Militares de EE. UU. y de Cuba se reúnen fuera de la base de Guantánamo

La reunión fue el encuentro militar de más alto nivel desde que el gobierno de Donald Trump comenzó a aumentar la presión sobre el gobierno cubano este año.

Un oficial militar estadounidense de alto rango se reunió con sus homólogos cubanos en el perímetro de la Estación Naval de la bahía de Guantánamo el viernes, el encuentro militar de más alto nivel desde que el gobierno de Trump comenzó a aumentar la presión sobre el gobierno cubano este año.

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Según una descripción de la reunión publicada por el Comando Sur de Estados Unidos, los oficiales mantuvieron un "breve intercambio" sobre asuntos de seguridad relacionados con la base de Guantánamo, que sigue albergando a 15 prisioneros de la guerra contra el terrorismo.

El gobierno cubano dijo que la reunión fue "positiva". Los militares hablaron de la seguridad en el perímetro de la base y acordaron mantener la comunicación entre ambos mandos militares, dijeron las autoridades cubanas en un comunicado.

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La importancia simbólica de la reunión va más allá de lo que el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, trató con el alto cargo militar cubano Roberto Legrá Sotolongo y otros oficiales cubanos.

Donovan es el militar estadounidense de más alto rango que supervisa las operaciones militares en América Latina y el Caribe y el encuentro se produce después de que John Ratcliffe, director de la CIA, visitara Cuba a principios de este mes.

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El gobierno de Donald Trump ha impuesto un embargo energético a Cuba, lo que ha llevado al país a quedarse prácticamente sin petróleo. La escasez de alimentos también está causando tensiones en la isla.

Este mes, Estados Unidos imputó a Raúl Castro, expresidente de Cuba, por cargos relacionados con el derribo de aviones civiles en 1996. Aunque Castro, de 94 años, no ostenta el poder formal, sigue siendo una voz influyente. La imputación abre al menos la posibilidad de una incursión militar para capturarlo, una posibilidad que todavía se considera improbable, según los funcionarios estadounidenses.

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Aun así, los funcionarios estadounidenses han dicho en privado que esperan que continúe la concentración militar en torno a la isla.

Se han intensificado los vuelos de inteligencia y reconocimiento alrededor de Cuba. El portaaviones Nimitz y al menos un destructor de escolta permanecerán en el Caribe al menos varios días más antes de regresar a Norfolk, Virginia.

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El ejército anunció que una nueva Unidad Expedicionaria de Marines sustituirá al grupo que está previsto que regrese a casa. El nuevo grupo se denominará Fuerza de Combate Litoral-24, constituida en torno a una fuerza de tarea aeronaval de los Marines de 1300 miembros con cuartel general en Puerto Rico. Estados Unidos quiere que Cuba obligue a Rusia y China a abandonar sus puestos de escucha de inteligencia en la isla.

Los funcionarios estadounidenses también quieren que el gobierno cubano haga reformas económicas y políticas. Aunque el gobierno de Trump no ha especificado el nivel de cambio que exige, los funcionarios de alto rango esperan que la campaña de presión acabe por expulsar del poder al Partido Comunista.

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En sus publicaciones en las redes sociales, el Mando Sur de Estados Unidos publicó una imagen del general Donovan y los funcionarios cubanos, así como fotografías del general recorriendo partes de la base controladas por la pequeña unidad de Marines que tiene su base allí.

Durante años, el comandante de la base de Guantánamo, un capitán de la Marina, se reunía mensualmente con un comandante militar regional cubano en la valla que separa el puesto de avanzada estadounidense de la zona controlada por Cuba, que tiene un campo de minas.

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Las denominadas reuniones de la línea de valla se establecieron durante el gobierno de Bill Clinton para tratar asuntos comunes y evitar malentendidos. En los años siguientes, sobre todo después de que el gobierno de George W. Bush estableciera allí la prisión militar, los comandantes de la base describieron las relaciones a lo largo de la línea de valla como "benignas". El gobierno de Trump dejó de celebrar esas reuniones en enero de 2025.

Estados Unidos arrendó por primera vez la base de Guantánamo en 1903, y la presencia estadounidense ha sido una fuente de tensión con el gobierno cubano desde después de la revolución. La base cuenta con unos 4500 residentes, entre familias de la Marina y extranjeros que trabajan allí. La base también alberga una pequeña operación de detención del Departamento de Seguridad Nacional.

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Simon Romero colaboró con reportería.

Carol Rosenberg informa sobre la prisión y el tribunal de guerra de la bahía de Guantánamo. Ha estado cubriendo el tema desde que los primeros prisioneros fueron traídos a la base estadounidense en 2002.

Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad durante más de dos décadas.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Ha informado sobre asuntos militares estadounidenses y antiterrorismo durante más de tres décadas. Se le puede contactar de manera segura en Signal: ericschmitt.36.

Simon Romero colaboró con reportería.