Los suicidios de algunas celebridades en Japón revelan una tendencia nacional

Desde fuera, Yuko Takeuchi parecía tener una vida dorada. Había ganado tres veces el premio de mejor actuación de Japón y recientemente había dado a luz a su segundo hijo. Dueña de una belleza elegante, apareció en una de las películas más taquilleras del año pasado y en anuncios de una marca líder de ramen.

Takeuchi, de 40 años, murió el mes pasado; aparentemente se suicidó. Nadie puede saber plenamente qué tormento privado podría haber acechado bajo la superficie, pero en una sociedad japonesa que valora el “gaman” —resistencia o abnegación— muchos sienten la presión de ocultar sus dificultades personales. La carga se agrava para las celebridades cuyo éxito profesional depende de la proyección de un ideal impecable.

Takeuchi es la última de una sucesión de estrellas de cine y televisión japonesas que se han quitado la vida este año. Su muerte se produjo menos de dos semanas después del suicidio de otra actriz, Sei Ashina, de 36 años, y dos meses después de que Haruma Miura, de 30 años, un popular actor de televisión, fuera encontrado muerto en su casa; había dejado una nota de suicidio.

A principios de este año, Hana Kimura, luchadora profesional y protagonista del programa de telerrealidad Terrace House, se quitó la vida después de un incesante acoso en las redes sociales. Aparte de Kimura, ninguna de las otras celebridades suicidas había mostrado signos públicos de angustia emocional.

Sus muertes se han visto reflejadas en un aumento alarmante de los suicidios en Japón durante la pandemia de coronavirus, después de una década de declive ganado con esfuerzo a partir de una de las tasas más altas del mundo. Las autoridades informaron un aumento de casi el 16 por ciento en los suicidios en agosto en comparación con el año anterior, y el número aumentó en un 74 por ciento entre las adolescentes y mujeres de entre 20 y 30 años.

“Como sociedad, sentimos que no podemos mostrar nuestras debilidades, que debemos contenerlo todo”, dijo Yasuyuki Shimizu, director del Centro de Promoción de Contramedidas contra el Suicidio en Japón. “No es solo que las personas sientan que no pueden acudir a un consejero o terapeuta, sino que muchos sienten que ni siquiera pueden mostrar sus debilidades a las personas cercanas”.

Las razones para cualquier suicidio son complejas. Y muchas de las tensiones que los japoneses sienten son universales: ellos, como tantos otros, sienten las despiadadas demandas de las redes sociales, donde la gente siente que debe cultivar una narrativa de éxito y felicidad eternos.

“Esto puede ser, definitivamente, causa para caer en una espiral de depresión” si tu realidad no coincide con el retrato curado de otra persona, dijo Shimizu.

Incluso lejos de las redes sociales, los japoneses tienden a proyectar una imagen pública positiva. Existe una estricta división entre “uchi” (el hogar o adentro) y “soto” (afuera), con emociones —particularmente las más complicadas— restringidas a la esfera privada.

Las personas también sienten que deben ajustarse a las reglas y no sobresalir de formas que puedan percibirse como una carga para los demás.

Durante la pandemia, esta tendencia social ha ayudado al país a evitar un aumento en los casos y muertes, porque el público siguió las sugerencias sobre el uso de cubrebocas, evitar lugares cerrados y abarrotados, y practicar una buena higiene y el distanciamiento social sin la imposición de un estricto confinamiento.

“Entonces, en ese sentido, una cualidad no tan grande fue una ventaja”, dijo Toshihiko Matsumoto, director del centro de adicción a las drogas del Centro Nacional de Neurología y Psiquiatría del Instituto de Salud Mental. “Sin embargo, esto también significa que, en términos de salud mental, la gente no quiere buscar ayuda y destacarse entre la multitud”.

Sin embargo, ayuda es exactamente lo que mucha gente ha necesitado durante la pandemia: algunos han perdido el empleo o han experimentado cambios drásticos en sus trabajos, mientras que muchos otros no han podido pasar tiempo con sus amigos o se les ha impedido visitar a sus familiares.

Las mujeres, especialmente, se han visto envueltas en situaciones estresantes. Durante el período en que las escuelas estaban cerradas y muchos empleados trabajaban desde casa, las familias estaban hacinadas en espacios pequeños.

