Aun así, fue suficiente para que Vanity Fair la describiera en 1993 como la Santa Patrona de los Amantes de las Teorías de Conspiración. También fue suficiente para inspirar numerosos libros, incluyendo "Marita: One Woman's Extraordinary Tale of Love and Espionage From Castro to Kennedy" (1993), escrito por Ted Schwartz, que Kirkus Reviews describió como "las salvajes, aunque casi increíbles, aventuras de una nueva Jane Bond". Su testimonio ante el comité fue la base para el libro "Plausible Denial" (1992) de Mark Lane.