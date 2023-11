Por qué este momento es comparable a 1945 o 1989

(Reuters)

Retrocede lo suficiente y podrás ver exactamente lo que está impulsando tanta geopolítica hoy en día: Ucrania intenta unirse a Occidente. Israel intenta unirse a un nuevo Medio Oriente. Y Rusia e Irán se han unido para intentar bloquear ambas cosas.

Por desgracia, el nuevo presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, es demasiado inexperto o demasiado ideológico (o ambas cosas) para darse cuenta de ello (o para que le importe). Está impulsando un presupuesto que ayudaría a Israel a defenderse mejor, pero privaría a Ucrania de la ayuda económica y militar esencial de Estados Unidos para rechazar el ataque de Rusia.

Y ha condicionado incluso los 14.300 millones de dólares que la administración quiere enviar a Israel a que el presidente Joe Biden acepte retirar la misma cantidad de los fondos añadidos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) para que pueda recaudar mejor los impuestos de los tramposos. (Atención, lobby israelí: No sigan ese juego. La próxima vez, la ayuda a Israel estará ligada a posiciones extremas del GOP sobre el aborto o las armas).

Menos mal que Johnson no era el portavoz durante la Segunda Guerra Mundial; él y sus miopes miembros podrían haber presionado para financiar la guerra contra los alemanes en Europa, pero no contra los japoneses en el Pacífico. O habrían accedido a la ayuda de Lend-Lease para los aliados sólo si el presidente Franklin Roosevelt eliminaba por completo el IRS. Más armas, más mantequilla, nada de impuestos y dos frentes.

Si suena como una visión del mundo totalmente incoherente que socavaría el liderazgo global estadounidense que ha dado forma a un mundo en el que hemos prosperado durante el último siglo, es porque lo es. Y si da la sensación de que los líderes del Partido Republicano en la Cámara de Representantes son pequeños pensadores en un gran momento, es porque lo son. Son desvergonzados, vergonzosos y peligrosos. Por favor, háganle un favor a nuestro país y hagan una audición para Fox News sobre algún otro tema.

Porque este ES un gran momento - comparable a 1945 o 1989.

Si Ucrania es capaz de escapar de las garras de Rusia y finalmente unirse a la OTAN y a la Unión Europea -con su formidable ejército, sus exportaciones agrícolas y su destreza tecnológica- sería un impulso gigantesco para una Europa entera y libre. Y si se consigue que Israel vuelva a la mesa de negociaciones para una solución de dos Estados con la Autoridad Palestina -para allanar el camino a la normalización entre el Estado judío y Arabia Saudita-, sería un enorme impulso para un Medio Oriente nuevo y más plural, construido en torno a palestinos, otros árabes e israelíes centrados en fortalecer la resistencia de sus pueblos para el futuro y no su resistencia entre sí y a Occidente.

Si se producen estos cambios tectónicos, el mundo posterior a la Guerra Fría tendrá muchas más posibilidades de hacer frente a otros retos mundiales, como el cambio climático, que si estos cambios se bloquean.

Pero no hace falta hablar árabe, hebreo, persa, ruso o ucraniano para comprender que Hamas, respaldado por Irán, lanzó su guerra para impedir la normalización saudí-israelí y evitar que Irán quedara aislado, y que Vladimir Putin lanzó su guerra para impedir que Ucrania ampliara una Europa entera y libre y evitar que Rusia quedara aislada.

Rusia bajo Putin e Irán bajo su líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei, tienen mucho en común, argumentó el experto en Rusia Leon Aron, autor de “Riding the Tiger: La Rusia de Vladimir Putin y los usos de la guerra”. “Ambos líderes no tienen nada que ofrecer a sus pueblos más que guerras casi religiosas que les permiten mantenerse en el poder manteniendo a sus países en guerra o preparados para la guerra”, me dijo.

Y ambos líderes están apuntando a otros países cuyas aspiraciones son la antítesis de las venenosas identidades de régimen de Rusia e Irán. “Ucrania demuestra que puede existir un país eslavo, ortodoxo, muy próximo a Rusia desde el punto de vista étnico, pero libre, democrático y próspero, con una orientación política y económica occidental y que no necesita un estado de guerra con Occidente ni ser un Estado policial como Bielorrusia o una dictadura militar como Rusia”, afirmó Aron.

Mientras tanto, la normalización de las relaciones entre el Estado judío y Arabia Saudita, cuna del Islam, allanaría muy probablemente el camino para la normalización entre Israel y el país musulmán más poblado del mundo, Indonesia, así como Malasia y quizá más adelante incluso Pakistán. Demostraría que judíos y musulmanes no están destinados a estar siempre en conflicto y que pueden revivir las relaciones no siempre armoniosas -pero a menudo armoniosas- que sus comunidades disfrutaron durante gran parte de la historia antes del conflicto palestino.

