militar de Vladimir Putin. De Chechenia, a Georgia, a Ucrania, a Siria, y ahora de nuevo a Ucrania, está claro que lucha sin la menor consideración por la Carta de las Naciones Unidas o las leyes de la guerra, y está claro que luchará hasta que se le detenga.

Un soldado ucraniano durante un ejercicio en la región de Kiev. La invasión a Ucrania de Putin muestra el extraordinario peligro de una agresión militar sin control. (REUTERS/Vladyslav Musiienkio)

Del mismo modo, como se ha señalado anteriormente, aunque Hamas quiere un alto el fuego (lo que redunda en su interés militar directo) también ha prometido no detener su larga guerra contra Israel. Si sobrevive como fuerza militar significativa, es casi seguro que volverá a atacar. Hace caso omiso de todas y cada una de las reglas o normas jurídicas internacionales.

Si la resolución militar protege a las naciones y destruye a los ejércitos agresores, el proceso legal hace que la responsabilidad sea personal. La muerte de millones de personas no significó nada para los dirigentes alemanes y japoneses, por ejemplo, pero la combinación de Nuremberg y Tokio significó que al menos algunos de los peores actores no pudieron escapar a las consecuencias personales. La ley de la guerra no significa nada si las violaciones no conllevan ningún costo.

Por último, no podemos subestimar la importancia de la presión política en las sociedades democráticas. Cuando la determinación democrática de mantener el orden mundial flaquea, ese orden no puede sobrevivir mucho tiempo. No sólo Francia y Gran Bretaña fracasaron a la hora de detener el ascenso de Hitler. El rechazo del Congreso a la Sociedad de Naciones significó que la institución estaba condenada al fracaso desde el principio. La determinación militar depende de la determinación política. La responsabilidad jurídica depende de la determinación política.

Filtremos todos esos factores a través del actual conflicto de Gaza. Cuando Hamas atacó Israel, violó las normas contra la guerra agresiva. Al masacrar intencionadamente a civiles y esconderse entre ellos tras el ataque, violó los principios más básicos del derecho de los conflictos armados. En consecuencia, Israel tiene derecho, en virtud del derecho internacional, a derrotar a Hamas, y aunque también está obligado por las leyes de los conflictos armados (que observadores creíbles ya afirman que Israel ha violado), Hamas tiene la responsabilidad legal de las muertes de civiles que se derivan de sus propias violaciones de las leyes de la guerra.

El abrumador peso de las protestas nacionales, internacionales y diplomáticas contra Israel ponen este sistema patas arriba. Ejercen presión política contra la determinación militar de Israel y, lo que es más importante, reducen las posibilidades de que los dirigentes y comandantes de Hamas que planearon y ejecutaron un ataque brutal y manifiestamente ilegal rindan cuentas ante la justicia.

Almohadas cubiertas de sangre yacen en el sofá de una casa destruida, tras el mortal ataque del 7 de octubre perpetrado por terroristas de Hamas desde la Franja de Gaza, en el kibutz Kfar Aza, sur de Israel (Reuters)

Estas protestas también contribuyen directamente a la estrategia militar ilegal de Hamas. Toda la razón para incrustarse en una población civil es hacer imposible que otros respondan a los ataques terroristas sin poner en peligro o matar a civiles, y una fuerza armada que es casi con toda seguridad incapaz de prevalecer en combate directo con el I.D.F. depende totalmente de fuerzas exteriores que exijan que Israel detenga sus ataques.

Además, estas protestas están resonando en todo el mundo a falta de pruebas de crímenes de guerra israelíes (Amnistía Internacional afirma que existen “pruebas irrefutables” de crímenes de guerra en varios ataques israelíes, y esas afirmaciones deberían investigarse a fondo). Las muertes de civiles en Gaza son absolutamente horribles, pero no son en sí mismas una prueba de que el ejército israelí haya actuado mal. El hecho es que aún no disponemos de la información necesaria para juzgar los ataques israelíes, y la existencia de víctimas civiles no es prueba de crímenes de guerra israelíes, como tampoco lo es la existencia de víctimas civiles en cualquiera de las numerosas batallas urbanas de Estados Unidos en Irak.

