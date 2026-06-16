México

Gobierno de México suspende clases y ordena home office: así quedan los horarios del 17 y 18 de junio en CDMX y Guadalajara

La medida busca bajar la carga en la movilidad urbana, mantener la seguridad vial y evitar afectaciones por los partidos

Guardar
Google icon
Pintura en acuarela de un balón de fútbol en un estadio y, al lado, un hombre joven concentrado trabajando en una computadora portátil en su casa.
El decreto fija que en CDMX la jornada presencial de oficinas federales terminará a las 15:00 horas de este 17 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El DOF ordenó home office, suspensión de clases y horarios flexibles en oficinas federales de CDMX y la zona metropolitana de Guadalajara durante el 17 de junio por los eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el argumento de reducir la presión sobre la movilidad urbana, mantener la seguridad vial y evitar interrupciones en los servicios públicos.

De acuerdo con el decreto, en la CDMX la jornada presencial de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal terminará a las 15:00 horas el próximo 17 de junio. Ese mismo día, el resto de las funciones deberá continuar a distancia según las necesidades del servicio. Esto por el partido que se realizará entre Colombia y Uzbekistán en la capital.

PUBLICIDAD

El mismo ordenamiento establece que el próximo 24 de junio toda la jornada laboral de las oficinas federales ubicadas en CDMX se desarrollará bajo home office o esquemas flexibles por el partido entre Chequia y México. Para la zona metropolitana de Guadalajara, la medida aplicará durante toda la jornada del 18 de junio.

Además, el decreto exhorta al sector privado y social a dar facilidades para aplicar trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral en actividades administrativas no esenciales.

PUBLICIDAD

Para los centros de trabajo privados y sociales ubicados en CDMX, esas facilidades deberán aplicarse el próximo 17 de junio a partir de las 15:00 horas y durante toda la jornada del 24 de junio de 2026. En la zona metropolitana de Guadalajara, la recomendación cubrirá toda la jornada del 18 de junio.

SEP suspenderá clases en CDMX y Guadalajara

Balón de fútbol en entrada de escuela pública mexicana vacía. Cartel de la SEP en reja. Aulas con pupitres ordenados al fondo.
SEP suspenderá clases en CDMX y Guadalajara: en la capital aplica al turno vespertino de este 17 de junio de 2026 y toda la jornada de este 24 de junio, y en Guadalajara este 18 de junio.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo tercero del decreto suspende actividades escolares en escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones de formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional ubicadas en CDMX. La suspensión también incluye a instituciones de educación media superior y superior dependientes de la SEP.

En la capital, la suspensión aplicará al turno vespertino del 17 de junio y a toda la jornada del 24 de junio. En los planteles de esos mismos tipos y niveles educativos ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, las actividades quedarán suspendidas todo el 18 de junio de 2026.

Están excluidos los servicios de salud, seguridad y transporte

Helicóptero militar sobrevuela mientras elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional de México distribuyen sacos de arena a civiles bajo la lluvia en una zona costera.
El decreto excluye de las medidas a servicios de salud, emergencias sanitarias, protección civil, seguridad nacional y seguridad pública, así como control migratorio y aduanero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El decreto precisó que estas medidas no aplican a actividades relacionadas con servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres. También quedan fuera las funciones ligadas con seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio y aduanero, así como las indispensables para preservar el orden público.

La exclusión alcanza además a servicios estratégicos y de infraestructura crítica: transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo; movilidad y gestión vial; telecomunicaciones; suministro de energía eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento. El texto también mantiene en operación los servicios logísticos y de conectividad necesarios para los eventos del Mundial 2026.

Tampoco podrán detenerse las actividades directamente relacionadas con la organización, coordinación, atención, seguridad, movilidad, protección civil, inspección y supervisión gubernamental de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La misma regla se extiende a programas sociales, trámites, servicios públicos prioritarios y atención directa a la población que no pueda prestarse por medios electrónicos o remotos.