Como ya he dicho, nada habría aislado más a Irán.

Y Hamas sabía que si Israel era capaz de normalizarse con Arabia Saudita en términos que satisficieran a la Autoridad Palestina más moderada de Cisjordania y le aportaran importantes ventajas financieras y más legitimidad, el modelo de resistencia de Hamas en Gaza habría quedado totalmente aislado. Así que Hamas lanzó esta guerra sabiendo que traería la muerte y la ruina no sólo a muchos israelíes sino también a muchos más de sus propios civiles inocentes. Repugnante. Irán sabía lo mismo.

Todo esto ha creado una gran oportunidad para Putin. La semana pasada dio la bienvenida a Moscú a una delegación de Hamas, y tiene en marcha una relación en expansión con Irán; Irán está suministrando a Putin aviones no tripulados y misiles para matar ucranianos, a cambio de cibertecnologías, aviones avanzados y posiblemente equipos antiaéreos para Irán. Es un ganar-ganar-ganar para Putin. Al ayudar a Irán a avivar las llamas de una guerra entre Israel y los apoderados de Irán en Medio Oriente, Putin sabe que está obligando a Estados Unidos a enviar más piezas de repuesto, misiles Patriot y proyectiles de artillería de 155 mm a Israel en lugar de a Ucrania. Y si ese flujo de armas a Ucrania es entonces cortado por Johnson y el GOP de la Cámara, todo lo que Putin necesita hacer es contar los días hasta que Donald Trump sea reelegido y Ucrania sea suya - o eso es lo que probablemente asume. Además, ¡toda la inestabilidad hace subir los precios del petróleo!

Mientras los republicanos juegan juegos peligrosos con la ayuda militar y económica, aquí están las dos cosas que los oficiales militares estadounidenses me dicen que les preocupan: Creen que los israelíes quieren tomar sólo la ciudad de Gaza, donde está el núcleo de la infraestructura militar y de mano de obra de Hamas, y luego utilizarla como plataforma de lanzamiento para ataques más tácticos contra los dirigentes de Hamas y los lanzadores de cohetes en el resto de Gaza, sin ocuparla toda. Pero el avance militar de Israel ya se está topando con un problema habitual en la guerra urbana: se atasca en los callejones y entonces se recurre a la aviación para que arrase con el enemigo y con cualquiera que esté cerca, lo que provoca importantes bajas civiles. Estados Unidos no puede ignorar o defender esa estrategia durante mucho más tiempo, afirman sus oficiales.

En segundo lugar, Estados Unidos sigue viendo un enorme agujero en el corazón de la estrategia israelí: ¿Quién gobernará Gaza cuando Hamas sea desalojado? La única posibilidad probable es la Autoridad Palestina de Ramala, en Cisjordania. Pero la única manera de que esos dirigentes palestinos asuman ese papel es si Israel permite que sus capacidades crezcan -siempre que se pongan las pilas- y si se considera que Israel avanza hacia una solución de dos Estados. Pero el actual gobierno de Benjamin Netanyahu está empeñado en anexionarse Cisjordania.

Así que parece como si el ejército de Israel estuviera reocupando Gaza para entregarla finalmente a algún tipo de Autoridad Palestina legítima - mientras que los políticos de extrema derecha y los colonos de Israel trabajan horas extras para deslegitimar esa autoridad y expulsar a los palestinos de Cisjordania. Se trata de una contradicción estratégica. En realidad, Israel necesita un proceso de paz en tiempos de guerra con la Autoridad Palestina.

La cruda realidad es ésta: Israel no puede salir de Gaza y mantener el apoyo occidental sin un socio palestino creíble que gobierne allí, y Ucrania no puede mantener el apoyo occidental a menos que consiga avances sustanciales contra el ejército de Putin este invierno o decida que eso es imposible y acepte algún tipo de trato sucio. Es decir, algún tipo de compromiso territorial con Putin a cambio de una garantía de seguridad de la OTAN y un camino hacia la Unión Europea. Ningún líder occidental está dispuesto a decir eso en voz alta a Ucrania, pero todos lo saben y lo creen: el apoyo occidental a Ucrania no puede y no estará ahí para una guerra de desgaste sin fin.

Por eso hoy Estados Unidos debe ayudar a Israel y Ucrania a embotar el eje Rusia-Irán en sus teatros. Pero a la mañana siguiente de sus guerras, Israel y Ucrania van a tener que enfrentarse a decisiones muy difíciles. Porque aunque hoy extendamos grandes cheques a ambos, no serán cheques en blanco. Cada uno de ellos tendrá una fecha de caducidad y requerirá muy pronto algunas decisiones políticas muy dolorosas, como debe ser.

