La verdad es que poner la investigación sobre alcohol en contexto es muy engañoso incluso para los científicos. El estudio de The Lancet es epidemiológico, lo que significa que busca patrones en información relacionada con la salud de poblaciones completas. Esa información podría proceder de encuestas o registros públicos que describen el comportamiento de las personas en sus entornos cotidianos, ambientes que los científicos no pueden controlar. Los estudios epidemiológicos son un medio fundamental para descubrir las posibles relaciones ente las variables y cómo van cambiando a lo largo del tiempo. (Hipócrates fundó este campo cuando planteó una causa medioambiental para el paludismo en lugar de una causa sobrenatural; esta enfermedad, según señaló, se presentaba con mayor frecuencia en zonas pantanosas). Pueden incluir millones de personas, muchas más de las que pueden incluirse en una prueba aleatoria de control. También son una forma ética de estudiar conductas riesgosas: no puedes hacer experimentos asignando aleatoriamente grupos de personas que conduzcan ebrias o sobrias durante un año; sin embargo, puesto que los epidemiólogos solo pueden observar, y no controlar, las condiciones en las que se comportan los participantes, también hay grandes cantidades de variables que influyen en estos sujetos, lo que significa que dichos estudios no pueden afirmar con toda certeza que una variable sea causante de otra.