Especial para Infobae de The New York Times.

Este eclipse anular solar comenzará en Canadá y terminará en una parte remota de Rusia. En algunas regiones de Estados Unidos las personas solo verán un eclipse parcial.

Si estás lo suficientemente al norte, el sol saldrá como los cuernos de un toro en la mañana del jueves 10 de junio. Se trata de un eclipse anular, también conocido como eclipse del “anillo de fuego”. Es como un faro para el solsticio del 21 de junio, que es el comienzo del verano astronómico.

El eclipse anular total solo podrá ser experimentado por personas que viven en algunos lugares remotos. Pero si quieres despertarte al amanecer, y utilizar las medidas de seguridad adecuadas, podrás tener una buena vista del eclipse solar parcial en muchos lugares.

¿Dónde y cuándo será visible el eclipse?

El 10 de junio, el “anillo de fuego” será visible a través de una banda estrecha en las latitudes más al norte, comenzando al amanecer cerca del lago Superior en Ontario, Canadá, donde comenzará a las 5:55 a. m., hora del Este. Luego cruzará Groenlandia, el océano Ártico y el Polo Norte, y terminará en Siberia al atardecer, a las 7:29 a. m., hora del Este.

Fuera de esa franja, los observadores verán un sol creciente o un eclipse solar parcial. Cuanto más cerca estén de la línea central, más porciones del sol desaparecerán. En el área metropolitana de Nueva York, dijo Mike Kentrianakis, quien fue el director del Proyecto Eclipse de la Sociedad Astronómica Estadounidense durante el gran eclipse de 2017, el sol se oscurecerá unos dos tercios cuando salga a las 5:25 a. m. hora del Este.

“En la ciudad de Nueva York alcanzará un oscurecimiento máximo de casi el 73 por ciento a las 5:32 a. m.”, escribió en un correo electrónico.

Y añadió: “Se espera que sea un amanecer excepcionalmente oscuro. Siempre oscurece más antes del amanecer. ¡Pero esa mañana no será exactamente así!”.

¿Qué es un eclipse anular?

Durante los eclipses solares totales la luna oculta al sol por completo, exponiendo la corona tímida y plumosa de nuestra estrella. Esos eventos ocurren cada dos años.

Pero durante los eclipses anulares, la luna está lo suficientemente lejos de la Tierra como para no cubrir toda la fotosfera, como se llama a la brillante superficie del sol. Como resultado, una delgada franja circular de sol brillante permanecerá mientras la Luna está centrada frente al Sol. Ese es el “anillo de fuego”.

En su momento máximo, este eclipse dejará el 11 por ciento de la fotosfera expuesta.

¿Es seguro observar un eclipse solar parcial o uno anular?

No. A menos que uses anteojos protectores especiales, nunca es buena idea mirar directamente al sol, incluso si está eclipsado de manera parcial, total o anular.

Aunque es posible que no puedas ver la luz infrarroja que proviene del sol, puede causar quemaduras en la retina que podrían no sanar. Ese daño puede ocasionar pérdida permanente de la visión, dependiendo de cuánta exposición experimentes.

Para mantenerte a salvo, usa anteojos de eclipse mientras lo ves. No uses gafas de sol, sino los lentes especiales. Si no te quedaron algunas gafas del “Gran eclipse estadounidense” de 2017, acá puedes encontrar una lista de proveedores.

Pero si no consigues lentes u otros dispositivos a tiempo para el eclipse del jueves, puedes recurrir a otros métodos como hacer un proyector estenopeico con cartón o un plato de papel. Aquí te damos algunas instrucciones.

¿Puedo ver este eclipse en línea?

Hay varias transmisiones para ver el eclipse.

La NASA comenzará su cobertura de video en YouTube a las 5:00 a. m., hora del Este, aunque la agencia dice que la vista estará oscura hasta las 5:47 a. m.

Otros sitios web, incluidos Timeanddate.com y Virtual Telescope, también harán transmisiones desde una variedad de ubicaciones, a partir de las 5:00 a. m.

¿Cuán raro es este tipo de eclipse?

Los eclipses anulares no son tan inusuales. Un “anillo de fuego” fue visto en el Medio Oriente y el sur y sureste de Asia en diciembre de 2019.

Una característica interesante de este eclipse es que se moverá hacia el norte, cruzando el Polo Norte antes de dirigirse al sur. El hecho de que este evento se experimente tan al norte puede explicarse porque sucederá cerca del solsticio de verano, cuando la mitad norte del planeta está en su inclinación más extrema hacia el sol.

La última vez que ocurrió un eclipse de este tipo en Nueva York, al amanecer, fue en 1875, señaló Kentrianakis. “Y se quejaron, como nosotros, de tener que levantarse tan temprano”, dijo.