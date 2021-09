Algunos ricos cuentan sus anticuerpos contra el COVID-19 como si fueran calorías

Prueba rápida de anticuerpos, en California (Reuters)

Antes de que Juhi Singh, de 46 años, propietaria de un centro de bienestar de alta gama en el Upper East Side, viajara a la Costa de Amalfi el mes pasado, empacó sus trajes de baño y dejó a su hijo de 10 años con su abuela.

Su chófer personal también la llevó a Sollis Healthcare, un servicio médico de Manhattan, para medir sus anticuerpos contra el coronavirus. Recibió la vacuna de Johnson & Johnson en febrero, y quería comprobar si su inmunidad seguía siendo robusta antes de reunirse con sus amigos en un resort de cinco estrellas con vistas al mar Tirreno.

“No me iría de viaje sin mis anticuerpos”, dijo Singh. “Me pone nerviosa, pero mis cifras han sido buenas”.

Un correo electrónico llegó 24 horas después con sus resultados: 14,8 unidades arbitrarias por mililitro. Aunque los expertos médicos advierten que un recuento de anticuerpos no puede decir si alguien está protegido contra el virus, los pacientes han estado controlando las cifras de todos modos. “Los míos han bajado un poco, pero sé que la vacuna sigue funcionando y que todavía estoy protegida”, dijo Singh.

La comprobación de anticuerpos de forma mensual o periódica se ha convertido en una práctica habitual entre ciertos miembros de la clase acomodada nerviosa. “Muchos de mis pacientes y algunos de mis amigos cuentan sus anticuerpos”, dijo Singh. “Es el Upper East Side, los círculos de los Hamptons. Es como una típica conversación en las cenas. Casi se siente como contar calorías”.

Los servicios médica, incluyendo Sollis, han comenzado a ofrecer pruebas de anticuerpos como una beneficio para los clientes. “Los compruebo a diario”, dice Scott Braunstein, director médico de la oficina de Sollis en Los Ángeles.

My Concierge MD, un consultorio de atención médica de lujo en Beverly Hills, California, ha instalado un servicio de atención al cliente en el que los clientes, incluidos los famosos y los ejecutivos de Hollywood, pueden hacerse las pruebas sin tener que bajarse de sus G-Wagons y Teslas. “Lo hacemos con un pinchazo en el dedo”, dijo David Nazarian, que dirige la consulta. “Digamos que con Delta, los centros de pruebas están ocupados ahora mismo”.

Pero Arthur Caplan, profesor de bioética de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, está preocupado por el uso excesivo de las pruebas de anticuerpos. “Los médicos que las promueven no están promoviendo la buena ciencia”, dijoCaplan. “Creo que están poniendo en riesgo a su paciente, porque no hay niveles de anticuerpos acordados”.

Algunas personas comprueban sus anticuerpos porque están inmunodeprimidas o conviven con personas de alto riesgo. (Singh es la cuidadora de su abuela de 91 años.) Otros lo hacen para estar tranquilos antes de tomar un vuelo internacional o asistir a una gala.

Otros solo quieren disponer de más información sobre su estado médico, algo que se ha normalizado en la era de las aplicaciones de seguimiento de la salud. “Nuestros pacientes son muy analíticos”, dice Alan Viglione, que dirige Montecito Concierge Medicine, un proveedor privado de atención médica en Montecito, California. “Tenemos muchos pacientes que quieren conocer sus cifras. Se ha convertido en una nueva tendencia saber cuáles son sus anticuerpos”.

Los pacientes que obtienen un recuento bajo de anticuerpos pueden decidir cambiar sus comportamientos o “elecciones de vida”, dijo el doctor Braunstein. “Puede que decidan saltarse esa boda. Puede que tomen más precauciones”.

Algunos pueden optar por recibir una vacuna de refuerzo. Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sólo ha autorizado las vacunas de refuerzo para quienes están inmunodeprimidos, hay indicios de que más de un millón de estadounidenses ya han recibido terceras dosis no autorizadas.

Una tienda en el Upper East Side, uno de los barrios más lujosos de Nueva York (Reuters)

Un servicio médico incluso animaba a los pacientes de alto riesgo a comprobar sus niveles de anticuerpos antes de recibir un refuerzo, algo que ninguna agencia de salud pública ha recomendado.

Testearse o no testearse

La realización de una prueba de anticuerpos (también conocida como prueba serológica) es un procedimiento relativamente sencillo. La sangre, extraída mediante un pinchazo en el dedo o en una vena, se analiza en busca de proteínas de anticuerpos creadas por el sistema inmunitario para combatir la infección o después de la vacunación. Las pruebas de anticuerpos no comprueban el virus en sí y no pueden utilizarse para diagnosticar si alguien tiene Covid.

“Es un simple análisis de sangre, y vemos los resultados al día siguiente porque hay varios laboratorios grandes en todo el país que lo hacen”, dijo Braunstein. “No es excesivamente caro. La mayoría de los seguros lo cubren, pero si no lo hacen cuesta entre 100 y 200 dólares”.

