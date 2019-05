Desde luego, si el viejo museo era la versión ligera, esta no es del todo pesada. Hay cientos de artículos de la colección de artefactos de espionaje, que no es como ninguna otra, de H. Keith Melton, quien ha asesorado a la CIA en asuntos históricos y ha donado sus hallazgos al museo. Hay una cámara soviética oculta en un estuche para anteojos, un mensaje con tecnología de micropuntos de Alemania Oriental en un diente hueco, un traje para fingir un embarazo para las espías de la CIA y un escroto falso que oculta un transmisor para los hombres. Hay exploraciones del gigantesco tema del espionaje en la cultura popular, pero no se permite que predominen las historias ficticias.