Por qué se tambalea la economía china

Hace dos años, China estaba en la cresta de la ola. Décadas de crecimiento milagroso habían transformado una nación desesperadamente pobre en una superpotencia económica, con un producto interior bruto que, según algunas mediciones, era mayor que el de Estados Unidos. La agresiva respuesta de China al COVID fue ampliamente elogiada; su Iniciativa Belt and Road, un enorme programa de inversiones en infraestructuras en todo el mundo, era claramente una apuesta por la influencia mundial, tal vez incluso la supremacía.

Pero ahora China está tambaleando. Su política de “cero COVID”, consistente en bloquear las ciudades al primer indicio de un brote, resultó insostenible, pero abandonarla no ha producido el esperado repunte económico. De hecho, China experimenta ahora una deflación que inspira comparaciones con la ralentización de Japón en la década de 1990 (aunque en realidad a Japón le ha ido mucho mejor que a la leyenda).

¿Qué ha fallado? ¿Puede China invertir su tendencia? ¿Y cómo debe reaccionar el resto del mundo, y Estados Unidos en particular?

Algunos analistas atribuyen el tropiezo de China a las políticas de sus actuales dirigentes. Un influyente artículo reciente de Adam Posen, presidente del Peterson Institute for International Economics, sugiere que China está sufriendo un “largo COVID económico”, un declive de la confianza del sector privado provocado por la intervención arbitraria del gobierno, que comenzó antes de la pandemia pero se ha intensificado desde entonces.

Pero aunque las acciones de Xi Jinping, el presidente de China, han sido erráticas, estoy en el bando de economistas como Michael Pettis, de la Fundación Carnegie, que ven los problemas del país como más sistémicos.

El punto básico es que China, de diversas maneras, suprime el consumo privado, dejando al país con enormes ahorros que necesitan ser invertidos de alguna manera. Esto no era tan difícil hace 15 o 20 años, cuando el PIB chino podía crecer hasta un 10% anual en gran medida por ponerse al día con la tecnología occidental: una economía en rápido crecimiento puede hacer buen uso de enormes cantidades de capital. Pero a medida que China se ha ido enriqueciendo, el margen para aumentar rápidamente la productividad se ha reducido, mientras que la población en edad de trabajar ha dejado de aumentar y ha empezado a disminuir.

Inevitablemente, el crecimiento se ha ralentizado. El Fondo Monetario Internacional cree que, a medio plazo, China puede esperar una tasa de crecimiento inferior al 4%. No está mal: es algo así como el doble del crecimiento que la mayoría de los observadores esperan para Estados Unidos. Pero China sigue tratando de invertir más del 40% del PIB, lo que no es posible dada la caída del crecimiento.

Este problema es obvio desde hace más de una década, pero China ha podido enmascararlo en gran medida creando un sector inmobiliario inmensamente inflado. Esta estrategia, sin embargo, era insostenible. Las torpezas de Xi pueden haber adelantado el día del juicio final, pero en ausencia de una reforma fundamental, la situación actual de China era sólo cuestión de tiempo.

Entonces, ¿está China fuera de juego? ¿Tiene razón Posen al afirmar que éste es “el fin del milagro económico chino”?

Yo no contaría con ello. Como dijo una vez Adam Smith: “Hay mucha ruina en una nación”. China ya es una superpotencia, y no es probable que sus tropiezos actuales acaben con ese estatus. Además, aunque el gobierno de China se ha resistido extrañamente a las reformas que podrían hacer sostenible su crecimiento, no podemos suponer que esta resistencia continúe indefinidamente.

¿Y qué significan los problemas de China para Estados Unidos? El gobierno de Biden ha adoptado una línea muy dura con China, mucho más dura en la práctica que la de Donald Trump, que hablaba con dureza pero se movía a su alrededor de forma ineficaz. El gobierno estadounidense está promoviendo ahora la producción de semiconductores para reducir la dependencia de China, tratando de bloquear las exportaciones de chips de silicio avanzados y, más recientemente, prohibiendo algunas inversiones de alta tecnología en China.

¿Se han vuelto innecesarias estas acciones ahora que el camino de China hacia el dominio mundial parece estar desapareciendo?

No hace falta ser un xenófobo para preocuparse por las posibles acciones futuras de una superpotencia cuyo liderazgo parece volverse más autocrático y errático cada año que pasa. Intentar reducir la capacidad de esa superpotencia para hacer daño tiene sentido, aunque ponga nerviosa a mucha gente. Y la posibilidad de que China no sea una superpotencia como muchos esperaban no cambia ese cálculo.

En todo caso, los problemas de China pueden reforzar los argumentos a favor de la precaución. Los gobernantes chinos han confiado durante mucho tiempo en sus logros económicos para legitimarse. Ahora se enfrentan a problemas internos, sobre todo en forma de un rápido aumento del desempleo juvenil. ¿Cómo responderán?

En el mejor de los casos, como ya he dicho, llevarán a cabo las reformas necesarias desde hace tiempo para aumentar los ingresos de las familias, de modo que el aumento del consumo pueda sustituir a la inversión insostenible. Pero no hace falta estudiar mucha historia para saber que los regímenes autocráticos a veces responden a las dificultades internas intentando distraer a la población con aventuras en el extranjero.

No digo que eso vaya a ocurrir. Pero, siendo realistas, los problemas internos de China la convierten en un peligro mayor, no menor, para la seguridad mundial.