Pero los resultados ofrecen una información limitada. Las pruebas actuales sólo buscan anticuerpos para el SARS-CoV-2, el virus que causa el Covid-19, y no para las células T, que desempeñan un papel importante en la respuesta inmunitaria del organismo.

Tampoco está claro qué significa el recuento de anticuerpos. Para empezar, las diferentes pruebas miden la fuerza de los anticuerpos de forma diferente. Una persona que se somete a la prueba de Sollis, por ejemplo, puede obtener un recuento de 20 o más, mientras que otro laboratorio puede dar un resultado de 270 o más. (Una persona sin anticuerpos obtendría un resultado negativo).

Una cifra más alta no tiene por qué conferir una gran inmunidad. “No tenemos datos exactos sobre lo que significa un 4 frente a un 15”, dijo Braunstein. “No puedes decir específicamente que tú eres un 9 y yo un 8, por lo que estás más protegido que yo”.

De hecho, la FDA no recomienda que la gente utilice las pruebas de anticuerpos para medir la inmunidad y, de hecho, advierte de su riesgo potencial. Las personas que reciben un recuento alto de anticuerpos pueden tomar menos precauciones, como el uso de mascarillas, lo que podría provocar una infección o un contagio. (Braunstein dijo que “todos nuestros pacientes son informados de esta recomendación y se les aconseja seguir todas las medidas de seguridad recomendadas por el CDC, independientemente del resultado de la prueba”).

“Puede dar una falsa sensación de seguridad”, dijo Caplan, que dirige la división de ética médica de la Universidad de Nueva York. “Podrían decir: ‘Tengo mi prueba de anticuerpos, así que no voy a llevar máscara o voy a ir a ese concierto, porque sé que soy inmune’, lo que en realidad no saben”.

A Caplan también le preocupa que la gente pueda utilizar su recuento de anticuerpos como excusa para saltarse la vacuna de refuerzo cuando llegue el momento. “Aunque se tengan anticuerpos, no significa que se tengan los suficientes para combatir las nuevas variantes”, dijo.

¿Por qué no iba a hacerlo?

Aun así, el recuento de anticuerpos se ha convertido en una práctica entre las personas adineradas que consideran su salud como una empresa a tiempo completo, en la que ninguna prueba médica es demasiado insignificante y ningún recurso médico demasiado caro.

“La gente lee artículos y se mete en Internet e investiga y quiere hacerse pruebas”, dice Caplan. “Pero es el médico quien debe filtrar eso y tranquilizarme para no gastar dinero en cosas inútiles o perjudiciales”.

Los servicios médicos privados, argumenta, suelen hacer lo contrario, es decir, atender los deseos de sus pacientes. “El problema es que, cuando eres un servicio de este tipo, tienes que cumplir lo que ellos quieren porque te están pagando dinero para que hagas lo que ellos quieren”, dijo Caplan.

Los pobres, dijo, a menudo evitan las pruebas médicas porque tienen miedo de perder su seguro médico o su trabajo si obtienen un mal resultado. “Si resulta que tienes los anticuerpos bajos, de repente puedes pensar: ‘No puedo contárselo a nadie, porque mi jefe no me dejará ir al trabajo’”, dijo Caplan. “Las penalizaciones por saber más sobre la mala salud no son problemas a los que se enfrentan los ricos”.

Ese es ciertamente el caso de las personas acomodadas que cuentan sus anticuerpos.

“Con esta variante del Delta, quiero saber a qué atenerme”, dijo Terry Cohen, de 62 años, un agente inmobiliario de los Hamptons que trabaja con propiedades de alto nivel. “Quiero entender lo que está sucediendo en mi cuerpo”.

Cohen, que vive en Sagaponack, Nueva York, recibió dos dosis de la vacuna de AstraZeneca mientras estaba en Anguila el invierno pasado. Se sintió protegida hasta que la variante del Delta se disparó en julio. También se preguntaba por qué las personas de su edad en Israel se vacunaban de refuerzo si las vacunas seguían siendo eficaces, y por qué oía hablar de tantos casos de avance en su círculo social.

Las noticias sobre el grado de protección que ofrecen las vacunas también cambiaron. “Lo que se dice el lunes hay que actualizarlo el lunes siguiente”, dijo. Así que empezó a comprobar sus anticuerpos una vez al mes. “¿Por qué no iba a hacerlo?” dijo Cohen. “Tenemos la posibilidad de comprobarlos, y es un buen dato para mí saberlo. Tuve muchos la última vez y me hace sentir mejor, al menos por este momento, saber que estoy protegida.”

A medida que aumentan los temores, los médicos de cabecera ofrecen otras formas de medir la inmunidad.

Sollis ofrece ahora una prueba comercial por 200 dólares que comprueba la presencia de células T. “La prueba es mucho más difícil porque sólo hay unos pocos laboratorios en el país que hacen esto”, dijo Braunstein. “Hay un plazo de siete días con los resultados, pero creemos que vale la pena”.

“He tenido dos o tres clientes que me han pedido pruebas de células T”, añadió el doctor Viglione, de Montecito. “Ahora mismo sólo lo hacen los laboratorios especializados, pero dentro de un mes más o menos creo que será mucho más común. Está de moda tener muchos datos personales”.

