Gente entra y sale de la Universidad de Pekín, en Beijing, China, el 27 de julio de 2016. Mientras se expandían, las empresas de China acumularon cuentas altísimas, y los inversionistas y acreditantes del mundo no tardaron en ofrecerles todavía más dinero. Ahora ha llegado el momento de pagar las cuentas, y cada vez son más las empresas chinas que no pueden pagar. (Thomas Peter/Reuters/ The New York Times)