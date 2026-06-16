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Diputado del PT defiende relojes de lujo y asegura que fueron comprados con ingresos de sus empresas

Las declaraciones de Tomás Zavala se dieron luego de que medios difundieran imágenes del legislador portando modelos de Cartier y Rolex

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El diputado del PT, Tomás Zavala, defendió la posesión de relojes de alta gama al asegurar que forman parte de su patrimonio personal.
El diputado del PT, Tomás Zavala, defendió la posesión de relojes de alta gama al asegurar que forman parte de su patrimonio personal.

El diputado local del Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí, Tomás Zavala González, respondió a los cuestionamientos surgidos tras la difusión de imágenes en las que aparece portando relojes de alta gama, entre ellos modelos de las marcas Cartier y Rolex, cuyo valor ha sido estimado en cientos de miles de pesos.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el legislador sostuvo que los artículos forman parte de su patrimonio personal y aseguró que fueron adquiridos con recursos obtenidos a lo largo de su trayectoria empresarial, no con ingresos derivados de su cargo como representante popular.

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Zavala señaló que cuenta con más de tres décadas de experiencia en actividades empresariales y afirmó que una de las principales áreas en las que ha desarrollado negocios es el autotransporte de servicio público federal.

Relojes de lujo generan cuestionamientos al legislador

Las preguntas dirigidas al diputado surgieron luego de diversas publicaciones periodísticas que identificaron algunos de los accesorios que ha utilizado en eventos públicos y actividades legislativas.

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Diferentes futbolistas acusados por la compra de relojes de contrabando
El diputado del PT, Tomás Zavala, defendió la posesión de relojes de alta gama. (Canva)

Entre ellos destaca un reloj Cartier Santos con diamantes, así como un Rolex que el propio legislador reconoció portar durante la entrevista.

De acuerdo con reportes especializados citados por distintos medios, algunas de estas piezas podrían alcanzar valores de entre 280,000 y 435,000 pesos, dependiendo de sus características y condiciones de mercado.

Al respecto, Zavala insistió en que la posesión de estos bienes no representa ninguna irregularidad y reiteró que forman parte de un patrimonio construido antes de su llegada al Congreso local.

Tomás Zavala asegura que su patrimonio tiene origen empresarial

Durante la conversación con reporteros, el diputado explicó que su actividad empresarial antecede a su incursión en la política y afirmó que la ciudadanía conoce su trayectoria.

Tomás Zavala reiteró que sus ingresos como empresario son el origen de los relojes Cartier y Rolex.
Tomás Zavala reiteró que sus ingresos como empresario son el origen de los relojes Cartier y Rolex.

Además, indicó que la información relacionada con sus actividades económicas y patrimoniales se encuentra registrada en las declaraciones que corresponden a los servidores públicos.

Entre los principales puntos expuestos por el legislador destacan:

  • Aseguró que cuenta con más de 30 años de actividad empresarial.
  • Señaló que uno de sus negocios está relacionado con el transporte de servicio público federal.
  • Sostuvo que los relojes fueron adquiridos con recursos propios.
  • Rechazó que exista alguna conducta indebida relacionada con la posesión de dichos artículos.
  • Afirmó que llegó al cargo mediante el voto ciudadano y que mantiene su labor legislativa enfocada en la representación de su distrito.
Las explicaciones del diputado buscan despejar dudas sobre la congruencia entre su patrimonio personal.
Las explicaciones del diputado buscan despejar dudas sobre la congruencia entre su patrimonio personal.

Los cuestionamientos también estuvieron relacionados con la discusión sobre los principios de austeridad promovidos por distintos actores políticos en los últimos años, sostuvo que el patrimonio personal de un funcionario debe diferenciarse de los recursos que administra o ejerce en el desempeño de sus funciones.

El legislador también fue cuestionado sobre el hecho de representar a un distrito integrado por municipios que enfrentan distintos retos económicos y sociales.

En respuesta, afirmó que los bienes que posee fueron obtenidos con su trabajo y reiteró que su responsabilidad es atender las demandas de la población que representa.

Transparencia patrimonial en el centro de la discusión

Más allá del valor de los relojes, el tema ha reabierto el debate sobre la transparencia patrimonial y la rendición de cuentas de los representantes populares.

Dos personas revisan documentos electorales con marcas y resaltados sobre una mesa; se ven sobres, sellos, carpetas azules y una laptop con gráficos de barras.
El caso reabre el debate sobre la transparencia patrimonial de los servidores públicos y la verificación del origen de sus bienes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discusión también ha puesto atención en la forma en que los funcionarios públicos explican el origen de sus bienes y en los mecanismos institucionales disponibles para verificar la información patrimonial de quienes ocupan cargos de elección popular.

Mientras continúan las reacciones en torno al caso, el diputado Tomás Zavala mantiene que los artículos cuestionados forman parte de su patrimonio personal y que fueron adquiridos con ingresos provenientes de sus actividades empresariales.

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