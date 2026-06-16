Gobierno de México suspende clases y ordena home office: así quedan los horarios del 17 y 18 de junio en CDMX y Guadalajara

El decreto fija que en CDMX la jornada presencial de oficinas federales terminará a las 15:00 horas de este 17 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El DOF ordenó home office, suspensión de clases y horarios flexibles en oficinas federales de CDMX y la zona metropolitana de Guadalajara durante el 17 de junio por los eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el argumento de reducir la presión sobre la movilidad urbana, mantener la seguridad vial y evitar interrupciones en los servicios públicos.

De acuerdo con el decreto, en la CDMX la jornada presencial de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal terminará a las 15:00 horas el próximo 17 de junio. Ese mismo día, el resto de las funciones deberá continuar a distancia según las necesidades del servicio. Esto por el partido que se realizará entre Colombia y Uzbekistán en la capital.

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El mismo ordenamiento establece que el próximo 24 de junio toda la jornada laboral de las oficinas federales ubicadas en CDMX se desarrollará bajo home office o esquemas flexibles por el partido entre Chequia y México. Para la zona metropolitana de Guadalajara, la medida aplicará durante toda la jornada del 18 de junio.

Además, el decreto exhorta al sector privado y social a dar facilidades para aplicar trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral en actividades administrativas no esenciales.

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Para los centros de trabajo privados y sociales ubicados en CDMX, esas facilidades deberán aplicarse el próximo 17 de junio a partir de las 15:00 horas y durante toda la jornada del 24 de junio de 2026. En la zona metropolitana de Guadalajara, la recomendación cubrirá toda la jornada del 18 de junio.

SEP suspenderá clases en CDMX y Guadalajara

SEP suspenderá clases en CDMX y Guadalajara: en la capital aplica al turno vespertino de este 17 de junio de 2026 y toda la jornada de este 24 de junio, y en Guadalajara este 18 de junio.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo tercero del decreto suspende actividades escolares en escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones de formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional ubicadas en CDMX. La suspensión también incluye a instituciones de educación media superior y superior dependientes de la SEP.

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En la capital, la suspensión aplicará al turno vespertino del 17 de junio y a toda la jornada del 24 de junio. En los planteles de esos mismos tipos y niveles educativos ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, las actividades quedarán suspendidas todo el 18 de junio de 2026.

Están excluidos los servicios de salud, seguridad y transporte

El decreto excluye de las medidas a servicios de salud, emergencias sanitarias, protección civil, seguridad nacional y seguridad pública, así como control migratorio y aduanero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El decreto precisó que estas medidas no aplican a actividades relacionadas con servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres. También quedan fuera las funciones ligadas con seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio y aduanero, así como las indispensables para preservar el orden público.

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La exclusión alcanza además a servicios estratégicos y de infraestructura crítica: transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo; movilidad y gestión vial; telecomunicaciones; suministro de energía eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento. El texto también mantiene en operación los servicios logísticos y de conectividad necesarios para los eventos del Mundial 2026.

Tampoco podrán detenerse las actividades directamente relacionadas con la organización, coordinación, atención, seguridad, movilidad, protección civil, inspección y supervisión gubernamental de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La misma regla se extiende a programas sociales, trámites, servicios públicos prioritarios y atención directa a la población que no pueda prestarse por medios electrónicos o remotos.

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El documento instruyó a las dependencias y entidades federales a privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación para sostener sus funciones sustantivas y administrativas. La obligación es asegurar en todo momento la continuidad de los servicios, el cumplimiento de atribuciones y la atención a la ciudadanía.

Esta medida es similar a la que ordenó el Gobierno Federal el pasado 11 de junio en la capital por el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

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