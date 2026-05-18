Venezuela extradita a EE. UU. a Alex Saab, empresario cercano a Nicolás Maduro

La extradición del magnate multimillonario, vinculado a una enorme trama de corrupción, forma parte de una purga de figuras poderosas que ayudaron al presidente depuesto a mantenerse en el poder.

Un magnate multimillonario envuelto en escándalos y cercano al depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue extraditado a Estados Unidos el sábado, dijo el gobierno de Venezuela.

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La extradición de Alex Saab, empresario de origen colombiano a quien la fiscalía estadounidense ha acusado de enriquecerse mediante lucrativos contratos gubernamentales, supone una escalada de la purga llevada a cabo por la nueva presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez. Su objetivo son las figuras que ayudaron a mantener a Maduro en el poder durante más de una década.

Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro y llegó al poder con el beneplácito del gobierno de Donald Trump después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro en enero, destituyó a Saab de su cargo de ministro de Industrias poco después de que Maduro fuera capturado y trasladado a Estados Unidos.

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Su gobierno detuvo a Saab a principios de febrero a petición del gobierno de Trump, lo que pone de manifiesto la nueva influencia de Washington sobre Venezuela.

Los fiscales estadounidenses han afirmado que Saab controla algunos de los fondos de Maduro, lo que ha suscitado especulaciones de que podrían utilizar su extradición para reforzar su caso contra Maduro. El dirigente depuesto se encuentra actualmente detenido en Nueva York, donde ha sido acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo e importar cocaína, entre otros cargos.

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No fue posible contactar inmediatamente a los abogados que representan a Saab en Venezuela para que hicieran comentarios.

Es la segunda vez que Saab, de 54 años, llega a una prisión estadounidense. A petición del gobierno de Joe Biden, fue detenido en 2021 en la nación de Cabo Verde, en África Occidental, cuando viajaba por negocios a Irán, estrecho aliado del gobierno de Maduro.

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Saab fue extraditado entonces a Estados Unidos y pasó casi dos años en prisión acusado de lavado de dinero. En 2023, Biden indultó a Saab, y este tuvo una bienvenida de héroe por parte de Maduro a su regreso a Venezuela en un intercambio de prisioneros que incluyó a 10 estadounidenses.

Los fiscales estadounidenses han acusado a Saab de estar implicado en una trama en la que él y otros utilizaron empresas ficticias y contratos sin licitación para desviar dinero del gobierno destinado a paliar una crisis de hambruna, cuando la economía se desplomó hace una década durante el gobierno de Maduro.

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Saab, nació en Colombia, se trasladó a Venezuela y se nacionalizó en ambos países. Se cree que eso ha complicado su extradición, ya que la Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de ciudadanos.

Sin embargo, expertos jurídicos han argumentado que una disposición de un tratado de 1922 entre Estados Unidos y Venezuela podría permitir excepciones. El sábado también surgieron rápidamente especulaciones en Venezuela de que Saab podría haber sido despojado de su ciudadanía venezolana para permitir que se procediera a la extradición.

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El gobierno de Venezuela limitó sus declaraciones al respecto a decir que un "ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de varios delitos en Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional", en referencia a Saab.

Las autoridades venezolanas no respondieron a las solicitudes de más comentarios.

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Simon Romero es corresponsal del Times en México, Centroamérica y el Caribe. Reside en Ciudad de México.