Al mismo tiempo, es importante repetir que Israel tiene la obligación legal y moral de evitar el sufrimiento innecesario de los civiles, incluso cuando ejerce su derecho de legítima defensa. Sus acciones en Gaza deben ser objeto de escrutinio, tanto ahora como después de la guerra. Cualquier crimen de guerra debe ser denunciado y perseguido. Además, como he dicho antes, no todo lo que es legal es también moral. Israel debe exigirse a sí mismo un alto nivel, y es aceptable que Estados Unidos y sus aliados exijan a Israel el mismo nivel que aplican a sus propias acciones militares en el extranjero.

Sin embargo, si el objetivo es acabar con el sufrimiento de los civiles, lo mejor es que Hamas libere a sus rehenes y que sus fuerzas militares depongan las armas. Ésa es la solución que está, con mucho, más en consonancia con toda la estructura jurídica de posguerra diseñada para poner fin o limitar los conflictos armados, y ése debería ser el principal objeto de la presión internacional.

Tuvimos suerte durante nuestro despliegue en Irak. Nunca tuvimos que combatir en un hospital. Finalmente obtuvimos información de inteligencia que nos permitió desarticular la red de atentados suicidas asaltando las casas de los terroristas. Puede que no viera al presunto cabecilla cuando registramos el hospital, pero lo conocí en nuestro centro de detención. Fue una experiencia escalofriante.

Se dirigió a mí en un inglés con acento británico. Afirmó haber estudiado en una universidad inglesa, aunque no tuve forma de verificar inmediatamente su afirmación. A diferencia de la mayoría de nuestros detenidos, estaba perfectamente tranquilo y sereno. Se acercó a nosotros sin un ápice de miedo o arrepentimiento visibles.

Tras nuestras incursiones, la amenaza de atentados suicidas disminuyó visiblemente. Al final de nuestro despliegue, nuestra sección de Diyala era mucho más pacífica que cuando llegamos. Los mercados volvieron a abrir. Vimos cómo la gente volvía a sus casas. Ganamos una batalla importante, pero no puedo evitar pensar que el terrorista también ganó la suya.

La carnicería que pretendía crear contribuyó a una asombrosa cifra de muertes de civiles que pasó a formar parte del terrible coste general de la guerra de Irak. Esas muertes debilitaron nuestra determinación de quedarnos y asegurar la paz que tanto nos había costado conseguir. Nos fuimos, solo para enviar a miles de hombres y mujeres estadounidenses de vuelta a Irak tras el surgimiento del ISIS, para luchar en las mismas ciudades, contra muchos de los mismos yihadistas, para hacer frente a los mismos crímenes de guerra, para ganar una guerra que ya habíamos ganado una vez.

No soy ingenuo. No creo ni por un momento que derrotar a Hamas y apartarlo del poder resuelva el conflicto palestino-israelí. Israel no puede estar a la altura de su propia promesa democrática ni de sus propios ideales liberales si, por ejemplo, consiente a sus propios radicales peligrosos. Pero sí sé que presionar más a Israel que a Hamas para poner fin al conflicto y salvar vidas civiles es exactamente lo contrario. El sistema internacional depende de oponerse al agresor y castigar los crímenes. Las protestas que dirigen sus demandas más a Israel que a Hamas impiden la justicia, erosionan el orden internacional y socavan la búsqueda de una paz real y duradera.

David French es columnista de opinión. Es veterano de la Operación Libertad Iraquí y antiguo litigante constitucional. Su libro más reciente es “Divided We Fall: America’s Secession Threat and How to Restore Our Nation” (Divididos caemos: La amenaza de secesión de Estados Unidos y cómo restaurar nuestra nación).