El documento instruyó a las dependencias y entidades federales a privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación para sostener sus funciones sustantivas y administrativas. La obligación es asegurar en todo momento la continuidad de los servicios, el cumplimiento de atribuciones y la atención a la ciudadanía.

Esta medida es similar a la que ordenó el Gobierno Federal el pasado 11 de junio en la capital por el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Temas Relacionados

Mundial 2026CDMXGuadalajaraHome OfficePolítica Mexicanamexico-noticiasmexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aseguran que Drake Bell tiene una denuncia en México por supuesta extorsión

Fue un empresario quien habría señalado directamente al actor de intentar quitarle 10 mil dólares

Aseguran que Drake Bell tiene una denuncia en México por supuesta extorsión

Precio de la gasolina en Ciudad de México hoy martes 16 de junio: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

La Comisión Nacional de Energía es la entidad responsable de informar todos los días el precio de las gasolinas en México

Precio de la gasolina en Ciudad de México hoy martes 16 de junio: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

El Mundial 2026 como espejo de México: colapso urbano, filas y una indignación que mutó al sonar el himno nacional

La Copa Mundial obligó a convivir en las calles capitalinas a dos grupos opuestos, a quienes salieron a celebrar la victoria de su equipo y a quienes llevan meses de lucha social buscando a sus desaparecidos

El Mundial 2026 como espejo de México: colapso urbano, filas y una indignación que mutó al sonar el himno nacional

Este es el equipo al que llegaría Efraín Juárez para pelear la Champions League tras salir de Pumas

El estratega dejó el subcampeonato del Clausura 2026 y se marchó tras supuestos desacuerdos con la directiva auriazul

Este es el equipo al que llegaría Efraín Juárez para pelear la Champions League tras salir de Pumas

David Faitelson advierte a México previo a su partido frente a Corea del Sur del Mundial 2026 en Guadalajara

El comentarista puntualizó que la Selección Mexicana debe mejorar en su estilo de juego, si no podría ser sorprendido por los Tigres de Oriente

David Faitelson advierte a México previo a su partido frente a Corea del Sur del Mundial 2026 en Guadalajara
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a René “La Rana” Arzate, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Baja California

Detienen a René “La Rana” Arzate, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Baja California

Sentencian en EEUU al operador de “La Dama de Hierro”: traficó casi 2 toneladas de cocaína

Fiscalía de Michoacán rescata a 7 adolescentes reclutados por el crimen organizado a través de falsas ofertas de trabajo

No solo el CJNG: “Los Flechas” también asedian el sur de Sinaloa en la guerra entre Chapos y Mayos

Dos mexicanos enfrentan cargos en Australia por presunto tráfico de 200 kilos de metanfetamina

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son las voces mexicanas que sí estarán en Shrek 5

Quiénes son las voces mexicanas que sí estarán en Shrek 5

Guillermo del Toro es elegido para la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood

Así es la lujosa mansión de Belinda por dentro

Marlene Calderón se anota “victoria” contra Gloria Trevi: ordenan que la demanda por daño moral sea enviada a Los Mochis

Lupillo Rivera mantiene batalla legal contra Belinda y asegura que no dará marcha atrás

DEPORTES

El Mundial 2026 como espejo de México: colapso urbano, filas y una indignación que mutó al sonar el himno nacional

El Mundial 2026 como espejo de México: colapso urbano, filas y una indignación que mutó al sonar el himno nacional

Este es el equipo al que llegaría Efraín Juárez para pelear la Champions League tras salir de Pumas

David Faitelson advierte a México previo a su partido frente a Corea del Sur del Mundial 2026 en Guadalajara

Prensa de Corea del Sur explota contra la FIFA por otorgar presunta ‘ventaja’ a México en el Mundial 2026

Tato Noriega arremete contra los Rayados de Monterrey: “Buscan ser algo que no son”