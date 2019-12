Desde las calles de Beirut hasta las calles de Bagdad, pasando por las calles de todo Irán, las personas del Medio Oriente exigen ser tratadas como ciudadanas con derechos y no solo como miembros de una secta o una tribu con pasiones que se puedan manipular. Además, están exigiendo instituciones que no sean corruptas —un Estado profundo— y un Estado de derecho, no solo el Estado arbitrario de las milicias, los mafiosos y los autócratas.