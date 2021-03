Racismo, falta de respaldo y apoyo financiero: las revelaciones de la entrevista con Meghan y Enrique

La entrevista que Oprah Winfrey le hizo a los Sussex incluyó declaraciones inéditas sobre la situación emocional y financiera de la pareja y su relación con la familia real.

La entrevista de Oprah Winfrey con el príncipe Enrique y su esposa, Meghan, la duquesa de Sussex, había sido objeto de provocaciones durante días. Así que, cuando se emitió el domingo por la noche, fue un impacto descubrir que incluía una serie de revelaciones explosivas sobre la pareja y su tensa relación con la familia real británica.

Estas son las principales conclusiones:

Meghan dijo que la vida como integrante de la realeza la había vuelto suicida

A lo largo de los años, Enrique ha hablado abiertamente de la salud mental, el dolor y otros temas que, en el pasado, eran tabú viniendo de un miembro de la realeza. Pero el público rara vez ha escuchado a Meghan hablar de su propia salud mental, con la excepción de un artículo de 2020 en la sección de Opinión de The New York Times sobre su aborto involuntario.

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista de la CBS emitida el domingo por la noche llegó cuando Meghan habló de haber contemplado el suicidio mientras vivía y trabajaba como miembro de la familia real británica.

“Me avergonzaba tener que admitirlo ante Enrique”, dijo sobre sus pensamientos suicidas. “Sabía que si no lo decía, lo haría. Simplemente no quería seguir viva”.

Meghan dijo que en un momento dado preguntó a un alto miembro de la realeza sobre la posibilidad de buscar atención hospitalaria, y le dijeron que eso no sería posible porque “no sería bueno para la institución”.

La entrevista sirvió para recordar que Enrique y Meghan no tienen miedo de hablar de los problemas de salud mental que han afrontado, y sus respuestas a las preguntas de Winfrey subrayaron un mensaje que parecían estar dispuestos a enviar al mundo: de un modo u otro, seguirán haciendo un trabajo similar al que hacían como miembros de la familia real.

En última instancia, escuchar a Meghan hablar sobre la vida en palacio con Enrique como única fuente de apoyo confirmó algo que se ha filtrado en la cobertura de noticias de la pareja durante el último año: dicen que no recibieron el apoyo adecuado de la familia de Harry cuando tenían problemas y buscaban ayuda.

Ella fue objeto de incesantes ataques racistas

Desde el principio, dijo la pareja, los tabloides se ensañaron con Meghan, haciendo comentarios descaradamente racistas sobre ella. La cuestión de su raza también influyó en su relación con la familia real, dijo la pareja. Creen que podría haber sido un factor en la decisión de la familia de no conceder a su hijo, Archie, un título o proporcionarle protección de seguridad.

En uno de los momentos más impactantes de la entrevista, Meghan mencionó una conversación que Enrique mantuvo con un miembro de la casa real mientras ella estaba embarazada de su primogénito.

“Tuvimos a la vez la conversación de ‘No se le dará seguridad, no se le dará un título’ y también preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser su piel cuando naciera”, dijo Meghan.

Harry dijo que alguien había expresado su preocupación sobre, como dijo, “cómo serán los niños”.

La ministra británica de la infancia, Vicky Ford, declaró en respuesta que esos comentarios eran inaceptables. “No hay lugar para el racismo en nuestra sociedad”, dijo en una entrevista con Sky News.

Sobre su padre, Enrique dijo: ‘Me siento realmente defraudado’.

Uno de los momentos más memorables de la boda de Enrique y Meghan es la imagen del príncipe Carlos, padre de Enrique, llevando a Meghan al altar y Enrique diciéndole a su padre: “Gracias, pá”.

El momento le valió a Carlos seguidores en todo el mundo por mostrarse como un padre y suegro cariñoso que acogía a su nueva nuera en un momento en el que su propio padre no estaba para ella.

Cómo han cambiado las cosas.

Fue sorprendente escuchar a Enrique describir a su padre como alguien que no contestaba sus llamadas telefónicas y le pedía que pusiera las cosas por escrito cuando él y Meghan estaban sopesando dar un paso atrás en sus funciones como miembros de la realeza. Enrique dijo más tarde que Carlos ahora estaba contestando sus llamadas de nuevo, pero que “hay mucho que solucionar allí”.