Mientras que algunos hombres que de repente han pasado más tiempo en casa se han dedicado a las tareas domésticas y al cuidado de los niños, otros aún han dejado la mayor parte a sus esposas. “Hay mujeres en casa con maridos que trabajan en el hogar, y esto puede ser muy asfixiante para ellas”, dijo Matsumoto.

En la década de 1990, después de que una devastadora recesión económica provocó cientos de miles de despidos, los suicidios en Japón comenzaron a aumentar dramáticamente cuando hombres, en su mayoría de mediana edad, empezaron a quitarse la vida de la vergüenza y el estrés del desempleo repentino.

Ahora, las tensiones han aumentado en las mujeres, una proporción cada vez mayor de las cuales hace malabarismos con el trabajo y la vida familiar. El estrés puede traducirse en más suicidios entre las mujeres, dijo Junko Kitanaka, antropóloga médica de la Universidad de Keio.

Para las celebridades, las presiones sociales normales pueden verse magnificadas por las expectativas de millones de fanáticos.

Y a diferencia de Estados Unidos, donde las celebridades ahora hablan más abiertamente sobre la búsqueda de ayuda psicológica, este comportamiento es en gran parte tabú en Japón, un país que ha tardado más en desarrollar servicios de salud mental, a pesar de algunas mejoras.

“Si eres una persona en el centro de atención y los medios de comunicación descubren que recibes apoyo de salud mental, eso sería perjudicial para ti y tu carrera”, dijo Tamaki Tsuda, productora de televisión. “Si sales una vez por una enfermedad mental, esa es la imagen que se adherirá a tu marca para siempre. Y cuando eso suceda, cada vez llegarán menos ofertas de trabajo”.

La pandemia ha sido particularmente difícil para aquellos en el negocio del espectáculo, ya que la producción de películas y televisión ha sido suspendida o alterada debido a los protocolos de protección contra el virus.

“La gente de la industria del entretenimiento perdió sus trabajos en un instante cuando llegó el coronavirus, por lo que ha sido un golpe extremo”, dijo Tsuda. “Muchos de estos actores recibieron horarios en blanco durante los últimos meses por parte de sus compañías de representación”.

Incluso una interrupción temporal del trabajo puede alimentar la inseguridad de perder ante una nueva generación de artistas que esperan ser nombrados como las estrellas del momento.

"Desafortunadamente, con la mentalidad japonesa, tenemos la tendencia de culparnos a nosotros mismos'', dijo Hiromichi Shizume, otro productor de televisión. Los artistas piensan “tal vez no me contratan porque no soy lo suficientemente bueno”.

Aún así, la compasión del público puede ser limitada, con estrellas rápidamente criticadas por cualquier comportamiento que los fanáticos consideren poco agradecidos por su celebridad. Incluso después de su muerte, Takeuchi, una actriz premiada, ha sido objeto de condenas, incluyendo referencias a su riqueza y comodidad material.

“Yuko Takeuchi, no puedo creer que fueras tan irresponsable como para tener un hijo y luego suicidarte solo unos meses después”, escribió una persona en Twitter.

“El alquiler del departamento de Yuko Takeuchi cuesta 1,85 millones de yenes”, o alrededor de 17.600 dólares, publicó otra. “¿Esto significa que el dinero no puede hacernos felices?”.

En una conferencia de prensa el día después de su muerte, Katsunobu Kato, el jefe de gabinete del primer ministro Yoshihide Suga, dijo que le preocupaba que los informes sobre los suicidios de celebridades pudieran llevar a otros a quitarse la vida.

“Para que la gente no se sienta aislada con sus propias preocupaciones, debemos trabajar juntos para construir una sociedad en la que podamos apoyarnos calurosamente y cuidarnos unos a otros”, dijo.

Los expertos en suicidio dijeron que desconfían de las promesas vagas del gobierno.

“Dicen que deberíamos crear una sociedad en la que nadie se sienta solo”, dijo Michiko Ueda, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Waseda en Tokio, quien ha investigado el suicidio. “Pero como es típico con cualquier plan del gobierno japonés, no hay un plan concreto”. Ella agregó: “No podemos cambiar a la sociedad en un día”.