“Me siento realmente defraudado, porque él ha pasado por algo similar”, dijo Enrique, refiriéndose a la forma en que los medios de comunicación habían acosado a su madre, la princesa Diana.

El príncipe Guillermo apenas fue mencionado en la entrevista, pero cuando salió a relucir, Enrique dijo que su “relación es vacía, por el momento”.

En más de una ocasión, tanto Enrique como Meghan hicieron distinciones entre la reina y el resto de la familia real. Contaron anécdotas de su interacción con ella durante su estancia en Londres y después de alejarse de sus funciones como miembros de la realeza. Sin embargo, hubo un cambio de tono descifrable cuando hablaron de los demás, en particular de Guillermo; su esposa, Kate Middleton; y Carlos.

La familia real no corrigió la falsa narrativa en torno a ella, dijo Meghan.

Las historias de la prensa sensacionalista se sucedieron, dijo Meghan: sobre su comportamiento de diva, sobre cómo había intimidado a su personal, sobre su supuesta ruptura con su cuñada, Kate, la duquesa de Cambridge.

No solo no eran ciertas, dijo Meghan, sino que la familia real no hizo nada para corregirlas.

Llegó a comprender, dijo, que la familia real estaba “dispuesta a mentir para proteger a otros miembros de la familia, pero no estaban dispuestos a decir la verdad para protegerme a mí y a mi marido”.

En un ejemplo particularmente resonante, dijo, los tabloides informaron, mucho después de su boda, que ella había hecho llorar a Kate antes del fastuoso evento por el vestido de dama de honor que debía llevar la hija de Kate. De hecho, dijo Meghan, fue Kate quien la hizo llorar.

Kate se disculpó y le envió flores, dijo Meghan. Pero cuando los informes de los tabloides salieron a la luz, ningún miembro de la familia real hizo un esfuerzo por corregir el registro.

“Estoy hablando de cosas que son superartificiales e intrascendentes”, dijo Meghan. “Pero el relato sobre, ya sabes, hacer llorar a Kate, creo que fue el comienzo de una verdadera difamación. Y ellos sabían que no era cierto”.

Y añadió: “Pensé, bueno, si no van a afrontar las cosas así, entonces ¿qué vamos a hacer?”.

‘Mi familia literalmente me cortó el apoyo financiero’

La mayoría de los miembros de la familia real reciben cada año dinero de las arcas familiares a cambio de llevar a cabo compromisos oficiales. Pero cuando presentó a Meghan a la familia, dijo Enrique, ese acuerdo ya parecía estar en peligro.

Miembros de su familia le sugirieron que siguiera actuando, “porque no había suficiente dinero para pagarle”, dijo Enrique. “Hubo algunas señales realmente obvias, incluso antes de casarnos, de que esto iba a ser muy difícil”.

Él y Meghan dijeron que suplicaron a la familia real que pagara la seguridad para ellos y su hijo, solo para ser rechazados cada vez.

Luego, cuando él y Meghan se mudaron a Estados Unidos, dijo Harry, la familia real dejó de darles dinero.

“Mi familia, literalmente, me cortó el apoyo financiero”, dijo Enrique. Cuando Oprah lo presionó sobre el punto, él lo modificó a “la primera mitad, el primer trimestre de 2020”, dejando abierta la cuestión de si había llegado algún dinero después de eso.

En cualquier caso, dijo, hablando de su vida en Estados Unidos, “tengo lo que me dejó mi madre, y sin eso, no habríamos podido hacer esto”.

En otro momento, Harry describió que se sentía “atrapado” en su vida antes de estar con Meghan y señaló que, “sin duda, ella me salvó”.

Si tienes pensamientos suicidas, llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio en Estados Unidos al 1-800-273-8255 (TALK). Puedes encontrar una lista de recursos adicionales en

SpeakingOfSuicide.com/resources

.

Tiffany May colaboró con el reportaje.

Sarah Lyall es una reportera que escribe para una variedad de secciones incluyendo Deportes, Cultura, Medios e Internacional. Anteriormente fue corresponsal en la oficina de Londres y reportera de las secciones Cultura y Metro. @sarahlyall

Tariro Mzezewa es reportera de viaje en The New York Times. @tariro

